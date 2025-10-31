Xác định chung kết nam, nữ giải bóng chuyền hạng A toàn quốc: Chạm trán nảy lửa!

Hấp dẫn giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025

Không có bất ngờ xảy ra ở hạng mục của nữ khi 2 đội có sự đầu tư mạnh mẽ, lực lượng nội binh lẫn ngoại binh đồng đều là Hà Nội và Quảng Ninh giành quyền vào chung kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc.

Đội bóng chuyền nữ Hà Nội tranh chung kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc với Quảng Ninh ẢNH: HVF

Ở bán kết hôm nay, đội Hà Nội với sự xuất sắc của Vi Thị Yến Nhi, Bùi Thị Ánh Thảo cùng ngoại binh người Mỹ Adora giành chiến thắng khá dễ dàng 3-0 trước Thái Nguyên. Ở trận bán kết còn lại, CLB Quảng Ninh gặp phải đối thủ cứng cựa Bắc Ninh nhưng cũng giành vé vào chung kết nhờ tài năng của tuyển thủ quốc gia Vi Thị Như Quỳnh bên cạnh ngoại binh Julia Sangiacomo (Mỹ).

Vi Thị Như Quỳnh (phải) được kỳ vọng giúp Quảng Ninh giành quyền thăng hạng ẢNH: BCVN

16 giờ ngày mai (1.11), đội Hà Nội cùng Quảng Ninh chạm trán ở chung kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc. Đội giành chiến thắng ở trận đấu này sẽ giành vé lên chơi ở giải vô địch quốc gia 2026. Với lực lượng được đánh giá cân tài cân sức, đội Hà Nội và Quảng Ninh hứa hẹn cống hiến cho người hâm mộ trận đấu gay cấn, quyết liệt trong từng pha bóng.

Ở hạng mục của nam, đội TP.HCM trong ngày thi đấu thăng hoa đã ngược dòng đánh bại đội Vĩnh Long với tỷ số 3-1 ở bán kết để giành vé vào chơi trận chung kết. Đối thủ của đội TP.HCM ở chung kết diễn ra lúc 20 giờ ngày mai (1.11) là chủ nhà Hà Tĩnh. Khán giả đến chật kín nhà thi đấu Hà Tĩnh tạo động lực tinh thần to lớn cho đội bóng này thi đấu tưng bừng, giành chiến thắng 3-1 trước đội VLXD Bình Dương, qua đó giành quyền đi đến trận cuối.



