Ngoại binh góp mặt tại giải bóng chuyền hạng A toàn quốc

Ông Lê Trí Trường, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền VN (VFV), cho biết giải bóng chuyền hạng A tiếp tục cho phép các đội đăng ký tối đa 2 ngoại binh nhưng chỉ được phép sử dụng 1 ngoại binh thi đấu trên sân. "Giải năm nay có sự bùng nổ về ngoại binh ở hạng mục của nữ, đáng chú ý có sự xuất hiện của các tay đập đến từ các nền bóng chuyền mạnh như Mỹ, Slovakia bên cạnh các ngoại binh quen thuộc từ Thái Lan. Các ngoại binh tham dự giải năm nay được đánh giá chất lượng chuyên môn tốt, hứa hẹn mang đến cho người hâm mộ nhiều pha bóng hay, đẳng cấp", ông Trường cho biết.

Ngoại binh Mỹ Adora Anae đầu quân cho CLB Hà Nội ẢNH: NVCC

Đội Hà Nội chiêu mộ đến 2 ngoại binh là chủ công Adora Anae đến từ Mỹ và phụ công Kaewkalaya Kamulthala từ Thái Lan. Đội Bắc Ninh cũng có 2 ngoại binh là Eva Zatkovic (Slovenia) và Nannaphat Moonjakham (Thái Lan). Ngoại binh cuối cùng là Julia Sangiacomo (Mỹ) thi đấu cho đội Quảng Ninh. Đó đều là những ngoại binh mà tài năng đã được khẳng định, như Adora Anae từng thi đấu cho đội tuyển bóng chuyền Mỹ, Eva Zatkovic là tuyển thủ Slovakia, còn Kaewkalaya Kamulthala cũng là thành viên đội tuyển bóng chuyền Thái Lan.

Hạng mục nữ với sự góp mặt của 8 đội là Hà Nội, Bắc Ninh, Trẻ VTV Bình Điền Long An, Trẻ Binh chủng Thông tin (bảng A); Quảng Ninh, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hải Phòng (bảng B). Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt chọn đội xếp nhất, nhì mỗi bảng vào tranh bán kết, chung kết.

Theo đánh giá của các HLV, 3 đội mạnh tay chiêu mộ ngoại binh và cũng có lực lượng nội binh khá đồng đều là Hà Nội, Bắc Ninh và Quảng Ninh sẽ là ứng viên cạnh tranh danh hiệu vô địch cùng tấm vé thăng hạng. Trước thềm giải hạng A năm nay, đội Hà Nội đón tin vui ra mắt nhà tài trợ, từ đó họ đầu tư cho ngoại binh, và chăm lo chu đáo cho toàn đội. Đáng chú ý đội Hà Nội có dàn sao trẻ đang trên đà phát triển, được đánh giá rất tiềm năng là Vi Thị Yến Nhi, Bùi Thị Ánh Thảo, Lê Thùy Linh. Đây là 3 tuyển thủ đội U.21 VN góp mặt ở giải bóng chuyền U.21 thế giới hồi tháng 8. Trong khi đó đội Quảng Ninh sở hữu tuyển thủ bóng chuyền VN Vi Thị Như Quỳnh đang là một trong những tay ghi điểm hàng đầu của bóng chuyền nữ VN cùng một số tên tuổi đáng chú ý như Ngọc Trâm, Thụy Vi. Ở trận đấu mở màn hôm qua, đội Quảng Ninh khẳng định sức mạnh khi giành chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Phú Thọ.

Thành công của bóng chuyền nữ VN ở cấp độ đội tuyển quốc gia lẫn đội tuyển trẻ khi lần đầu giành quyền tham dự giải vô địch thế giới, giải U.21 thế giới 2025 tạo hiệu ứng tích cực. Nhiều địa phương, CLB được chăm lo đầu tư tốt, kể cả công tác đào tạo trẻ. Giải bóng chuyền vô địch quốc gia rồi giải hạng A cũng tạo sức hút mạnh mẽ với người hâm mộ. VFV cũng nỗ lực trong công tác tổ chức như lần đầu đưa công nghệ video challenge eyes (mắt thần) vào hỗ trợ trọng tài ở giải hạng A.