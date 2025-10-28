Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bê bối bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ: Hàng trăm trọng tài cá độ, có người cược hơn 18.000 trận
Video Thể thao

Bê bối bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ: Hàng trăm trọng tài cá độ, có người cược hơn 18.000 trận

Hồ Hiền
Hồ Hiền
28/10/2025 10:49 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ (TFF) đang mở cuộc điều tra đối với hơn 150 trọng tài ở các giải chuyên nghiệp do bị cáo buộc đặt cược vào các trận bóng đá.

Theo The Guardian, Liên đoàn Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ (TFF) ngày 27.10 cho biết đang mở cuộc điều tra đối với hơn 150 trọng tài ở các giải chuyên nghiệp bị cáo buộc tham gia cá độ bóng đá.

Chủ tịch TFF, ông İbrahim Hacıosmanoğlu, cho biết cuộc điều tra dựa trên dữ liệu do các cơ quan nhà nước cung cấp, phát hiện 371 trong tổng số 571 trọng tài đang hoạt động ở các giải chuyên nghiệp có tài khoản cá cược, và 152 người trong số đó thực sự tham gia đánh bạc.

Bê bối bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ: Hàng trăm trọng tài cá độ, có người cược hơn 18.000 trận

Phát biểu tại buổi họp báo ở Istanbul, ông Hacıosmanoğlu nhấn mạnh: "Với tư cách liên đoàn, chúng tôi bắt đầu bằng việc làm sạch chính ngôi nhà của mình".

Chủ tịch TFF thông tin trong số những người bị phát hiện có tài khoản cá độ, có 7 trọng tài cấp cao, 15 trợ lý trọng tài hàng đầu, 36 trọng tài hạng chuyên nghiệp và 94 trợ lý trọng tài.

Một số trọng tài được cho là đã cá độ với tần suất đáng kinh ngạc. Trong đó có một người cá cược tới hơn 18.200 lần, và 42 trọng tài khác tham gia hơn 1.000 trận. Một số ít chỉ đặt cược duy nhất một lần.

Tin liên quan

FAM thành lập ủy ban độc lập điều tra về bê bối nhập tịch

FAM thành lập ủy ban độc lập điều tra về bê bối nhập tịch

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã thành lập ủy ban độc lập do cựu chánh án Tun Md Raus Sharif đứng đầu để điều tra vụ bê bối nhập tịch khiến bảy cầu thủ bị FIFA cấm thi đấu, khẳng định không có quan chức FAM nào tham gia nhằm bảo đảm tính minh bạch.

FIFA bác tin Chủ tịch Infantino tới Malaysia để bàn về án phạt bê bối nhập tịch

Khám phá thêm chủ đề

Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ Cá cược cá độ cá cược bóng đá TFF TRỌNG TÀI CÁ ĐỘ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận