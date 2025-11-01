Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
'Ông lớn' Liverpool và M.U tìm đường thoát khủng hoảng: Thoát được không mới là vấn đề

Kinh Thi
Kinh Thi
01/11/2025 12:15 GMT+7

Diễn tiến kỳ lạ của giải Ngoại hạng Anh mùa này dẫn đến tình trạng trớ trêu sau 9 vòng đấu. Bournemouth và Sunderland góp mặt trong tốp 4. Các tên tuổi lớn lại đang chen chúc, và sẽ đại chiến với nhau, ở nhóm ngay phía dưới.

LIVERPOOL CẦN MỘT CHIẾN THẮNG

Khởi đầu mùa bóng với tư thế ứng viên vô địch số 1 ở cả giải Ngoại hạng Anh lẫn Champions League, Liverpool chiến thắng tuyệt đối trong 5 vòng đấu đầu tiên. Bây giờ, họ đã rơi vào thái cực ngược lại sau 4 trận thua liên tiếp ở giải Ngoại hạng và bị loại khỏi cúp Liên đoàn hôm giữa tuần. Đây chỉ là lần thứ hai trong 70 năm, Liverpool thua 6 trong 7 trận gần nhất, tính chung mọi giải.

'Ông lớn' Liverpool và M.U tìm đường thoát khủng hoảng: Thoát được không mới là vấn đề- Ảnh 1.

Liverpool (trái) rất cần chiến thắng để tìm đường thoát khỏi khủng hoảng

ẢNH: REUTERS

Trên nguyên tắc, Liverpool vẫn có thể trở lại tốp 4 nếu thắng Aston Villa trong trận đấu đêm nay. Nhưng trên thực tế, nhiều người cho rằng mục tiêu hiện thời của Liverpool "khiêm nhường" hơn hẳn. Thoát khỏi cơn khủng hoảng là đã may rồi. Đấy là nhiệm vụ trước mắt và quan trọng nhất của HLV Arne Slot. Aston Villa không xoàng. Họ đang thắng 4 trận liên tiếp ở giải Ngoại hạng, với Tottenham và Man.City nằm trong danh sách "nạn nhân". Đáng nói hơn, Villa thắng Man.City 1-0 cuối tuần qua bằng chiến thuật rất hợp lý. Ngược lại, chỗ bế tắc lớn nhất của Liverpool hiện nay là chiến thuật. Họ vẫn chưa hóa giải được những đường chuyền dài của đối phương. Villa mà chơi phản công, chuyền dài, với Morgan Rogers và Ollie Watkins lăm le tấn công vào phía sau lưng trung vệ Ibrahima Konate bên hàng thủ Liverpool, thì rất nguy hiểm.

Quyết thắng tại sân nhà Anfield hay thận trọng hướng đến mục tiêu không thua là câu hỏi khó cho HLV Slot. Tất nhiên, đá để lấy trọn 3 điểm thì cũng dễ thua. Còn nỗi ám ảnh nào lớn hơn khi giới hâm mộ Anfield nghĩ đến chuỗi 5 trận thua liên tiếp ở giải Ngoại hạng, trong hoàn cảnh phải đụng độ Real Madrid ở Champions League giữa tuần sau?

M.U CHUẨN BỊ "CHƠI LỚN"

M.U đang có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp. Hàng công đã thật sự ăn khớp. Thắng thêm trận nữa, M.U sẽ có đầy đủ tư cách để bước vào cuộc chơi lớn mà những người hâm mộ lạc quan nhất cũng khó mơ hồi đầu mùa: đua vào tốp 4 để trở lại Champions League!

Cũng nên nhắc lại: M.U đứng thứ 15 chung cuộc ở mùa trước và bết bát vào đầu mùa này, đến nỗi HLV Amorim đối diện nguy cơ bị sa thải. Bây giờ, ông có cơ hội kỷ niệm cột mốc 1 năm dẫn dắt M.U (giữa tháng 11) thật hoành tráng. Thắng trên sân Nottingham Forest, đội luôn chủ trương phòng thủ trước tấn công sau, luôn là việc khó. Vả lại, Forest đã thắng M.U trong cả 3 cuộc đụng độ gần nhất ở giải Ngoại hạng. Nhưng Forest giờ đã rơi vào nhóm rớt hạng, với Sean Dyche là HLV trưởng thứ 3 trong mùa bóng này. Người tiền nhiệm của ông, Ange Postecoglu, bị sa thải vì thua Chelsea 0-3 ở trận sân nhà gần đây nhất. Còn trong trận đấu ra mắt của HLV Dyche ở giải Ngoại hạng, Forest thua 0-2 trên sân Bournemouth. Dyche tạo dựng được chút niềm tin khi thắng Porto 2-0 tại Europa League. Nhưng hãy chờ xem, liệu đội chủ nhà Forest có chống đỡ nổi một M.U đang "vào phom"?

LỊCH THI ĐẤU

Ngày 1.11:

22 giờ:

Crystal Palace - Brentford

Nottingham Forest - M.U

Burnley - Arsenal

Brighton - Leeds

Fulham - Wolverhampton

Ngày 2.11:

0 giờ 30: Tottenham - Chelsea.

3 giờ: Liverpool - Aston Villa.

Tin liên quan

FIFA và những phiên điều trần đình đám trong lịch sử: Tiền lệ cho vụ Malaysia nhập tịch lậu

FIFA và những phiên điều trần đình đám trong lịch sử: Tiền lệ cho vụ Malaysia nhập tịch lậu

Trong bối cảnh Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đang chuẩn bị mở phiên điều trần đặc biệt liên quan đến vụ Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) tiến hành vụ nhập tịch lậu 7 cầu thủ nước ngoài, nhiều người đặt câu hỏi: đây có phải là lần đầu tiên cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới tổ chức một quy trình nghiêm ngặt như vậy? Câu trả lời là không.

Nhận định Tottenham vs Chelsea 0 giờ 30 ngày 2.11: Khi bản lĩnh là tất cả

FIFA vẫn im lặng, FAM càng ‘hoang mang’ tột độ: Tính nước cờ bỏ kiện lên CAS cho lành?

Khám phá thêm chủ đề

Xem thêm bình luận