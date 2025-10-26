Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Các môn khác

Thanh Thúy công hay, thủ giỏi giúp CLB Gunma Green Wings tiếp mạch thắng tại Nhật Bản

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
26/10/2025 13:53 GMT+7

Tay đập số 1 bóng chuyền nữ Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy tiếp tục tỏa sáng giúp CLB Gunma Green Wings giành chiến thắng 3-2 trước CLB PFU Blue Cats ở giải bóng chuyền Nhật Bản diễn ra hôm nay (26.10).

Trần Thị Thanh Thúy thi đấu bùng nổ

Với phong độ xuất sắc thể hiện trong chiến thắng 3-1 trước CLB PFU Blue Cats diễn ra hôm qua, Trần Thị Thanh Thúy nghiễm nhiên chiếm suất đánh chính khi cùng CLB Gunma Green Wings tái đấu đội bóng này ở lượt trận thứ 6 giải bóng chuyền Nhật Bản.

Thủ quân đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy tiếp tục thi đấu nổi bật, là tay ghi điểm chủ lực của CLB Gunma Green Wings. Không chỉ tấn công tốt, Thanh Thúy còn có những tình huống nỗ lực cứu bóng ngoạn mục. Tuy nhiên trước CLB PFU Blue Cats thi đấu đồng đều, hiệu quả hơn, Thanh Thúy cùng CLB Gunma Green Wings đành chịu thua 21/25 ở ván 1.

Thanh Thúy công hay, thủ giỏi giúp CLB Gunma Green Wings tiếp mạch thắng tại Nhật Bản- Ảnh 1.

Trần Thị Thanh Thúy rực sáng tại giải bóng chuyền Nhật Bản

ẢNH: GGW

Những điều chỉnh trong lối chơi từ ban huấn luyện giúp CLB Gunma Green Wings thi đấu hiệu quả ở ván 2 khi liên tục dẫn điểm trước đội PFU Blue Cats. Đội bóng cũ của Thanh Thúy kiên trì đeo bám, có thời điểm thu ngắn cách biệt chỉ còn 1 điểm (21/22) nhưng Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội CLB Gunma Green Wings kịp vươn lên giành chiến thắng 25/22, cân bằng tỷ số 1-1 trước PFU Blue Cats.

Ván đấu thứ 3 chứng kiến khả năng phòng thủ cực kỳ xuất sắc của đội PFU Blue Cats, nhiều lần hóa giải thành công các pha tấn công của Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội. Bộ đôi ngoại binh của CLB Gunma Green Wings là Rozanski và Dimitrova cũng chơi dưới khả năng, vì thế CLB PFU Blue Cats có chiến thắng khá dễ 25/16, lần nữa vượt lên dẫn trước với tỷ số 2-1.

Sớm tạo ưu thế dẫn điểm ở ván 4 nhưng Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội chịu sự đeo bám quyết liệt của đội PFU Blue Cats. Ở thời điểm quan trọng, tay đập số 1 bóng chuyền nữ Việt Nam tỏa sáng với 2 điểm liên tiếp giúp đội gia tăng cách biệt lên 4 điểm (19/15). Thanh Thúy cũng là người ghi điểm số quyết định giúp CLB Gunma Green Wings vượt qua PFU Blue Cats với điểm số 25/22, cân bằng tỷ số 2-2.

Ở ván 5 quyết định, Trần Thị Thanh Thúy chơi bùng nổ ngay từ đầu khi cô giao bóng giúp CLB Gunma Green Wings có 3 điểm liên tiếp, trong đó có pha bay người cứu bóng xuất sắc mở ra cơ hội tấn công cho đồng đội. Ngoài Thanh Thúy thì ngoại binh Rozanski cũng chơi rất hay, tỏa sáng ở thời điểm quyết định mang về thắng lợi 15/12 cho CLB Gunma Green Wings trước PFU Blue Cats, qua đó khép lại chiến thắng chung cuộc 3-2 đầy ngoạn mục.






