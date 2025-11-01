CLB Argentina hé lộ thời điểm FIFA công bố phán quyết kháng cáo của bóng đá Malaysia

Báo New Straits Times (Malaysia) dẫn tiết lộ từ CLB Velez Sarsfield (Argentina) - đội bóng chủ quản của Imanol Machuca, một trong bảy cầu thủ nhập tịch bị đình chỉ, FIFA dự kiến sẽ công bố quyết định vào thứ hai hoặc thứ ba tuần tới. Thông tin này khiến dư luận Malaysia thêm phần thấp thỏm, nhất là khi FIFA từng được cho là sẽ ra phán quyết vào ngày 30.10, nhưng đến nay vẫn chưa có bất kỳ động thái chính thức nào.

Giới chuyên môn nói gì?

Luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli, người am hiểu hoạt động của Ủy ban Kháng cáo FIFA, cho rằng việc chậm trễ là bình thường. Ông nhận định việc FIFA chưa có phán quyết không đồng nghĩa với bất lợi cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM). Theo ông, những vụ việc phức tạp có yếu tố pháp lý và bằng chứng chồng chéo thường mất nhiều thời gian để thảo luận và rà soát.

Ông cũng cho biết FIFA cần xem xét kỹ lưỡng các dữ kiện và khía cạnh pháp lý, đồng thời việc yêu cầu bổ sung hoặc làm rõ tài liệu giữa các bên là chuyện thường gặp. Ông nhận định thêm rằng một số thành viên của ủy ban có thể đang bận công việc khác hoặc gặp vấn đề sức khỏe, dẫn đến việc ra quyết định bị trì hoãn.

FAM có thể nộp bổ sung các tài liệu chính xác hơn nếu trước đó gửi sai. Đây là phần không thể thiếu của quy trình pháp lý và có thể khiến tiến trình kéo dài hơn dự kiến", luật sư phân tích, đồng thời cho rằng đây không phải là sự chậm trễ bất thường, mà là bước đi cần thiết để đảm bảo tính công bằng trong xét xử.