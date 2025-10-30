Xác định các đội bán kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc: Đủ mặt anh tài

Đội Hà Nội thi đấu ấn tượng ở giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025

Ở hạng mục nữ giải bóng chuyền hạng A toàn quốc chưa có bất ngờ lớn khi 4 đội mạnh, có sự đầu tư tốt về lực lượng lẫn tham vọng thăng hạng là Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Nguyên đều giành quyền vào bán kết.

Đội nữ Hà Nội thẳng tiến đến vòng bán kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025 ẢNH: HVF

Ở vòng tứ kết, đội Hà Nội giành chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Phú Thọ. Quảng Ninh với sự xuất sắc của Vi Thị Như Quỳnh cũng vượt qua đội trẻ VTV Bình Điền Long An với tỷ số 3-0. Bắc Ninh cũng đánh bại Hải Phòng với tỷ số 3-0 trong khi trận tứ kết gay cấn nhất là chiến thắng 3-2 của đội Thái Nguyên trước đội trẻ Binh chủng thông tin.

Như vậy ở hạng mục nữ đã xác định được 2 cặp bán kết diễn ra ngày mai như sau: Hà Nội gặp Thái Nguyên ở bán kết 1 lúc 16 giờ, Quảng Ninh gặp Bắc Ninh lúc 18 giờ. Nếu không có bất ngờ lớn, nhiều khả năng đội Hà Nội và Quảng Ninh sẽ giành quyền vào chung kết tranh 1 suất lên chơi giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026.

Ở hạng mục nam giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025 cũng xác định được 2 cặp bán kết diễn ra giữa chủ nhà Hà Tĩnh với Bình Dương, TP.HCM với Vĩnh Long. 2 cặp đấu này được đánh giá khá cân bằng, hứa hẹn cạnh tranh quyết liệt, hấp dẫn. Đội Vĩnh Long với sự góp mặt của Nguyễn Văn Quốc Duy còn đội chủ nhà Hà Tĩnh có ngoại binh người Thái Lan ngoại binh Assanaphan hứa hẹn làm nên chuyện trước đối thủ ở vòng bán kết. Ở giải nam cũng chọn 1 đội duy nhất lên chơi ở giải vô địch quốc gia 2026.