Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Lịch thi đấu giải bóng chuyền Nhật Bản hôm nay: Thanh Thúy chạm trán đối thủ bất bại

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
01/11/2025 07:25 GMT+7

Hôm nay (1.11), Trần Thị Thanh Thúy cùng CLB Gunna Green Wings thi đấu lượt trận thứ 7 giải bóng chuyền vô địch Nhật Bản, chạm trán đội toàn thắng từ đầu giải là CLB Kurobe.

Chờ Thanh Thúy tiếp tục tỏa sáng tại Nhật Bản

Sau 2 chiến thắng liên tiếp, thủ quân đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy cùng CLB Gunna Green Wings tạm xếp hạng 7 trong tổng số 14 đội tham dự giải bóng chuyền Nhật Bản mùa này. Đây là thành tích khả quan với Gunna Green Wings bởi mùa giải trước họ ngụp lặn ở nhóm cuối bảng xếp hạng.

Lịch thi đấu giải bóng chuyền Nhật Bản hôm nay: Thanh Thúy chạm trán đối thủ bất bại- Ảnh 1.

Trần Thị Thanh Thúy hứa hẹn giúp CLB Gunna Green Wings tạo bất ngờ cho đối thủ mạnh ở giải bóng chuyền Nhật Bản diễn ra hôm nay

ẢNH: GGW

Thách thức cho Thanh Thúy cùng các đồng đội khi chạm trán với CLB Kurobe rất mạnh. Với sự đầu tư mạnh mẽ về lực lượng, nhất là chiêu mộ ngoại binh từ Brazil, Hà Lan, Đức, CLB Kurobe toàn thắng cả 6 trận từ đầu giải và nằm ở tốp dẫn đầu bảng xếp hạng. Đây là đội bóng đang tạo được dấu ấn mạnh mẽ ở giai đoạn đầu mùa giải vô địch Nhật Bản, dự báo sẽ tạo ra khó khăn lớn cho các đối thủ, trong đó có CLB Gunna Green Wings.

Trong những trận đấu đã qua của CLB Gunma Green Wings, Trần Thị Thanh Thúy thi đấu ấn tượng trong vai trò chủ công. Cô cùng với ngoại binh người Ba Lan Olivia Rozanski là 2 tay ghi điểm nhiều nhất cho đội Gunma Green Wings. Thủ quân đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được kỳ vọng tỏa sáng khi cùng Gunma Green Wings chạm trán với CLB Kurobe ở trận đấu diễn ra lúc 12 giờ hôm nay.

Tin liên quan

Xác định chung kết nam, nữ giải bóng chuyền hạng A toàn quốc: Chạm trán nảy lửa!

Xác định chung kết nam, nữ giải bóng chuyền hạng A toàn quốc: Chạm trán nảy lửa!

Hôm nay (31.10) tại Hà Tĩnh, giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025 đã xác định được các cặp đấu chung kết nam, nữ nhằm xác định suất lên chơi ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026.

Lịch thi đấu mới nhất của Thanh Thúy cùng CLB Gunna Green Wings tại giải Nhật Bản

Thanh Thúy tỏa sáng tại Nhật Bản

Khám phá thêm chủ đề

Thanh Thúy CLB Gunma Green Wings Giải bóng chuyền Nhật Bản Trần Thị Thanh Thúy
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận