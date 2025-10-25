Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Billiards: Thanh Tạo vô địch đầy bất ngờ, Bao Phương Vinh 'lập cú đúp'

Nghi Thạo
Nghi Thạo
25/10/2025 22:13 GMT+7

Sau 6 ngày tranh tài hấp dẫn, những cơ thủ xuất sắc nhất giải billiards carom 3 băng cúp Phúc Thịnh 2025 đã chính thức lộ diện.

Thanh Tạo vô địch vòng chung kết

Trận chung kết giải billiards carom 3 băng cúp Phúc Thịnh diễn ra chiều 25.10 chứng kiến màn so tài giữa Nguyễn Trần Thanh Tạo và Đinh Quang Hải. Đây là trận đấu mà Thanh Tạo đã thể hiện phong độ cực cao. Sau khi dẫn trước 25-17 trong hiệp 1, anh tiếp tục thi đấu ổn định và tạo khoảng cách an toàn 41-26 trước khi khép lại trận chung kết với chiến thắng 50-33 sau 33 lượt cơ.

Trước đó ở trận bán kết, Nguyễn Trần Thanh Tạo cũng đã vượt qua ứng viên số 1 cho chức vô địch là Bao Phương Vinh với điểm số 40-31 sau 18 lượt cơ.

Billiards: Thanh Tạo vô địch đầy bất ngờ, Bao Phương Vinh 'lập cú đúp'- Ảnh 1.

Thanh Tạo giành chức vô địch

ẢNH: BTC

Với kết quả này, nhà vô địch vòng chung kết Nguyễn Trần Thanh Tạo nhận cúp và 40 triệu đồng tiền thưởng. Á quân Đinh Quang Hải nhận 15 triệu đồng. Hai cơ thủ hạng ba là Bao Phương Vinh và Cao Phan Triết Luận nhận 7,5 triệu đồng/người.

Đáng chú ý, Bao Phương Vinh nhận thêm cú đúp giải thưởng "sê-ri xuất sắc" và "best game" với đường cơ 15 điểm cùng hiệu suất 2,917 điểm/lượt cơ, mỗi giải nhận 5 triệu đồng.

Trước đó, giải đấu cũng tìm ra các cơ thủ xuất sắc nhất vòng loại. Theo đó, nhà vô địch vòng loại là cơ thủ Phạm Quốc Thuận nhận cúp và 20 triệu đồng. Á quân Nguyễn Văn Phúc nhận 4 triệu đồng. Hai cơ thủ đồng hạng ba là Long Hồng và Lê Quốc Trung nhận 2 triệu đồng. Giải "sê-ri xuất sắc" thuộc về Huỳnh Lê Trường Hưng với đường cơ 15 điểm còn Nguyễn Đình Quốc giành giải "best game" với hiệu suất 3,333 điểm/lượt cơ, mỗi cơ thủ nhận 1 triệu đồng.

Hệ thống chặng đấu hấp dẫn cho năm 2026

Trong buổi lễ trao giải, ông Lương Khắc Tâm - Phó chủ tịch Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM (HBSF) đã công bố một tin vui, đặc biệt là với các cơ thủ phong trào. Theo đó trong năm 2026, hệ thống giải Phúc Thịnh sẽ tổ chức 2-3 chặng đấu chỉ dành riêng cho cơ thủ phong trào (hạn chế 32 cơ thủ có suất ở vòng chung kết quốc gia và cơ thủ thuộc các đội tuyển).

Billiards: Thanh Tạo vô địch đầy bất ngờ, Bao Phương Vinh 'lập cú đúp'- Ảnh 2.

Bao Phương Vinh "lập cú đúp" giải thưởng phụ: sê-ri xuất sắc và best game

ẢNH: BTC

Song song đó, đơn vị này cũng tiếp tục duy trì tổ chức từ 1 - 2 chặng siêu cúp chỉ dành cho 32 tay cơ xuất sắc nhất trên bảng xếp hạng của HBSF. "Chúng tôi kỳ vọng các chặng đấu trên sẽ trở thành bệ phóng cho các cơ thủ phong trào, góp phần tìm ra thêm những Trần Quyết Chiến hay Bao Phương Vinh mới cho billiards Việt Nam", ông Lương Khắc Tâm chia sẻ.

Tin liên quan

Billiards: Bao Phương Vinh thắng nghẹt thở cơ thủ kỳ cựu, giành vé tứ kết

Billiards: Bao Phương Vinh thắng nghẹt thở cơ thủ kỳ cựu, giành vé tứ kết

Cơ thủ hàng đầu Việt Nam Bao Phương Vinh đã thể hiện tâm lý thi đấu vững vàng, qua đó giành chiến thắng kịch tính ở vòng 16 để đi tiếp vào tứ kết giải billiards carom 3 băng cúp Phúc Thịnh 2025.

Billiards: Lộ diện nhà vô địch vòng loại, Bao Phương Vinh sẵn sàng xuất trận

Billiards: Bao Phương Vinh trổ tài ở giải đấu có thể thức hấp dẫn

Khám phá thêm chủ đề

Billiards Bao Phương Vinh carom 3 băng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận