Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Ninh Bình nguy cơ cao mất ngôi đầu, HAGL lại bị đẩy xuống đáy

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
01/11/2025 21:24 GMT+7

Sau ngày thi đấu 1.11 thuộc vòng 9 V-League 2025-2026, CLB Ninh Bình vẫn đứng đầu bảng nhưng khoảng cách lúc này giữa 'Bầy dê núi' và CLB Công an Hà Nội (CAHN) chỉ là 1 điểm.

CLB Ninh Bình rơi chiến thắng

Tối 1.11, CLB Ninh Bình chỉ có được trận hòa 1-1 trước đội Becamex TP.HCM. Hoàng Đức giúp đội đầu bảng vươn lên dẫn trước nhờ cú đá phạt đền chính xác. Tuy nhiên, CLB Becamex TP.HCM đã chơi nỗ lực để có được bàn gỡ ở phút 76, do công của ngoại binh Ugochukwu.

Kết quả này giúp CLB Ninh Bình duy trì vị trí đầu bảng với 21 điểm, tạo khoảng cách 1 điểm với đội CAHN. Tuy nhiên, do Hoàng Đức và các đồng đội chơi nhiều hơn 1 trận, họ có thể bị soán ngôi nếu CLB CAHN giành trọn 3 điểm ở trận đấu bù.

Highlight Ninh Bình 1-1 Becamex TP.HCM: Cú cứa lòng tuyệt đẹp đưa đội khách thoát tốp cuối

Trong khi đó, CLB Hải Phòng vươn lên vị trí thứ 3 với 17 điểm. Các học trò HLV Chu Đình Nghiêm bị dẫn trước sau cú đánh đầu của Quốc Cường bên phía CLB Công an TP.HCM. Tuy nhiên, đội bóng đất cảng thể hiện bản lĩnh với màn lội ngược dòng thắng 2-1. Hai cầu thủ lập công là Fred và Tagueu. Sau 3 trận liền không thắng, CLB Công an TP.HCM bị đẩy xuống vị trí thứ 5 với 14 điểm. Đội bóng còn lại trong tốp 5 là Thể Công Viettel (thứ 4, 15 điểm).

- Ảnh 1.

Quang Nho (trái) và các đồng đội bị CLB Becamex TP.HCM cầm chân

ẢNH: MINH TÚ

- Ảnh 2.

Nhật Minh (trái) phòng ngự chắc chắn, góp công lớn trong cuộc lội ngược dòng của CLB Hải Phòng

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Cuộc đua trụ hạng căng thẳng

Ở nhóm cuối bảng, có đến 5 đội bóng đang có cùng 7 điểm là CLB SLNA, Đà Nẵng, Thanh Hóa, PVF-CAND và HAGL. Trong đó HAGL bị đẩy xuống cuối cùng và tình thế nguy nan nhất.

CLB Becamex TP.HCM tạm vươn lên vị trí thứ 9 với 8 điểm. Trong nhóm này, CLB Thanh Hóa có cơ hội bứt lên trên nếu có điểm trong cuộc tiếp đón CLB Thể Công Viettel trên sân nhà vào tối 2.11.

Highlight CLB Công an TP.HCM 1-2 Hải Phòng: Ngược dòng ngoạn mục trên sân Thống Nhất

3 đội bóng ở nhóm giữa bảng xếp hạng là CLB Hà Tĩnh (12 điểm), Hà Nội (11 điểm) và đương kim vô địch Nam Định (9 điểm).

- Ảnh 3.

Bảng xếp hạng V-League sau ngày thi đấu 1.11

ẢNH: VPF

Xem thêm bình luận