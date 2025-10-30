Ngoại hạng Anh: Khi hàng công M.U đã vào guồng

C HIẾN THẮNG ĐÁNG QUÝ TRƯỚC B RIGHTON

ĐKVĐ Liverpool, ngay tại sân nhà Anfield của họ, dĩ nhiên là đối thủ ghê gớm nhất (chúng ta đang nói ở hoàn cảnh trước khi Liverpool rơi vào cơn khủng hoảng như hiện nay). Còn ở mùa trước, cái tư thế ấy thuộc về đội ĐKVĐ (khi ấy) Man.City. Khi M.U thắng 2-1 trên sân Liverpool mùa này, giới quan sát bình luận: đấy là chiến thắng thuyết phục hơn hẳn so với trận thắng 2-1 trên sân Man.City mùa trước. Chính xác, bởi trận thắng 2-1 tại Etihad vào tháng 12.2024 (Bruno Fernandes và Amad Diallo ghi liền 2 bàn trong 3 phút chót) chủ yếu là bất ngờ thuần túy trong môn bóng đá. Còn trận thắng Liverpool mùa này, M.U có đến 83 phút ở thế dẫn điểm và luôn chơi bóng một cách có chủ đích.

Bryan Mbeumo (phải) ghi bàn ấn định giúp M.U thắng Brighton 4-2 hôm 25.10 ẢNH: REUTERS

Nhưng cái "chủ đích" của M.U tại Anfield lại không phải là việc khó. Phòng thủ luôn dễ hơn tấn công - đấy là chân lý của môn bóng đá. Vậy nên trận thắng Brighton 4-2 tại sân nhà, thoạt nghe có vẻ đơn giản, kỳ thực lại khó hơn so với trận thắng 2-1 trên sân Anfield. Một mặt, đấy là vì áp lực "phải thắng" quá nặng nề (giả sử M.U thua Liverpool thì cũng chẳng sao). Mặt khác, vì áp lực ấy, M.U buộc phải đá với ý đồ tấn công và mục tiêu lấy trọn 3 điểm trước Brighton.

Từ khi Amorim cầm quân, M.U chỉ thua 5/11 trận gặp các đối thủ lớn (Man.City, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Chelsea). Còn khi gặp các đối thủ trung bình (tức không phải các đội vừa thăng hạng hoặc sẽ rớt hạng), thành tích M.U thế nào? Xin thưa: thua đến 12/18 trận. Brighton thuộc dạng đối thủ này, và M.U thua cả 2 trận mùa trước.

H ÀNG CÔNG ĐÃ ĂN KHỚP

Thông điệp mà M.U vừa đưa ra sau trận thắng Brighton 4-2: hàng công vừa được lắp ráp trong mùa hè 2025 giờ đã thật sự ăn khớp. Hệ quả: M.U giờ đã có thể chiến thắng bằng lối chơi có tính chủ động cao của chính mình. Họ không chỉ thắng bằng việc tận dụng cơ hội và cố thủ để bảo vệ tỷ số (như khi thắng Liverpool), hoặc thậm chí thắng nhờ... may rủi (như khi thắng Man.City mùa trước) nữa.

Như mọi người đã biết, hàng công vừa đồng loạt xuất hiện ở M.U mùa này là Matheus Cunha, Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo. Ở trận thắng Brighton vừa qua, Cunha đã có bàn thắng đầu tiên. Đấy cũng là lần đầu tiên cặp Mbeumo - Cunha đều ghi bàn trong khi Sesko (đã ghi bàn ở những trận trước) cũng có đường chuyền thành bàn. Công thức tấn công mà giới hâm mộ M.U hào hứng chờ đợi giờ đã phối hợp nhịp nhàng và phát huy tác dụng ở mức độ tuyệt vời. Ngoài bộ ba tiền đạo mới, còn có Mason Mount và Joshua Zirkzee luôn sẵn sàng vào cuộc (và cũng ăn ý).

Đấy mới thực sự là vốn quý để M.U tiến bước trong cả hành trình còn lại của mùa bóng. Chứ M.U không thể cứ mãi mong đợi vào sự quán xuyến của thủ lĩnh Bruno Fernandes, khả năng cứu thua của thủ môn Senne Lammens, hoặc bàn thắng bất ngờ từ trung vệ Harry Maguire. Hàng công đã định hình của M.U sẽ có cơ hội khẳng định mình ở trận sắp tới, gặp Nottingham Forest.