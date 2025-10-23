Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lịch thi đấu giải bóng chuyền hạng A toàn quốc mới nhất: Cạnh tranh quyết liệt

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
23/10/2025 07:53 GMT+7

Hôm nay (22.10) tại Hà Tĩnh diễn ra giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025 nhằm xác định 1 đội nam, 1 đội nữ xuất sắc nhất lên chơi giải vô địch quốc gia 2026.

Tại nội dung nữ giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025 có sự góp mặt của 8 đội là Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Phú Thọ, Hà Nội, trẻ VTV Bình Điền Long An và trẻ Binh chủng Thông tin. Các đội được thành 2 bảng gồm Hà Nội, Bắc Ninh, trẻ VTV Bình Điền Long An, trẻ Binh chủng Thông tin (bảng A), Quảng Ninh, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hải Phòng (bảng B), thi đấu vòng tròn 1 lượt chọn đội xếp nhất, nhì mỗi bảng vào tranh bán kết, chung kết.

Lịch thi đấu giải bóng chuyền hạng A toàn quốc mới nhất: Cạnh tranh quyết liệt- Ảnh 1.

Đội bóng chuyền nữ Hà Nội được đầu tư mạnh mẽ, là ứng viên sáng giá cho tấm vé vô địch giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025

ẢNH: BCHN

Nhiều đội tham vọng vô địch bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025

Cuộc cạnh tranh suất thăng hạng ở giải nữ hứa hẹn gay cấn khi nhiều đội có sự đầu tư tốt về lực lượng cả nội lẫn ngoại binh. Đội Quảng Ninh ngoài tuyển thủ quốc gia Vi Thị Như Quỳnh còn có ngoại binh Julia Sangiacomo đến từ Mỹ. Đội Hà Nội ngoài các tuyển thủ trẻ tài năng còn chiêu mộ đến 2 ngoại binh là Adora Anae (Mỹ) và Kaewkalaya Kamulthala (Thái Lan). Đội Bắc Ninh cũng có 2 ngoại binh là Eva Zatkovic (Slovenia), Nannaphat Moonjakham (Thái Lan).

Lịch thi đấu giải bóng chuyền hạng A toàn quốc mới nhất: Cạnh tranh quyết liệt- Ảnh 2.

Vi Thị Như Quỳnh giúp sức cho đội Quảng Ninh tại giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025 khởi tranh hôm nay ở Hà Tĩnh

ẢNH: BCVN

Ở giải nam có 7 đội góp mặt là Vĩnh Long, Hà Tĩnh, Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động, VLXD Bình Dương, Quân khu 3, TP.HCM, trẻ Đà Nẵng. Cuộc đua ở giải nam cũng hứa hẹn hấp dẫn khi chủ nhà Hà Tĩnh có những gương mặt nổi bật như Trần Đức Hạnh, Đinh Văn Phương; Vĩnh Long có tuyển thủ quốc gia Nguyễn Văn Quốc Duy; VLXD Bình Dương có 2 tay đập kỳ cựu Từ Thanh Thuận, Dương Văn Tiên...

Lịch thi đấu vòng bảng giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025:

Ngày 23.10:

14 giờ: Phú Thọ - Quảng Ninh (nữ)

16 giờ: Thái Nguyên – Hải Phòng (nữ)

19 giờ 30: Hà Tĩnh – Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (nam)

Ngày 24.10:

14 giờ: VLXD Bình Dương – Quân khu 3 (nam)

16 giờ: Hà Nội – trẻ VTV Bình Điền Long An (nữ)

18 giờ: Bắc Ninh – trẻ Binh chủng Thông tin (nữ)

20 giờ: Vĩnh Long – trẻ Đà Nẵng (nam)

Ngày 25.10:

14 giờ: VLXD Bình Dương – trẻ Đà Nẵng (nam)

16 giờ: Hà Nội – trẻ Binh chủng Thông tin (nữ)

18 giờ: trẻ VTV Bình Điền Long An – Bắc Ninh (nữ)

20 giờ: Quân khu 3 – Vĩnh Long (nam)

Ngày 26.10:

14 giờ: Phú Thọ - Hải Phòng (nữ)

18 giờ: Quảng Ninh – Thái Nguyên (nữ)

20 giờ: TP.HCM – Hà Tĩnh (nam)

Ngày 27.10:

14 giờ: VLXD Bình Dương – Vĩnh Long (nam)

16 giờ: Hà Nội – Bắc Ninh (nữ)

18 giờ: trẻ Binh chủng Thông tin – trẻ VTV Bình Điền Long An (nữ)

20 giờ: trẻ Đà Nẵng – Quân khu 3 (nam)

Ngày 28.10:

16 giờ: Phú Thọ - Thái Nguyên (nữ)

18 giờ: Hải Phòng – Quảng Ninh (nữ)

20 giờ: Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động – TP.HCM (nam)

