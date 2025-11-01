Em họ Công Phượng tỏa sáng, CLB Công an TP.HCM vẫn bị Hải Phòng lội ngược dòng thắng ngoạn mục

CLB Công an TP.HCM thi triển "ngón đòn" sở trường

Trên sân Thống Nhất, CLB Hải Phòng gặp nhiều khó khăn trước CLB Công an TP.HCM. Trời mưa to khiến mặt sân trơn, bóng ướt khiến các học trò HLV Chu Đình Nghiêm không triển khai được những miếng đánh sở trường. CLB Hải Phòng vẫn kiểm soát bóng nhỉnh hơn nhưng không tạo ra cơ hội nguy hiểm.

Trong khi đó, CLB Công an TP.HCM có một thế trận phòng ngự phản công tương đối sắc nét. Từ một pha bóng chuyển trạng thái tốc độ, đội chủ nhà có bàn mở tỷ số. Phút 11, sau cú tạt bóng chính xác của Quang Hùng, Quốc Cường xâm nhập vòng cấm để thực hiện cú đánh đầu quyết đoán, đưa CLB Công an TP.HCM vươn lên dẫn trước. Ngoài ra, các học trò HLV Lê Huỳnh Đức cũng tạo được một số pha phản công nguy hiểm khác nhưng không ghi được bàn thắng khi thủ môn Đình Triệu thi đấu tập trung.

Highlight CLB Công an TP.HCM 1-2 Hải Phòng: Ngược dòng ngoạn mục trên sân Thống Nhất

Quốc Cường, em họ Công Phượng đang chơi rất hay trong màu áo CLB Công an TP.HCM ẢNH: KHẢ HÒA

Tagueu tỏa sáng với cú đánh đầu dũng mãnh ẢNH: KHẢ HÒA

Fred (phải) xứng đáng là thủ lĩnh hàng công CLB Hải Phòng ẢNH: KHẢ HÒA

Dấu ấn ngoại binh

Sang hiệp 2, CLB Hải Phòng duy trì một thế trận kiểm soát và gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Khi chưa thể tạo ra các pha phối hợp sở trường, đại diện đất cảng cần đến khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân để làm rung mành lưới đối phương. Phút 60, Fred thực hiện cú ngoặt bóng khéo léo rồi đặt lòng hiểm hóc, khiến thủ thành Patrik Lê Giang đứng chôn chân nhìn bóng lăn vào lưới.

Chỉ 4 phút sau, CLB Hải Phòng nâng tỷ số lên 2-1 nhờ màn tỏa sáng của các ngoại binh. Fred khiến Patrik Lê Giang đổ người cản phá vất vả. Sau đó, từ cú đá phạt góc chính xác, Tagueu bật cao đánh đầu ghi bàn.

Bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho CLB Hải Phòng

Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, CLB Công an TP.HCM cũng nỗ lực tấn công để cố gắng giữ lại ít nhất 1 điểm. Tuy nhiên, họ không đạt được sự sắc bén như ở hiệp 1 trong các tình huống phản công. Ngược lại, đội chủ nhà còn suýt nhận thêm bàn thua khi CLB Hải Phòng tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm.

Chung cuộc, CLB Công an TP.HCM nhận thất bại 1-2, trải qua chuỗi 3 trận liền không biết mùi chiến thắng. Trong khi đó, CLB Hải Phòng đã có trận thắng thứ 4 liên tiếp.



