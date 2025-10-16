Hàng loạt nhà báo rời Lầu Năm Góc phản đối siết quy định đưa tin

Các phóng viên rời Lầu Năm Góc sau khi nộp lại thẻ ra vào hôm 15.10 ẢNH: AP

Hãng AP ngày 16.10 đưa tin hàng chục phóng viên đã nộp lại thẻ ra vào và rời khỏi Lầu Năm Góc, thay vì chấp nhận các hạn chế do chính phủ áp đặt đối với công việc của họ.

Giới lãnh đạo Mỹ gọi các quy định mới là "hợp lý" nhằm kiểm soát một nền báo chí bị cho là "rất gây rối".

Các cơ quan báo chí gần như đồng loạt phản đối những quy định mới do Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth ban hành, theo đó các nhà báo có thể bị trục xuất nếu tìm cách đưa tin về bất kỳ thông tin nào, dù mật hay không mật, mà chưa được ông cho phép công bố.

Nhiều phóng viên chờ nhau rời đi vào thời hạn 16 giờ ngày 15.10 (giờ địa phương) do Bộ Quốc phòng đặt ra để rời khỏi tòa nhà. Khi thời điểm này đến gần, nhiều thùng tài liệu xếp dọc hành lang Lầu Năm Góc, còn các phóng viên mang ghế, máy photocopy, sách và ảnh cũ từ phòng làm việc ra bãi đậu xe.

Xem phóng viên lũ lượt dọn đồ rời Lầu Năm Góc để phản đối quy định mới của Bộ Quốc phòng Mỹ

Ngay sau 16 giờ, khoảng 40-50 nhà báo cùng nhau rời đi sau khi nộp thẻ ra vào.

"Thật buồn, nhưng tôi rất tự hào về đội ngũ báo chí vì chúng tôi đã đoàn kết cùng nhau", phóng viên Nancy Youssef của tạp chí The Atlantic, người có bàn làm việc tại Lầu Năm Góc từ năm 2007, cho biết. Cô mang theo một tấm bản đồ Trung Đông ra xe.

Chưa rõ những quy định mới sẽ tác động thực tế ra sao, dù các cơ quan báo chí cam kết vẫn sẽ tiếp tục đưa tin mạnh mẽ về quân đội, bất kể từ vị trí nào.

Hình ảnh các phóng viên thể hiện việc phản đối những rào cản đối với công việc của họ khó có thể lay chuyển được những người ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó nhiều người vốn có ác cảm với giới báo chí và hoan nghênh các nỗ lực của ông nhằm thiết lập hạn chế với báo giới.

Trong năm qua, ông Trump đã vướng vào các vụ kiện với The New York Times, CBS News, ABC News, The Wall Street Journal và AP.

Phát biểu trước các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 14.10, Tổng thống Trump bày tỏ ủng hộ các quy định mới của Bộ trưởng Hegseth. "Tôi nghĩ ông ấy cho rằng báo chí gây rất nhiều xáo trộn đối với hòa bình thế giới. Báo chí rất thiếu trung thực", ông Trump nói.

Ông Trump trả lại tên Bộ Chiến tranh cho Bộ Quốc phòng Mỹ

Ngay cả trước khi ban hành chính sách báo chí mới, ông Hegseth - người từng dẫn chương trình của kênh Fox News - đã có những bước đi nhằm siết chặt dòng chảy thông tin.

Ông chỉ tổ chức hai cuộc họp báo chính thức, cấm phóng viên tiếp cận nhiều khu vực trong khu phức hợp rộng lớn của Lầu Năm Góc nếu không có người hộ tống, và mở các cuộc điều tra về việc rò rỉ thông tin cho truyền thông.

Ông gọi các quy định mới của mình là "hợp lý" và cho biết việc yêu cầu các nhà báo ký vào văn bản nêu rõ quy định chỉ có nghĩa là họ thừa nhận các quy định đó, chứ không nhất thiết là đồng ý với chúng. Tuy nhiên, giới phóng viên cho rằng đó là cách phân biệt mang tính hình thức, chẳng khác gì nhau.

Hiệp hội Báo chí Lầu Năm Góc, với 101 thành viên đại diện cho 56 cơ quan truyền thông, đã lên tiếng phản đối các quy định này. Các cơ quan truyền thông lâu đời như AP và The New York Times đến các kênh như Fox News và Newsmax đều yêu cầu phóng viên của mình rời đi thay vì ký vào các quy định mới.