FIFA ‘hoãn binh’, củng cố hồ sơ bê bối nhập tịch lậu: Chặn đường FAM kiện lên CAS?

Giang Lao
Giang Lao
02/11/2025 10:19 GMT+7

Theo nhà báo T.Avineshwaran của The Star, việc FIFA im lặng chưa công bố kết quả kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) là nhằm dành thời gian để củng cố hồ sơ, và tránh mọi bất trắc nếu vụ kiện đến CAS.

FIFA chưa vội chốt phán quyết cuối cùng, là tin xấu với FAM và bóng đá Malaysia

Một bộ phận dư luận bóng đá Malaysia cho rằng, việc FIFA hoãn binh vẫn chưa công bố kết quả kháng cáo của FAM (đáng lẽ phải có từ ngày 30.10), cho thấy vụ việc liên quan hồ sơ nguồn gốc của 7 cầu thủ nhập tịch có chuyển hướng mới, mang lại hy vọng án phạt sẽ được giảm nhẹ hoặc đảo ngược.

FIFA ‘hoãn binh’, củng cố hồ sơ bê bối nhập tịch lậu: Chặn đường FAM kiện lên CAS?- Ảnh 1.

Bóng đá Malaysia nín thở chờ kết quả kháng cáo FIFA, nếu thất bại họ sẽ nhận hình phạt rất nặng, bao gồm phạt bổ sung cấm dự các vòng loại Asian Cup và World Cup

Ảnh: Ngọc Linh

Mặc dù vậy, theo nhà báo T.Avineshwaran của The Star, điều này chưa hẳn là một sự hy vọng, mà trái lại có thể còn là tin xấu hơn cho FAM và bóng đá Malaysia. 

Ông viết trên tài khoản cá nhân mạng xã hội X ngày 2.11: "FAM có thể đã nói là vào ngày 30.10 (FIFA công bố kết quả kháng cáo), nhưng có vẻ như FIFA đang dành thời gian để đảm bảo những phát hiện của họ là chính xác và đầy đủ. Họ cũng đang chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào nếu sự việc được đưa đến CAS - Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế".

Qua đó, cho thấy kế hoãn binh của FIFA là có lý do, phù hợp với những chứng cứ mới từ báo chí Argentina vừa tiết lộ về nguồn gốc của cầu thủ Facundo Garces là 1 trong 7 cầu thủ nhập tịch bị xử phạt, không liên quan gì đến Malaysia, sẽ làm khó khăn hơn khả năng kiện của FAM lên CAS nếu kết quả kháng cáo bất lợi.

Nhà báo T.Avineshwaran cũng cho rằng, sự lo lắng của người hâm mộ bóng đá Malaysia cao tột độ, khiến các ngày qua lượng truy cập vào trang web của FIFA tăng lên kỷ lục khi họ tìm kiếm kết quả kháng cáo của FAM sẽ ra sao.

Theo thông tin mới nhất từ CLB Velez Sarsfield, đội bóng chủ quản của cầu thủ Imanol Machuca, đồng hương người Argentina với cầu thủ Facundo Garces, và cũng ở tình thế tương tự bị phát hiện không có nguồn gốc Malaysia, khả năng FIFA sẽ công bố kết quả kháng cáo của FAM trong ngày 3.11 hoặc vào ngày 4.11.

Cho đến sáng 2.11 (giờ Việt Nam), mọi động tĩnh về kết quả kháng cáo của FAM đều im lìm, nhưng đây có lẽ là khoảng lặng trước cơn bão lớn sắp ập đến với bóng đá Malaysia. 

Việc FIFA củng cố hồ sơ về án phạt của mình với bóng đá Malaysia, cho thấy nếu phán quyết được giữ nguyên, khả năng FAM kiện ra CAS cũng chỉ kéo dài thời gian và việc đảo ngược kết quả sẽ cực kỳ thấp do các chứng cứ sẽ "chính xác và đầy đủ", như dự báo của nhà báo T.Avineshwaran.

Một khi có kết quả kháng cáo của FAM từ FIFA, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng coi đây là quá trình pháp lý cuối cùng và kết thúc, để ủy ban kỷ luật của cơ quan này tiến hành các bước kỷ luật tiếp theo, song song với khả năng bóng đá Malaysia theo kiện ra CAS.

Trong đó, bao gồm AFC sẽ xem xét những quyết định của FIFA và tác động của nó đến các trận đấu của AFC (cụ thể là vòng loại Asian Cup 2027) để thực hiện các án kỷ luật như xử thua các trận của đội tuyển Malaysia nếu đã sử dụng cầu thủ không hợp lệ. 

Tương tự, CLB Johor Darul Ta'zim cũng sẽ bị xử phạt vì các cầu thủ liên quan và không đủ điều kiện đã thi đấu các trận tại AFC Champions League và giải ASEAN Club Championship của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF).

Các cầu thủ này gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel, với mỗi người bị FIFA phạt tiền 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng) và cấm họ tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng do những sai sót trong đăng ký.

Còn FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỉ đồng) vì hành vi "giả mạo và xuyên tạc" khi gửi hồ sơ nhập tịch các cầu thủ gốc ngoại trên.

