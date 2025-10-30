Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Xác định các đội bán kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc: Đủ mặt anh tài

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
30/10/2025 22:22 GMT+7

Vòng tứ kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025 diễn ra tối nay (30.10) tại Hà Tĩnh đã xác định 4 đội nam, 4 đội nữ giành quyền vào bán kết.

Đội Hà Nội thi đấu ấn tượng ở giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025

Ở hạng mục nữ giải bóng chuyền hạng A toàn quốc chưa có bất ngờ lớn khi 4 đội mạnh, có sự đầu tư tốt về lực lượng lẫn tham vọng thăng hạng là Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Nguyên đều giành quyền vào bán kết.

Xác định các đội bán kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc: Đủ mặt anh tài- Ảnh 1.

Đội nữ Hà Nội thẳng tiến đến vòng bán kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025

ẢNH: HVF

Ở vòng tứ kết, đội Hà Nội giành chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Phú Thọ. Quảng Ninh với sự xuất sắc của Vi Thị Như Quỳnh cũng vượt qua đội trẻ VTV Bình Điền Long An với tỷ số 3-0. Bắc Ninh cũng đánh bại Hải Phòng với tỷ số 3-0 trong khi trận tứ kết gay cấn nhất là chiến thắng 3-2 của đội Thái Nguyên trước đội trẻ Binh chủng thông tin.

Như vậy ở hạng mục nữ đã xác định được 2 cặp bán kết diễn ra ngày mai như sau: Hà Nội gặp Thái Nguyên ở bán kết 1 lúc 16 giờ, Quảng Ninh gặp Bắc Ninh lúc 18 giờ. Nếu không có bất ngờ lớn, nhiều khả năng đội Hà Nội và Quảng Ninh sẽ giành quyền vào chung kết tranh 1 suất lên chơi giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026.

Ở hạng mục nam giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025 cũng xác định được 2 cặp bán kết diễn ra giữa chủ nhà Hà Tĩnh với Bình Dương, TP.HCM với Vĩnh Long. 2 cặp đấu này được đánh giá khá cân bằng, hứa hẹn cạnh tranh quyết liệt, hấp dẫn. Đội Vĩnh Long với sự góp mặt của Nguyễn Văn Quốc Duy còn đội chủ nhà Hà Tĩnh có ngoại binh người Thái Lan ngoại binh Assanaphan hứa hẹn làm nên chuyện trước đối thủ ở vòng bán kết. Ở giải nam cũng chọn 1 đội duy nhất lên chơi ở giải vô địch quốc gia 2026.

Tin liên quan

Thanh Thúy xuất sắc giúp Gunma Green Wings đánh bại đội bóng cũ tại giải bóng chuyền Nhật Bản

Thanh Thúy xuất sắc giúp Gunma Green Wings đánh bại đội bóng cũ tại giải bóng chuyền Nhật Bản

Trần Thị Thanh Thúy góp công giúp CLB Gunma Green Wings đánh bại CLB PFU Blue Cats tại giải bóng chuyền vô địch Nhật Bản diễn ra hôm nay (25.10).

Ngoại binh góp mặt tại giải bóng chuyền hạng A toàn quốc

Lịch thi đấu giải bóng chuyền hạng A toàn quốc mới nhất: Cạnh tranh quyết liệt

Khám phá thêm chủ đề

Bóng chuyền Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc bán kết bóng chuyền hạng A toàn quốc Vi Thị Như Quỳnh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận