Trần Thành Trung chỉ bị khâu 5 mũi, vẫn kịp đá SEA Games 33: Thầy Kim thót tim

Trần Thành Trung không bị nặng

Tối 1.11, trong khuôn khổ vòng 9 V-League 2025, trận đấu giữa Ninh Bình và Becamex TP.HCM trên sân Ninh Bình đã chứng kiến một tình huống khiến người hâm mộ thót tim. Cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung dính chấn thương sau pha va chạm với hậu vệ đội khách.

Trần Thành Trung đăng trên trang cá nhân hình ảnh của mình khi được đưa vào bệnh viện Ảnh: FBNV

Phút 15 của trận đấu, Thành Trung - người đang có phong độ ấn tượng trong màu áo Ninh Bình - bị hậu vệ Becamex TP.HCM đạp thẳng vào ống đồng chân trái trong nỗ lực tranh bóng.

Cú vào bóng nguy hiểm khiến anh nằm sân đau đớn và phải rời sân ngay lập tức. Ban huấn luyện đội Ninh Bình khi đó lo ngại Trung có thể đã gãy chân. Tuy nhiên, sau khi được đưa vào bệnh viện kiểm tra, kết quả chẩn đoán ban đầu cho thấy Trần Thành Trung chỉ bị rách da, phải khâu 5 mũi.

Vết thương phải khâu 5 mũi của Trần Thành Trung

Theo bác sĩ, cầu thủ trẻ sinh năm 2000 này sẽ cần nghỉ ngơi khoảng 7 ngày trước khi trở lại tập luyện cùng đồng đội.

Đây là tin vui không chỉ cho CLB Ninh Bình mà còn với U.23 Việt Nam, bởi Thành Trung đang nằm trong danh sách sơ bộ hướng tới SEA Games 33. Với chấn thương không quá nghiêm trọng, anh hoàn toàn có thể kịp bình phục để góp mặt trong hành trình chinh phục tấm huy chương vàng khu vực. Trước khi rời sân, Thành Trung là một trong những điểm sáng của Ninh Bình khi góp phần giúp đội nhà hòa Becamex TP.HCM 1-1.

