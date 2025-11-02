Xe côn tay Aveta Marvel 150 'Made in Malaysia', tham vọng cạnh tranh Honda Monkey

Sức mua trên thị trường xe máy sụt giảm cùng áp lực cạnh tranh đến từ xe máy điện khiến những thương hiệu xe máy truyền thống, vốn có thế mạnh về xe xăng phải tìm kiếm có hội cạnh tranh ở các thị trường ngách. Không chỉ Honda hay Kawasaki… mới đây thương hiệu xe máy Malaysia - Aveta vừa tạo sự chú ý khi tung ra thị trường mẫu xe côn tay cỡ nhỏ Aveta Marvel 150 có thiết kế khá giống, đồng thời được xem là đối thủ mới cạnh tranh 'xe khỉ' Honda Monkey.

Aveta vừa tung ra thị trường mẫu xe côn tay cỡ nhỏ Aveta Marvel 150 Ảnh: Paultan

Aveta trước đây vốn được biết đến tại thị trường Malaysia với một số sản phẩm xe tay ga, xe máy số phổ thông tiết kiệm nhiên liệu, giờ đây đang tìm kiếm cơ hội cạnh tranh ở một phân khúc vốn không có nhiều mẫu xe tham giá. Bởi với phong cách thiết kế khá "dị", xe côn tay cỡ nhỏ 125 - 150cc, chủ yếu hướng đến nhóm khách hàng trẻ, cá tính hay những người mới làm quen xe côn tay.

Aveta Marvel 150 sở hữu phong cách thiết kế cổ điển kết hợp trang bị hiện đại. Mẫu xe này được hãng xe Malaysia trang bị đèn pha tròn cổ điển kết hợp đèn xi-nhan, tất cả đều dùng công nghệ đèn LED. Đồng hồ hiển thị thông dạng màn hình màu LCD được bao bọc bởi đường viền mạ crôm.

Đồng hồ hiển thị thông dạng màn hình màu LCD được bao bọc bởi đường viền mạ crôm Ảnh: Paultan

Bình xăng 8,2 lít được tạo dáng bo tròn tương tự Honda Monkey, kết hợp yên xe dài, rộng liền khối bọc da. Chiều cao yên xe ở mức 760 mm cùng với tay lái đặt khá cao tạo tư thế ngồi thoải mái cho người lái. Ống xả đặt cao và được che chắn bằng ốp mạ crôm. Theo Aveta, Marvel 150 có trọng lượng 110 kg, hệ thống treo gồm phuộc ống lồng, trong khi phía sau dùng hai phuộc lò xo trị giảm chấn có thể điều chỉnh.

Về tổng thể, có thể thấy kiểu dáng Aveta Marvel 150 khá giống Honda Monkey. Dù vậy, mẫu xe thương hiệu Malaysia lại sở hữu khả năng vận hành mạnh mẽ hơn khi được trang bị động cơ xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, dung tích 149cc, sản sinh công suất 10,6 mã lực tại 7.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 11,5 Nm tại 5.500 vòng/phút. Động cơ này kết hợp hộp số côn tay 5 cấp và dẫn động bằng xích truyền.

Aveta Marvel 150 có 2 lựa chọn màu sắc, giá bán từ 7.988 ringgit tương đương 43,8 triệu đồng Ảnh: Paultan

Marvel 150 được trang bị bộ mâm đúc đa chấu, kích thước 12 inch đi kèm lốp 120/70. Hệ thống phanh trên mẫu xe này sử dụng phanh đĩa đơn thủy lực.

Hiện tại, Aveta Marvel 150 mới chỉ được phân phối tại Malaysia với 2 lựa chọn màu sắc, giá bán từ 7.988 ringgit tương đương 43,8 triệu đồng. Mẫu xe này cạnh tranh trực tiếp với Honda Monkey và Kawasaki KSR.