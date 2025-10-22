Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Lầu Năm Góc siết chặt chia sẻ thông tin với quốc hội Mỹ

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
22/10/2025 10:34 GMT+7

Theo quy định mới, các nhân viên tại Lầu Năm Góc sẽ cần được cơ quan cấp cao phê duyệt trước khi chia sẻ thông tin với quốc hội Mỹ.

Trang Breaking Defense ngày 21.10 đưa tin về quy định vừa được Bộ Quốc phòng Mỹ triển khai trong tháng 10, theo đó yêu cầu nhân viên phải thông qua văn phòng các vấn đề lập pháp của Lầu Năm Góc để có thể trao đổi thông tin với quốc hội Mỹ.

Bộ Quốc phòng Mỹ dựa vào sự hợp tác và quan hệ gần gũi với quốc hội để đạt các mục tiêu lập pháp. Việc có những sự tiếp xúc trái phép với quốc hội trên cương vị nhân viên bộ, dù có thiện chí ra sao, cũng có thể làm suy yếu các ưu tiên quan trọng của Bộ Quốc phòng”, theo biên bản được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và Thứ trưởng Quốc phòng Steve Feinberg ban hành hôm 15.10.

Lầu Năm Góc siết chặt chia sẻ thông tin với quốc hội Mỹ - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phát biểu tại Lầu Năm Góc ngày 19.9

ẢNH: AFP

Biên bản yêu cầu nhân viên Lầu Năm Góc phải nộp tất cả thư từ đến văn phòng các vấn đề lập pháp trung ương, nhằm phối hợp trong việc liên lạc với quốc hội Mỹ.

Chỉ có nhân viên thuộc văn phòng tổng thanh tra Lầu Năm Góc mới được miễn trừ quy định trên. Theo Axios, đây là động thái của cơ quan quốc phòng Mỹ nhằm hạn chế việc rò rỉ thông tin với công chúng.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell nói rằng biên bản là “bước đi thực tế” để đánh giá nội bộ quy trình liên lạc của bộ với quốc hội.

Trước đây, mỗi cơ quan quân đội, bộ chỉ huy và các nhánh thuộc Bộ Quốc phòng sẽ tự chủ trong việc trao đổi thông tin với quốc hội. Giờ đây, các thông tin liên lạc do nhân viên quân đội cung cấp sẽ tập trung về văn phòng do trợ lý bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách.

Một số nguồn tin tại quốc hội Mỹ nói với Breaking Defense rằng động thái trên từ Lầu Năm Góc có thể làm mất lòng Đồi Capitol, thậm chí có thể phản tác dụng khi quốc hội đang soạn thảo ngân sách quốc phòng năm 2026. Trong quá trình làm luật, các nhân viên quốc hội đôi khi cần quân đội cung cấp thông tin ngay, tuy nhiên quy định mới có thể làm chậm quá trình liên lạc, khiến nội dung dự luật trái với kỳ vọng của Bộ Quốc phòng.

Mới đây, quân đội Mỹ cũng đã ban hành quy định siết chặt việc đưa tin và quyền đi lại của phóng viên trong khuôn viên Lầu Năm Góc. Phóng viên từ nhiều hãng báo đài đã phản đối quy định này, trả lại thẻ tác nghiệp và rời trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ.

Thượng viện Mỹ chặn dự luật cấp ngân sách cả năm cho Lầu Năm Góc, phá vỡ nỗ lực của đảng Cộng hòa nhằm khởi động lại một số khoản chi trong bối cảnh chính phủ đóng cửa sang ngày 16.

