Lịch thi đấu giải bóng chuyền Nhật Bản hôm nay: Thanh Thúy chạm trán đối thủ bất bại

Chờ Thanh Thúy tiếp tục tỏa sáng tại Nhật Bản

Sau 2 chiến thắng liên tiếp, thủ quân đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy cùng CLB Gunna Green Wings tạm xếp hạng 7 trong tổng số 14 đội tham dự giải bóng chuyền Nhật Bản mùa này. Đây là thành tích khả quan với Gunna Green Wings bởi mùa giải trước họ ngụp lặn ở nhóm cuối bảng xếp hạng.

Trần Thị Thanh Thúy hứa hẹn giúp CLB Gunna Green Wings tạo bất ngờ cho đối thủ mạnh ở giải bóng chuyền Nhật Bản diễn ra hôm nay ẢNH: GGW

Thách thức cho Thanh Thúy cùng các đồng đội khi chạm trán với CLB Kurobe rất mạnh. Với sự đầu tư mạnh mẽ về lực lượng, nhất là chiêu mộ ngoại binh từ Brazil, Hà Lan, Đức, CLB Kurobe toàn thắng cả 6 trận từ đầu giải và nằm ở tốp dẫn đầu bảng xếp hạng. Đây là đội bóng đang tạo được dấu ấn mạnh mẽ ở giai đoạn đầu mùa giải vô địch Nhật Bản, dự báo sẽ tạo ra khó khăn lớn cho các đối thủ, trong đó có CLB Gunna Green Wings.

Trong những trận đấu đã qua của CLB Gunma Green Wings, Trần Thị Thanh Thúy thi đấu ấn tượng trong vai trò chủ công. Cô cùng với ngoại binh người Ba Lan Olivia Rozanski là 2 tay ghi điểm nhiều nhất cho đội Gunma Green Wings. Thủ quân đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được kỳ vọng tỏa sáng khi cùng Gunma Green Wings chạm trán với CLB Kurobe ở trận đấu diễn ra lúc 12 giờ hôm nay.