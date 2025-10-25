Lầu Năm Góc nhận quyên góp 130 triệu USD để trả lương quân nhân

Theo The Washington Post ngày 24.10, Lầu Năm Góc tuyên bố đã nhận khoản quyên góp ẩn danh trị giá 130 triệu USD để trả lương cho quân nhân trong thời gian chính phủ đóng cửa.

“Khoản quyên góp được thực hiện với điều kiện là nó sẽ được sử dụng để bù đắp chi phí lương và phúc lợi của quân nhân”, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết hôm 24.10, nói thêm khoản tiền này được nhận theo quy định về "quyền chấp nhận quà tặng chung" của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Trụ sở Lầu Năm Góc ẢNH: REUTERS

Thực tế, Lầu Năm góc chi 7,5 tỉ USD mỗi 2 tuần để trả lương cho quân nhân tại ngũ và quân nhân dự bị. Do đó, con số 130 triệu sẽ tương đương chi chưa đến một ngày lương. Dữ liệu từ Văn phòng Ngân sách Quốc hội cũng chỉ ra ngân sách 2025 chi hơn 171 tỉ USD trả lương, phúc lợi và lương hưu cho quân đội Mỹ.

Trong ngày 23.10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã nói nguồn tiền tài trợ đến từ một người yêu nước và là bạn của ông Trump, dù không tiết lộ danh tính.

Các chuyên gia đặt ra những nghi vấn pháp lý về việc Bộ Quốc phòng Mỹ dùng nguồn tiền quyên góp trên. Theo Politico, Lầu Năm Góc có quy định bất kỳ khoản quyên góp nào trên 10.000 USD, mang lại lợi ích cho quân đội hoặc gia đình, cần phải được thanh tra để đảm bảo không có vấn đề lợi dụng để gia tăng lợi ích hay ảnh hưởng.

Vấn đề tiền lương cho quân đội trong thời gian chính phủ Mỹ đóng cửa đang gây bất đồng giữa nghị sĩ hai đảng Dân chủ và Cộng hòa. Hôm 23.10, các thượng nghị sĩ Cộng hòa đã tìm cách ủng hộ biện pháp cho phép trả lương cho quân đội và các nhân viên chính phủ không bị tạm nghỉ trong thời gian đóng cửa. Tuy nhiên, đảng Dân chủ phản đối, nói rằng những người bị cho tạm nghỉ sẽ mất quyền lợi.