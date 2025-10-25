Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Lầu Năm Góc nhận quyên góp 130 triệu USD để trả lương quân nhân

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
25/10/2025 08:34 GMT+7

Lầu Năm Góc đã đồng ý nhận khoản quyên góp 130 triệu USD để trả lương cho quân nhân nhưng không tiết lộ danh tính, đặt ra nhiều nghi vấn pháp lý.

Theo The Washington Post ngày 24.10, Lầu Năm Góc tuyên bố đã nhận khoản quyên góp ẩn danh trị giá 130 triệu USD để trả lương cho quân nhân trong thời gian chính phủ đóng cửa.

“Khoản quyên góp được thực hiện với điều kiện là nó sẽ được sử dụng để bù đắp chi phí lương và phúc lợi của quân nhân”, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết hôm 24.10, nói thêm khoản tiền này được nhận theo quy định về "quyền chấp nhận quà tặng chung" của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Lầu Năm Góc nhận quyên góp 130 triệu USD để trả lương - Ảnh 1.

Trụ sở Lầu Năm Góc

ẢNH: REUTERS

Thực tế, Lầu Năm góc chi 7,5 tỉ USD mỗi 2 tuần để trả lương cho quân nhân tại ngũ và quân nhân dự bị. Do đó, con số 130 triệu sẽ tương đương chi chưa đến một ngày lương. Dữ liệu từ Văn phòng Ngân sách Quốc hội cũng chỉ ra ngân sách 2025 chi hơn 171 tỉ USD trả lương, phúc lợi và lương hưu cho quân đội Mỹ.

Trong ngày 23.10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã nói nguồn tiền tài trợ đến từ một người yêu nước và là bạn của ông Trump, dù không tiết lộ danh tính.

Các chuyên gia đặt ra những nghi vấn pháp lý về việc Bộ Quốc phòng Mỹ dùng nguồn tiền quyên góp trên. Theo Politico, Lầu Năm Góc có quy định bất kỳ khoản quyên góp nào trên 10.000 USD, mang lại lợi ích cho quân đội hoặc gia đình, cần phải được thanh tra để đảm bảo không có vấn đề lợi dụng để gia tăng lợi ích hay ảnh hưởng.

Vấn đề tiền lương cho quân đội trong thời gian chính phủ Mỹ đóng cửa đang gây bất đồng giữa nghị sĩ hai đảng Dân chủ và Cộng hòa. Hôm 23.10, các thượng nghị sĩ Cộng hòa đã tìm cách ủng hộ biện pháp cho phép trả lương cho quân đội và các nhân viên chính phủ không bị tạm nghỉ trong thời gian đóng cửa. Tuy nhiên, đảng Dân chủ phản đối, nói rằng những người bị cho tạm nghỉ sẽ mất quyền lợi.

Tin liên quan

Lầu Năm Góc siết chặt chia sẻ thông tin với quốc hội Mỹ

Lầu Năm Góc siết chặt chia sẻ thông tin với quốc hội Mỹ

Theo quy định mới, các nhân viên tại Lầu Năm Góc sẽ cần được cơ quan cấp cao phê duyệt trước khi chia sẻ thông tin với quốc hội Mỹ.

Ngân sách Lầu Năm Góc thất bại ở Thượng viện

Khám phá thêm chủ đề

Lầu năm góc Quyên góp Bộ Quốc Phòng Mỹ quân nhân Trả lương chính phủ mỹ đóng cửa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận