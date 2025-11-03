Thể thao Việt Nam 'cấm trại' săn vàng SEA Games 33

Theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ VH-TT-DL, lãnh đạo Cục TDTT VN vừa trực tiếp làm việc với các phòng, quản lý bộ môn nhằm rà soát công tác chuẩn bị của đoàn thể thao VN cho SEA Games 33. Trong đó đặc biệt chú trọng việc rà soát lực lượng VĐV, HLV lẫn cán bộ đoàn đến Thái Lan vào tháng 12 tới.

HLV Trương Minh Sang (trái) hướng dẫn Nguyễn Văn Khánh Phong tập luyện ẢNH: NVCC

"SEA Games là sự kiện thể thao lớn của khu vực, có ý nghĩa quan trọng, khẳng định vị thế và hình ảnh của thể thao VN. Vì thế các đơn vị cần phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, đảm bảo các thành viên đoàn được lựa chọn kỹ lưỡng", ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục TDTT VN, chia sẻ.

Với tinh thần đó, lãnh đạo Cục TDTT lưu ý các bộ môn phải rà soát toàn bộ lực lượng, chọn ra những tuyển thủ xuất sắc nhất thông qua phân tích, đánh giá khả năng cạnh tranh với đối thủ ở SEA Games 33. Với cán bộ đoàn, lãnh đạo Cục TDTT cũng yêu cầu cử đúng người, chỉ những cán bộ làm nhiệm vụ mới tham gia đoàn...

Kể từ ngày 1.11, các TTHLTTQG ở Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, Cần Thơ nơi có các đội tuyển tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 33 cũng thực hiện quy định "cấm trại". Theo đó VĐV, HLV phải ăn ở tập luyện nghỉ ngơi tại trung tâm chứ không được ra ngoài. Việc này từng được thực hiện trước mỗi kỳ SEA Games, ASIAD, Olympic nhằm giúp VĐV, HLV có sự tập trung cao độ để hoàn thiện chuyên môn, giữ vững tinh thần.

Các đội tuyển thể thao tích cực tập huấn quốc tế

Ngoài "cấm trại" tập luyện ở các TTHLTTQG, một số đội tuyển còn cử các VĐV mũi nhọn tập huấn, thi đấu quốc tế.

Đội tuyển cử tạ VN với 11 tuyển thủ chọn Trung Quốc làm địa điểm tập huấn từ ngày 19.10 - 8.12. Các lực sĩ VN từng giành 4 HCV tại SEA Games 32 năm 2023 và nỗ lực giữ vững thành tích này ở SEA Games 33 khi chịu sự cạnh tranh quyết liệt từ Thái Lan, Indonesia, Philippines. Sự thay đổi về hạng cân theo quy định mới của Liên đoàn Cử tạ thế giới cũng khiến cử tạ VN thiệt thòi bởi không còn hạng cân sở trường 55 kg nam mà Lại Gia Thành từng giành HCV 2 năm trước.

Ngoài ra, 10 tuyển thủ điền kinh VN cũng đang trong quá trình tập huấn tại Nam Ninh (Trung Quốc) cho đến ngày 15.11. Đợt tập huấn này có sự góp mặt của nhà đương kim vô địch 800 m nữ SEA Games Nguyễn Thị Thu Hà cùng tuyển thủ tiềm năng là Bùi Thị Ngân. Tại SEA Games 33, điền kinh VN có sự trở lại của Quách Thị Lan. Ngoài nội dung 400 m rào, Lan cũng là VĐV chủ lực đội tiếp sức 4 x 400 m nữ VN. Nam Ninh cũng là địa điểm mà đội tuyển bơi VN với 15 thành viên chọn làm nơi tập huấn cho SEA Games 33. Đây là chuyến đổi gió quan trọng hứa hẹn giúp Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo… lấy được cảm giác thi đấu tốt nhất cho mục tiêu bảo vệ 7 HCV SEA Games. Trung Quốc cũng là nơi đội tuyển bóng bàn VN tập huấn từ đầu tháng 11 đến trước ngày lên đường dự SEA Games 33. Trong khi đó một số đội tuyển như taekwondo (đội nữ), judo, bắn súng chọn Hàn Quốc làm nơi tập huấn cho SEA Games 33. Các đội tuyển quyền anh, kick-boxing chọn chủ nhà Thái Lan làm nơi tập huấn.

Lãnh đạo Cục TDTT VN yêu cầu các bộ môn phải nắm bắt sát sao tình hình tập luyện của VĐV, có báo cáo thường xuyên về công tác tập huấn quốc tế của các đội nhằm đảm bảo chuyên môn tốt nhất.



