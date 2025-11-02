Dẫn trước nhờ trọng tài sai lầm, M.U vẫn hòa thót tim: HLV Amorim ‘hiện nguyên hình’?

M.U dẫn trước nhờ trọng tài

Sai lầm của tổ trọng tài đến ở phút 33 của hiệp 1. Trong tình huống bóng diễn ra phía cánh trái theo hướng tấn công của M.U , hậu vệ Nicolò Savona chọn vị trí chính xác, kiểm soát bóng thành công. Nicolò Savona dẫn bóng thêm 1 nhịp nhưng bất ngờ trọng tài biên xác định bóng đã đi hết được biên ngang, giúp M.U được hưởng quả phạt góc. Bruno Fernandes là người thực hiện và anh có đường tạt bóng khó chịu, giúp Casemiro đánh đầu chính xác, mở tỷ số cho M.U.

Ngay sau bàn dẫn 1-0 của M.U, các cầu thủ Nottingham Forest đã chạy đến vị trí trọng tài chính, tranh cãi dữ dội. Phía ngoài sân, HLV Sean Dyche cũng tỏ vẻ không hài lòng, phản ứng với trợ lý trọng tài. Trang The Guardian bình luận: “Thật đau đớn cho Nottingham Forest khi họ nhận bàn thua từ sai lầm của trọng tài. HLV Sean Dyche còn chỉ thẳng mặt trọng tài thứ tư vì ông cho rằng bóng vẫn chưa lăn hết đường biên ngang. Trên khán đài, các CĐV đội chủ nhà vẫn đang la ó quyết định cho M.U được hưởng phạt góc”.

Sau bàn thắng của Casemiro, M.U cũng thi đấu tốt hơn hẳn. Dù phải làm khách nhưng “Quỷ đỏ” cầm bóng gần 60%, sút đến 8 lần - gấp đôi Nottingham Forest. Nếu may mắn hơn, những cầu thủ như Benjamin Šeško, Amad Diallo đã có thể giúp M.U có bàn thắng thứ 2 ngay trong hiệp 1.

Bàn mở tỷ số của M.U đến sau sai lầm của tổ trọng tài ẢNH: REUTERS

Cảm xúc trái ngược của HLV Amorim và HLV Sean Dyche ẢNH: REUTERS

M.U nhận 2 bàn thua trong 120 giây, kết thúc trận với 1 điểm may mắn

Sang hiệp 2 thế trận bất ngờ đổi chiều khi Nottingham Forest vùng lên đầy mạnh mẽ. Ngay những phút đầu hiệp, đội chủ nhà có liên tiếp 2 bàn thắng, dẫn ngược M.U 2-1. Bàn thắng đầu tiên của Nottingham đến sau pha không chiến đẹp mắt của Morgan Gibbs-White. Trong khi đó, bàn thứ 2 của Nottingham Forest được ghi bởi Nicolò Savona sau pha đệm bóng cận thành dễ dàng. Theo thống kê của chuyên trang, tổng thời gian để Nottingham Forest ghi 2 bàn, dẫn ngược M.U là chỉ 120 giây.

Nhận liên tiếp 2 đòn đau, M.U nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công. Dù vậy, so với hiệp 1 M.U đánh mất hoàn toàn tuyến giữa, không thể cầm bóng. Phải nhờ đến pha tỏa sáng của Amad Diallo với cú đá đẹp mắt ngoài vòng cấm ở phút 81, M.U mới tìm được bàn gỡ hòa 2-2.

Trang Dailymail (Anh) bình luận về trận đấu của M.U: “Một trận đấu nhọc nhằn và việc có 1 điểm rời sân Nottingham là quá may mắn với M.U. Họ thi đấu hay trước các ông lớn nhưng khi gặp đội bóng đang ở nhóm trụ hạng M.U lại loay hoay, chẳng biết làm gì. Nếu không thay đổi, chuỗi ngày vui của M.U nhiều khả năng sẽ kết thúc. Và dường như ông Amorim cũng đang “hiện nguyên hình”, trở lại với bộ mặt bế tắc thường thấy trước đây”.

Nottingham suýt khiến M.U ôm hận ẢNH: REUTERS

Ở trận đấu cùng giờ, Arsenal có trận thắng dễ dàng 2-0 trên sân Burnley. Viktor Gyökeres và Declan Rice là những cầu thủ mang về niềm vui cho Arsenal. Kết quả này giúp thầy trò HLV Mikel Arteta có 25 điểm, xây chắc ngôi đầu. Khoảng cách của đội bóng thành London và đội xếp thứ 2 là Bournemouth giờ đây đã là 7 điểm (Arsenal đá nhiều hơn 1 trận).