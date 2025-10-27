Billiards: Trần Quyết Chiến tung sê-ri 'khủng' 27 điểm, vô địch giải đấu ở Mỹ

Sáng 27.10, tại trận chung kết một giải đấu billiards carom 3 băng phong trào diễn ra ở Mỹ, Trần Quyết Chiến chạm trán với Luis Aveiga. Đây là trận đấu chơi cực kỳ thăng hoa với hiệu suất ghi điểm cao, trong đó gây ấn tượng mạnh đường cơ ghi 27 điểm.

Trần Quyết Chiến thắng ngược bằng sê-ri điểm hiếm có

Khi đang bị đối thủ dẫn trước 9-3, Trần Quyết Chiến vào bàn và bất ngờ tung sê-ri 27 điểm. Sê-ri điểm cực lớn này giúp cơ thủ số 1 Việt Nam đưa trận đấu bước vào giờ nghỉ giải lao, dẫn ngược 30-9. Chung cuộc, tay cơ gốc Hà Tĩnh giành chiến thắng cách biệt 40-15 trước Aveiga.

Với chức vô địch giải đấu phong trào trên đất Mỹ, Trần Quyết Chiến nhận 5.000 USD (khoảng 131 triệu đồng) tiền thưởng.

Trần Quyết Chiến có sê-ri khủng 27 điểm ở giải đấu phong trào trên đất Mỹ

Lần gần nhất cơ thủ số 1 Việt Nam có sê-ri 20 điểm là tại bán kết giải billiards carom 3 băng World Vision năm 2025, do Liên đoàn Billiards và Snooker TP.HCM (HBSF) tổ chức hồi đầu tháng 9. Khi đang dẫn Nguyễn Chí Long 4-3, Quyết Chiến có sê-ri 21 điểm và cũng đưa trận đấu vào giải lao, trước khi thắng chung cuộc 40-5.

Xa hơn là ở màn so tài với Chiêm Hồng Thái vào cuối năm 2024. Ở trận đấu thuộc vòng 32 giải billiards vô địch HBSF năm 2024, Trần Quyết Chiến có sê-ri 26 điểm để thắng ngược đàn em. Tính đến thời điểm này, đây cũng là sê-ri điểm lớn nhất của Quyết Chiến tại một trận đấu thuộc giải chính thức.



