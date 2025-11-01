Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Em họ Công Phượng tỏa sáng, CLB Công an TP.HCM vẫn bị Hải Phòng lội ngược dòng thắng ngoạn mục

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
01/11/2025 21:14 GMT+7

Tối 1.11, CLB Công an TP.HCM dẫn trước nhờ bàn thắng của ngôi sao trẻ đang lên Quốc Cường nhưng vẫn phải nhận thất bại chung cuộc 1-2 trước đội Hải Phòng ở vòng 9 V-League 2025-2026.

CLB Công an TP.HCM thi triển "ngón đòn" sở trường

Trên sân Thống Nhất, CLB Hải Phòng gặp nhiều khó khăn trước CLB Công an TP.HCM. Trời mưa to khiến mặt sân trơn, bóng ướt khiến các học trò HLV Chu Đình Nghiêm không triển khai được những miếng đánh sở trường. CLB Hải Phòng vẫn kiểm soát bóng nhỉnh hơn nhưng không tạo ra cơ hội nguy hiểm. 

Trong khi đó, CLB Công an TP.HCM có một thế trận phòng ngự phản công tương đối sắc nét. Từ một pha bóng chuyển trạng thái tốc độ, đội chủ nhà có bàn mở tỷ số. Phút 11, sau cú tạt bóng chính xác của Quang Hùng, Quốc Cường xâm nhập vòng cấm để thực hiện cú đánh đầu quyết đoán, đưa CLB Công an TP.HCM vươn lên dẫn trước. Ngoài ra, các học trò HLV Lê Huỳnh Đức cũng tạo được một số pha phản công nguy hiểm khác nhưng không ghi được bàn thắng khi thủ môn Đình Triệu thi đấu tập trung. 

Highlight CLB Công an TP.HCM 1-2 Hải Phòng: Ngược dòng ngoạn mục trên sân Thống Nhất

Em họ Công Phượng tỏa sáng, CLB Công an TP.HCM vẫn bị Hải Phòng lội ngược dòng thắng ngoạn mục - Ảnh 1.

Quốc Cường, em họ Công Phượng đang chơi rất hay trong màu áo CLB Công an TP.HCM

ẢNH: KHẢ HÒA

Em họ Công Phượng tỏa sáng, CLB Công an TP.HCM vẫn bị Hải Phòng lội ngược dòng thắng ngoạn mục - Ảnh 2.

Tagueu tỏa sáng với cú đánh đầu dũng mãnh

ẢNH: KHẢ HÒA

Em họ Công Phượng tỏa sáng, CLB Công an TP.HCM vẫn bị Hải Phòng lội ngược dòng thắng ngoạn mục - Ảnh 3.

Fred (phải) xứng đáng là thủ lĩnh hàng công CLB Hải Phòng

ẢNH: KHẢ HÒA

Dấu ấn ngoại binh

Sang hiệp 2, CLB Hải Phòng duy trì một thế trận kiểm soát và gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Khi chưa thể tạo ra các pha phối hợp sở trường, đại diện đất cảng cần đến khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân để làm rung mành lưới đối phương. Phút 60, Fred thực hiện cú ngoặt bóng khéo léo rồi đặt lòng hiểm hóc, khiến thủ thành Patrik Lê Giang đứng chôn chân nhìn bóng lăn vào lưới. 

Chỉ 4 phút sau, CLB Hải Phòng nâng tỷ số lên 2-1 nhờ màn tỏa sáng của các ngoại binh. Fred khiến Patrik Lê Giang đổ người cản phá vất vả. Sau đó, từ cú đá phạt góc chính xác, Tagueu bật cao đánh đầu ghi bàn. 

Em họ Công Phượng tỏa sáng, CLB Công an TP.HCM vẫn bị Hải Phòng lội ngược dòng thắng ngoạn mục - Ảnh 4.

Bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho CLB Hải Phòng

Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, CLB Công an TP.HCM cũng nỗ lực tấn công để cố gắng giữ lại ít nhất 1 điểm. Tuy nhiên, họ không đạt được sự sắc bén như ở hiệp 1 trong các tình huống phản công. Ngược lại, đội chủ nhà còn suýt nhận thêm bàn thua khi CLB Hải Phòng tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm. 

Chung cuộc, CLB Công an TP.HCM nhận thất bại 1-2, trải qua chuỗi 3 trận liền không biết mùi chiến thắng. Trong khi đó, CLB Hải Phòng đã có trận thắng thứ 4 liên tiếp. 


Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Tin liên quan

Nóng: Xuân Son được gọi trở lại đội tuyển Việt Nam, kịp đấu Lào và Malaysia

Nóng: Xuân Son được gọi trở lại đội tuyển Việt Nam, kịp đấu Lào và Malaysia

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son sẽ trở lại đội tuyển Việt Nam ngay trong tháng 11, hướng tới màn so tài trên sân của đội tuyển Lào tại lượt 5 vòng loại Asian Cup 2027.

Kỳ lạ V-League: Nhà vô địch đua trụ hạng với HAGL, chưa biết ai hơn ai

HAGL hồi sinh mạnh mẽ

Khám phá thêm chủ đề

CLB Công An TP.HCM Tiến Linh CLB Hải Phòng V-League
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận