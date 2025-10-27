Lịch thi đấu mới nhất của Thanh Thúy cùng CLB Gunna Green Wings tại giải Nhật Bản

Thanh Thúy cùng CLB Gunna Green Wings chạm trán đội mạnh

Ở giải bóng chuyền Nhật Bản năm ngoái, CLB Gunna Green Wings thi đấu bết bát khi chỉ có vỏn vẹn 5 trận thắng trong tổng số 44 trận. Có sự đầu tư tốt hơn ở mùa giải năm nay khi chiêu mộ 3 ngoại binh gồm thủ quân đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy, Olivia Rozanski (Ba Lan), Nasya Dimitrova (Bulgaria) giúp đội bóng này "lột xác".

Trần Thị Thanh Thúy tỏa sáng trong màu áo CLB Gunna Green Wings tại giải bóng chuyền Nhật Bản ẢNH: GGW

Sau 6 lượt đấu, CLB Gunna Green Wings thắng 3 trận, thua 3 trận, xếp hạng 7 trong tổng số 14 đội tham dự giải bóng chuyền Nhật Bản mùa này. Xem các cầu thủ Gunna Green Wings thi đấu, các HLV nhận định lực lượng nội binh còn mỏng, chất lượng chuyên môn của nội binh cũng ở tầm trung. Trong 3 ngoại binh của CLB Gunna Green Wings thì Thanh Thúy và Rozanski chơi khá ổn định và hiệu quả trong khi Nasya Dimitrova chưa đáp ứng kỳ vọng. Vì thế mục tiêu khả dĩ của Thanh Thúy cùng các đồng đội là phấn đấu nằm ở tốp 8 chung cuộc.



Được tin tưởng thi đấu ở vị trí chủ công, Trần Thị Thanh Thúy duy trì hiệu suất ghi điểm ấn tượng nhưng cũng cần tận dụng tốt hơn các cơ hội có được. Tay đập số 1 Việt Nam cho biết kết quả mà toàn đội có được là nhờ công sức của cả tập thể đội Gunna Green Wings bởi nếu không có sự hỗ trợ của họ, cô cũng khó ghi điểm. Bên cạnh đó Thanh Thúy cũng cảm ơn đến người hâm mộ đã đồng hành, cổ vũ cho cô cùng đội, tiếp thêm nguồn động lực tinh thần to lớn để "cháy" hết mình trên sân đấu.

12 giờ ngày 1.11 tới, Trần Thị Thanh Thúy cùng CLB Gunna Green Wings sẽ thi đấu lượt trận thứ 7, chạm trán đội Kurobe Aqua Fairies. Đây là đội bóng đang tạo bất ngờ ở giải bóng chuyền Nhật Bản khi toàn thắng cả 6 trận. Việc sở hữu dàn ngoại binh chất lượng là Iris Scholten (Hà Lan), Lena Stigrot (Đức), Leirelainy Saito de Andrade (Brazil) đang là chìa khóa mang lại thành công cho CLB Kurobe Aqua Fairies. Thách thức lớn khi chạm trán với đối thủ mạnh này nhưng Trần Thị Thanh Thúy cùng đội CLB Gunna Green Wings được kỳ vọng làm nên bất ngờ.



