Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Xác định chung kết nam, nữ giải bóng chuyền hạng A toàn quốc: Chạm trán nảy lửa!

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
31/10/2025 22:40 GMT+7

Hôm nay (31.10) tại Hà Tĩnh, giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025 đã xác định được các cặp đấu chung kết nam, nữ nhằm xác định suất lên chơi ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026.

Hấp dẫn giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025

Không có bất ngờ xảy ra ở hạng mục của nữ khi 2 đội có sự đầu tư mạnh mẽ, lực lượng nội binh lẫn ngoại binh đồng đều là Hà Nội và Quảng Ninh giành quyền vào chung kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc. 

Xác định chung kết nam, nữ giải bóng chuyền hạng A toàn quốc: Chạm trán nảy lửa!- Ảnh 1.

Đội bóng chuyền nữ Hà Nội tranh chung kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc với Quảng Ninh

ẢNH: HVF

Ở bán kết hôm nay, đội Hà Nội với sự xuất sắc của Vi Thị Yến Nhi, Bùi Thị Ánh Thảo cùng ngoại binh người Mỹ Adora giành chiến thắng khá dễ dàng 3-0 trước Thái Nguyên. Ở trận bán kết còn lại, CLB Quảng Ninh gặp phải đối thủ cứng cựa Bắc Ninh nhưng cũng giành vé vào chung kết nhờ tài năng của tuyển thủ quốc gia Vi Thị Như Quỳnh bên cạnh ngoại binh Julia Sangiacomo (Mỹ). 

Xác định chung kết nam, nữ giải bóng chuyền hạng A toàn quốc: Chạm trán nảy lửa!- Ảnh 2.

Vi Thị Như Quỳnh (phải) được kỳ vọng giúp Quảng Ninh giành quyền thăng hạng

ẢNH: BCVN

16 giờ ngày mai (1.11), đội Hà Nội cùng Quảng Ninh chạm trán ở chung kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc. Đội giành chiến thắng ở trận đấu này sẽ giành vé lên chơi ở giải vô địch quốc gia 2026. Với lực lượng được đánh giá cân tài cân sức, đội Hà Nội và Quảng Ninh hứa hẹn cống hiến cho người hâm mộ trận đấu gay cấn, quyết liệt trong từng pha bóng. 

Ở hạng mục của nam, đội TP.HCM trong ngày thi đấu thăng hoa đã ngược dòng đánh bại đội Vĩnh Long với tỷ số 3-1 ở bán kết để giành vé vào chơi trận chung kết. Đối thủ của đội TP.HCM ở chung kết diễn ra lúc 20 giờ ngày mai (1.11) là chủ nhà Hà Tĩnh. Khán giả đến chật kín nhà thi đấu Hà Tĩnh tạo động lực tinh thần to lớn cho đội bóng này thi đấu tưng bừng, giành chiến thắng 3-1 trước đội VLXD Bình Dương, qua đó giành quyền đi đến trận cuối. 


Tin liên quan

Xác định các đội bán kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc: Đủ mặt anh tài

Xác định các đội bán kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc: Đủ mặt anh tài

Vòng tứ kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025 diễn ra tối nay (30.10) tại Hà Tĩnh đã xác định 4 đội nam, 4 đội nữ giành quyền vào bán kết.

Thanh Thúy xuất sắc giúp Gunma Green Wings đánh bại đội bóng cũ tại giải bóng chuyền Nhật Bản

Lịch thi đấu giải bóng chuyền Nhật Bản hôm nay: Thanh Thúy đối đầu đội bóng cũ

Khám phá thêm chủ đề

Bóng chuyền Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc Vi Thị Như Quỳnh bóng chuyền Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận