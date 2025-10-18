Ngoại hạng Anh: Khó cản bước 'Pháo thủ'

H ÀNG THỦ CHẮC CHẮN NHẤT XƯA NAY

Tính chung mọi giải, "Pháo thủ" chỉ mới thủng lưới 3 bàn trong 10 trận đấu mùa này. Trong suốt lịch sử 134 năm, chưa bao giờ Arsenal thủng lưới ít như thế sau 10 trận đầu của mùa bóng. Cũng có thể nói Arsenal là đội có hàng thủ vững chắc nhất châu Âu hiện nay.

Trong 6 trận gần nhất ở giải Ngoại hạng, chỉ số xG (bàn thắng chờ đợi) mà Arsenal phải đối diện luôn nhỏ hơn 1. Nhìn chung, Arsenal là đội hay nhất trong 7 vòng đấu vừa qua ở giải Ngoại hạng về mọi chỉ số phòng thủ: số lần bị sút cầu môn thấp nhất (56), bị sút đúng hướng khung thành ít nhất (18), bàn thua được chờ đợi thấp nhất (4,4)...

Bản chất Arsenal dưới thời HLV Mikel Arteta đã luôn là đội lấy phòng ngự làm nền tảng cho lối chơi. Tính từ đầu mùa bóng 2023 - 2024, Arsenal đã giữ nguyên mành lưới 35 lần ở giải Ngoại hạng, bỏ xa Man.City (29 lần) và Liverpool (26). Trong khi các đối thủ chính như Liverpool hoặc Man.City đều đã nhiều lần thủng lưới 2 bàn, thì Arsenal chưa từng thủng lưới nhiều hơn 1 bàn trong mùa bóng này.

Arsenal (phải) đang có hàng thủ vững chắc nhất châu Âu hiện nay ẢNH: REUTERS

Đấy là những điều làm nên hy vọng cho giới hâm mộ: Arsenal mùa này sẽ không bất ngờ vấp ngã sau khi chiếm ưu thế nữa. Đêm nay (23 giờ 30), Arsenal sẽ bắt đầu tiến vào giai đoạn dễ thở ở giải Ngoại hạng, bằng chuyến làm khách trên sân Fulham. Các đối thủ tiếp theo chỉ là Crystal Palace, Burnley, Sunderland. Vậy khả năng cao là Arsenal sẽ giữ vững ngôi đầu bảng trong khoảng 1 tháng sắp tới. Tất nhiên, đây cũng là dịp kiểm chứng mức độ ổn định, xem Arsenal kỳ này liệu có "bệnh cũ tái phát" như trong các mùa vừa qua, để cứ mãi phải về nhì.

H AALAND SẼ TIẾP TỤC GHI BÀN ?

Lần đầu tiên trong sự nghiệp, Erling Haaland ghi bàn trong 10 trận đấu liên tiếp, ở cả CLB lẫn ĐTQG. Phong độ rực rỡ của anh chính là nguyên nhân lớn nhất giúp Man.City vẫn còn khả năng tranh chấp ngôi cao, dù ai cũng thấy đội bóng của HLV Pep Guardiola sa sút thế nào từ mùa bóng trước đến nay.

Hôm nay, Man.City tiếp Everton trong loạt trận lúc 21 giờ với tư thế chiếu trên rất rõ ràng. Một trong những cầu thủ hay nhất của Everton mùa này là Jack Grealish (mượn từ Man.City) sẽ không được ra sân do quy định không được đối đầu với CLB chủ quản. Vừa thiếu ngôi sao tấn công hay nhất, vừa phải vất vả đối phó Haaland, Everton xem ra khó đứng vững trên sân đối phương.

Một mình Haaland đã ghi đến 9 bàn trong 7 vòng đấu vừa qua, bằng tổng số bàn thắng của Everton (và cao hơn số bàn thắng của 9 đội khác trong toàn giải). Lối chơi của anh mùa này rất khác. Lối chơi của Man.City giờ cũng rất khác. Chưa bao giờ một đội do ông Guardiola huấn luyện lại chỉ giữ bóng bình quân 57% và chuyền bóng bình quân 574 lần mỗi trận như hiện nay. Đấy đều là các chi tiết đáng chờ xem, khi Man.City bước vào vòng 8 với mục tiêu thắng 3 trận liên tiếp - lần đầu tiên ở mùa bóng này.

Trận đấu sớm hôm nay lúc 18 giờ 30 là cuộc đối đầu giữa Nottingham Forest và Chelsea. Các trận còn lại đều diễn ra lúc 21 giờ, gồm: Sunderland - Wolverhampton, Burnley - Leeds, Crystal Palace - Bournemouth, Brighton - Newcastle.