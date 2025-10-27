Thanh Thúy tỏa sáng tại Nhật Bản

Thanh Thúy thi đấu thăng hoa

Không may gặp chấn thương hồi đầu năm 2024 khiến Trần Thị Thanh Thúy phải nỗ lực tìm lại phong độ đỉnh cao. Trước khi quay trở lại Nhật Bản thi đấu cho CLB Gunna Green Wings, Thanh Thúy thi đấu không thành công, sớm chia tay các đội bóng ở giải Thổ Nhĩ Kỳ và Indonesia.

Thanh Thúy đang thi đấu ấn tượng trong màu áo CLB Gunna Green Wings Ảnh: GGW

Với quyết tâm chứng tỏ mình, Thanh Thúy tiếp tục tìm kiếm cơ hội ở giải đấu hàng đầu châu lục là Nhật Bản. Tay đập 28 tuổi này khiến người hâm mộ bóng chuyền VN vui lây khi được CLB Gunna Green Wings trao cơ hội ra sân cả 6 trận từ đầu giải. Không những thế cô còn thể hiện được phong độ cao, trở thành tay ghi điểm chủ lực của đội bóng này.

Ở lượt trận thứ 6 của giải bóng chuyền Nhật Bản diễn ra hôm qua (26.10), Thanh Thúy ghi 23 điểm, góp công lớn giúp CLB Gunna Green Wings ngược dòng đánh bại CLB PFU Blue Cats với tỷ số 3-2. Trước đó ở lượt trận thứ 5 cũng chạm trán với PFU Blue Cats, Thanh Thúy chơi bùng nổ, đóng góp 21 điểm mang về chiến thắng 3-1 cho đội mình. Không những thế thủ quân đội tuyển bóng chuyền nữ VN còn được bầu chọn là vận động viên xuất sắc nhất trận đấu. Nhờ phong độ ấn tượng của Thanh Thúy mà CLB Gunna Green Wings vươn lên hạng 7 trong tổng số 14 đội dự giải bóng chuyền vô địch Nhật Bản mùa này.

Công thủ toàn diện

Ở 6 trận đấu đã qua tại Nhật Bản, Thanh Thúy nhận được nhiều lời khen từ các HLV, bởi phát huy tốt các tình huống tấn công uy lực, tốc độ trên lưới đúng sở trường của vị trí chủ công. Đặc biệt thủ quân đội tuyển bóng chuyền nữ VN được chấm điểm cao ở khả năng hỗ trợ phòng ngự cùng tinh thần thi đấu quyết tâm, lăn xả. Việc cải thiện khả năng phòng thủ được xem là bước tiến mới của Thanh Thúy bởi trước kia cô chủ yếu tập trung cho mặt trận tấn công.

Sau chiến thắng ấn tượng trước CLB PFU Blue Cats, CLB Gunna Green Wings đã đăng tải những pha bóng ấn tượng của Thanh Thúy. Qua đó, nhiều nhận định cho rằng ngôi sao đội tuyển bóng chuyền VN ngày càng toàn diện khi có khả năng tấn công hiệu quả ở trên lưới, tấn công từ sau vạch 3 m và cả giao bóng ghi điểm. Nhiều người còn nhận định Thanh Thúy đã dần lấy lại được phong độ đỉnh cao như thời khoác áo CLB PFU Blue Cats (Nhật Bản) giai đoạn 2022 - 2023.

Tín hiệu vui cho SEA Games 33

Việc chủ công Trần Thị Thanh Thúy thể hiện phong độ đầy ấn tượng trong màu áo CLB Gunna Green Wings tại giải bóng chuyền Nhật Bản là tín hiệu vui với đội tuyển bóng chuyền nữ VN. Tại SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 tới ở Thái Lan, Thanh Thúy cùng các đồng đội đặt mục tiêu chinh phục tấm HCV. Rất nhiều lần giành quyền vào chung kết SEA Games nhưng đội tuyển bóng chuyền nữ VN chưa lần nào bước lên bục cao nhất bởi đều để thua Thái Lan. Lần này Thanh Thúy cùng các đồng đội thể hiện quyết tâm cao độ để làm nên lịch sử.

Trong bối cảnh Nguyễn Thị Bích Tuyền không tham dự SEA Games 33, đội tuyển bóng chuyền nữ VN dồn hết hy vọng vào khả năng tỏa sáng của Thanh Thúy, đặc biệt ở khâu ghi điểm. Cô đã đạt được thỏa thuận với CLB Gunna Green Wings về việc trở về khoác áo đội tuyển bóng chuyền nữ VN tranh tài ở SEA Games 33. Trong các lần xuất ngoại trước đó, Thanh Thúy cũng luôn đưa nguyện vọng được cống hiến cho đội tuyển bóng chuyền nữ VN ở các giải quốc tế quan trọng.