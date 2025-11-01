Thanh Thúy thăng hoa, cùng đồng đội thắng khó tin tại Nhật Bản: Mơ lọt tốp dẫn đầu

Đầu giờ chiều nay (1.11), Trần Thị Thanh Thúy cùng CLB Gunna Green Wings thi đấu lượt trận thứ 7 giải bóng chuyền vô địch Nhật Bản, chạm trán đội toàn thắng từ đầu giải là CLB Kurobe.

Thanh Thúy cùng CLB Gunna Green Wings chặn đứng chuỗi toàn thắng của đối thủ cực mạnh

CLB Kurobe rất mạnh, với sự đầu tư mạnh mẽ về lực lượng, nhất là chiêu mộ ngoại binh từ Brazil, Hà Lan, Đức. Trước khi đối đầu với đội của Thanh Thúy, CLB Kurobe toàn thắng cả 6 trận từ đầu giải và nằm ở tốp dẫn đầu bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, trong ngày Thanh Thúy và các đồng đội chơi cực kỳ thăng hoa, CLB Gunna Green Wings đã chặn đứng chuỗi trận toàn thắng của đối thủ. Chủ công của đội tuyển nữ Việt Nam và các đồng đội lại mang đến một màn trình diễn đầy ấn tượng, thi đấu áp đảo trước đối thủ được đội bóng được đánh giá cao hơn và có lợi thế sân nhà.

CLB Gunna Green Wings đã giành chiến thắng mà ít ai có thể nghĩ đến, với tỷ số 3-0 trước CLB Kurobe. Điểm số của các ván đấu lần lượt là: 25/18, 25/20 và 25/22.

Thanh Thúy và các đồng đội có màn trình diễn thăng hoa, đánh bại đội toàn thắng từ đầu mùa ẢNH: BTC

Qua từng trận đấu, CLB Gunna Green Wings cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong lối chơi khi các vị trí ngày càng ăn ý và gắn kết. Bộ ba Thanh Thúy - Rozanski - Dimitrova cùng dàn nội binh Nhật Bản đã duy trì sự tập trung và hiệu quả trong suốt trận.

Với kết quả này, đội bóng của Thanh Thúy đã có trong tay 4 chiến thắng và tạm thời vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, mở ra cơ hội lớn trong cuộc đua vào nhóm dẫn đầu.



