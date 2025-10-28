Theo The Guardian, Liên đoàn Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ (TFF) ngày 27.10 cho biết đang mở cuộc điều tra đối với hơn 150 trọng tài ở các giải chuyên nghiệp bị cáo buộc tham gia cá độ bóng đá.

Chủ tịch TFF, ông İbrahim Hacıosmanoğlu, cho biết cuộc điều tra dựa trên dữ liệu do các cơ quan nhà nước cung cấp, phát hiện 371 trong tổng số 571 trọng tài đang hoạt động ở các giải chuyên nghiệp có tài khoản cá cược, và 152 người trong số đó thực sự tham gia đánh bạc.

Bê bối bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ: Hàng trăm trọng tài cá độ, có người cược hơn 18.000 trận

Phát biểu tại buổi họp báo ở Istanbul, ông Hacıosmanoğlu nhấn mạnh: "Với tư cách liên đoàn, chúng tôi bắt đầu bằng việc làm sạch chính ngôi nhà của mình".

Chủ tịch TFF thông tin trong số những người bị phát hiện có tài khoản cá độ, có 7 trọng tài cấp cao, 15 trợ lý trọng tài hàng đầu, 36 trọng tài hạng chuyên nghiệp và 94 trợ lý trọng tài.

Một số trọng tài được cho là đã cá độ với tần suất đáng kinh ngạc. Trong đó có một người cá cược tới hơn 18.200 lần, và 42 trọng tài khác tham gia hơn 1.000 trận. Một số ít chỉ đặt cược duy nhất một lần.