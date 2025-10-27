Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Lịch thi đấu mới nhất của Thanh Thúy cùng CLB Gunna Green Wings tại giải Nhật Bản

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
27/10/2025 07:02 GMT+7

Thủ quân đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy góp công giúp CLB Gunna Green Wings thi đấu ấn tượng tại giải bóng chuyền Nhật Bản (SV.League) 2025.

Thanh Thúy cùng CLB Gunna Green Wings chạm trán đội mạnh

giải bóng chuyền Nhật Bản năm ngoái, CLB Gunna Green Wings thi đấu bết bát khi chỉ có vỏn vẹn 5 trận thắng trong tổng số 44 trận. Có sự đầu tư tốt hơn ở mùa giải năm nay khi chiêu mộ 3 ngoại binh gồm thủ quân đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy, Olivia Rozanski (Ba Lan), Nasya Dimitrova (Bulgaria) giúp đội bóng này "lột xác".

Lịch thi đấu mới nhất của Thanh Thúy cùng CLB Gunna Green Wings tại giải Nhật Bản- Ảnh 1.

Trần Thị Thanh Thúy tỏa sáng trong màu áo CLB Gunna Green Wings tại giải bóng chuyền Nhật Bản

ẢNH: GGW

Sau 6 lượt đấu, CLB Gunna Green Wings thắng 3 trận, thua 3 trận, xếp hạng 7 trong tổng số 14 đội tham dự giải bóng chuyền Nhật Bản mùa này. Xem các cầu thủ Gunna Green Wings thi đấu, các HLV nhận định lực lượng nội binh còn mỏng, chất lượng chuyên môn của nội binh cũng ở tầm trung. Trong 3 ngoại binh của CLB Gunna Green Wings thì Thanh Thúy và Rozanski chơi khá ổn định và hiệu quả trong khi Nasya Dimitrova chưa đáp ứng kỳ vọng. Vì thế mục tiêu khả dĩ của Thanh Thúy cùng các đồng đội là phấn đấu nằm ở tốp 8 chung cuộc.

Được tin tưởng thi đấu ở vị trí chủ công, Trần Thị Thanh Thúy duy trì hiệu suất ghi điểm ấn tượng nhưng cũng cần tận dụng tốt hơn các cơ hội có được. Tay đập số 1 Việt Nam cho biết kết quả mà toàn đội có được là nhờ công sức của cả tập thể đội Gunna Green Wings bởi nếu không có sự hỗ trợ của họ, cô cũng khó ghi điểm. Bên cạnh đó Thanh Thúy cũng cảm ơn đến người hâm mộ đã đồng hành, cổ vũ cho cô cùng đội, tiếp thêm nguồn động lực tinh thần to lớn để "cháy" hết mình trên sân đấu.

12 giờ ngày 1.11 tới, Trần Thị Thanh Thúy cùng CLB Gunna Green Wings sẽ thi đấu lượt trận thứ 7, chạm trán đội Kurobe Aqua Fairies. Đây là đội bóng đang tạo bất ngờ ở giải bóng chuyền Nhật Bản khi toàn thắng cả 6 trận. Việc sở hữu dàn ngoại binh chất lượng là Iris Scholten (Hà Lan), Lena Stigrot (Đức), Leirelainy Saito de Andrade (Brazil) đang là chìa khóa mang lại thành công cho CLB Kurobe Aqua Fairies. Thách thức lớn khi chạm trán với đối thủ mạnh này nhưng Trần Thị Thanh Thúy cùng đội CLB Gunna Green Wings được kỳ vọng làm nên bất ngờ.


Tin liên quan

Thanh Thúy tỏa sáng tại Nhật Bản

Thanh Thúy tỏa sáng tại Nhật Bản

Ngôi sao sáng giá nhất của bóng chuyền nữ VN Trần Thị Thanh Thúy ghi dấu ấn đậm nét trong màu áo CLB Gunna Green Wings tại giải bóng chuyền vô địch Nhật Bản (SV.League).

Thanh Thúy xuất sắc giúp Gunma Green Wings đánh bại đội bóng cũ tại giải bóng chuyền Nhật Bản

Lịch thi đấu giải bóng chuyền Nhật Bản hôm nay: Thanh Thúy đối đầu đội bóng cũ

Khám phá thêm chủ đề

Thanh Thúy CLB Gunna Green Wings Giải bóng chuyền Nhật Bản Trần Thị Thanh Thúy
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận