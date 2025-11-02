Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Billiards: Cơ thủ Việt Nam 'đổ bộ' Hàn Quốc, Trần Quyết Chiến được đặc cách

Thu Bồn
Thu Bồn
02/11/2025 13:04 GMT+7

Nhiều cơ thủ Việt Nam, trong đó có Trần Quyết Chiến, đã có mặt ở Hàn Quốc, sẵn sàng tranh tài tại chặng World Cup billiards áp chót trong năm 2025, diễn ra tại Gwangju.

6 cơ thủ Việt Nam ra sân ngày khai màn World Cup billiards Gwangju

Chặng World Cup billiards áp chót trong 2025 thuộc hệ thống Liên đoàn Billiards carom thế giới (UMB) được tổ chức tại Gwangju - Hàn Quốc từ ngày 3 đến 9.11. Lần này, billiards Việt Nam góp mặt với đội hình hùng hậu, khi có đến 19 cơ thủ tham dự. Bên cạnh các tên tuổi hàng đầu như Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh, Trần Thanh Lực, Chiêm Hồng Thái, những gương mặt còn khá mới mẻ với người hâm mộ ở đấu trường quốc tế như Nguyễn Trần Thanh Tạo, Nguyễn Như Lê, Trương Huỳnh Quốc Đạt, Phạm Văn Sơn, Nguyễn Hữu Thanh, Đinh Thế Vĩnh… cũng sang xứ sở kim chi để thử sức.

Sáng 2.11, nhiều cơ thủ Việt Nam đã có mặt tại Hàn Quốc, trước khi bước vào quá trình chuẩn bị cho chặng World Cup billiards Gwangju vào ngày 3. Trong ngày thi đấu khai màn (3.11), 6 tay cơ Việt Nam sẽ ra sân ở vòng loại đầu tiên gồm: Trương Huỳnh Quốc Đạt, Phạm Văn Sơn, Đỗ Nguyễn Trung Hậu, Nguyễn Hữu Thanh, Đinh Thế Vĩnh, Nguyễn Trần Thanh Tạo.

Billiards: Cơ thủ Việt Nam 'đổ bộ' Hàn Quốc, Trần Quyết Chiến được đặc cách- Ảnh 1.

Billiards Việt Nam dự World Cup billiards Gwangju với lực lượng hùng hậu, lên đến 19 cơ thủ. Trong đó Trần Quyết Chiến được đặc cách

ẢNH: M.Đ

Vòng loại thứ nhất có 48 cơ thủ tranh tài, được chia đều vào 16 bảng (mỗi bảng 3 người). Các cơ thủ đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng. Theo đó, 16 cơ thủ đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng loại thứ hai.

Trần Quyết Chiến xuất trận khi nào?

Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực nằm trong tốp 14 trên bảng xếp hạng UMB, nên thuộc nhóm hạt giống số 1 và được đặc cách xuất hiện từ vòng chung kết (vòng 32 cơ thủ). Sau 4 ngày đấu vòng loại (từ 3 đến 6.11), vòng chung kết xác định được đầy đủ ứng viên và bắt đầu tranh tài vào ngày 7.11. Quyết Chiến và Thanh Lực phải đến ngày 7.11 mới ra quân tại World Cup billiards Gwangju - Hàn Quốc.

Bảng đấu và đối thủ của hai cơ thủ hàng đầu Việt Nam cũng đã được xác định. Trần Quyết Chiến nằm ở bảng C với Martin Horn (Đức) và Choi Wan-young (Hàn Quốc). Trong khi đó, Trần Thanh Lực nằm ở bảng F với Tolgahan Kiraz (Thổ Nhĩ Kỳ).

Tại vòng chung kết của mỗi chặng World Cup, 32 cơ thủ được chia đều vào 8 bảng đấu. Các cơ thủ được xếp hạng giống hoặc có suất wildcard sẽ xuất hiện sẵn ở bảng đấu. Những cái tên còn lại được xác định sau khi 4 vòng loại khép lại.

Những cơ thủ Việt Nam ra sân từ vòng loại thứ tư của chặng World Cup billiards Gwangju gồm: Nguyễn Trần Thanh Tự, Đào Văn Ly, Chiêm Hồng Thái và Bao Phương Vinh. Văn Ly đã xác định được 1 đối thủ, nằm cùng bảng G với huyền thoại Torbjorn Blomdahl (Thụy Điển). Thanh Tự trước mắt chạm trán với Sergio Jimenez (Tây Ban Nha).

19 cơ thủ Việt Nam dự World Cup billiards Gwangju 2025

Vòng loại đầu tiên: Trương Huỳnh Quốc Đạt, Phạm Văn Sơn, Đỗ Nguyễn Trung Hậu, Nguyễn Hữu Thanh, Đinh Thế Vĩnh, Nguyễn Trần Thanh Tạo

Vòng loại thứ hai: Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Đình Luân, Nguyễn Như Lê

Vòng loại thứ ba: Nguyễn Hoàn Tất, Nguyễn Chí Long, Thón Viết Hoàng Minh, Lê Thành Tiến

Vòng loại thứ tư: Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái, Nguyễn Trần Thanh Tự, Đào Văn Ly

Vòng chung kết: Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực


