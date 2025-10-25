Billiards: Thanh Tạo vô địch đầy bất ngờ, Bao Phương Vinh 'lập cú đúp'

Thanh Tạo vô địch vòng chung kết

Trận chung kết giải billiards carom 3 băng cúp Phúc Thịnh diễn ra chiều 25.10 chứng kiến màn so tài giữa Nguyễn Trần Thanh Tạo và Đinh Quang Hải. Đây là trận đấu mà Thanh Tạo đã thể hiện phong độ cực cao. Sau khi dẫn trước 25-17 trong hiệp 1, anh tiếp tục thi đấu ổn định và tạo khoảng cách an toàn 41-26 trước khi khép lại trận chung kết với chiến thắng 50-33 sau 33 lượt cơ.

Trước đó ở trận bán kết, Nguyễn Trần Thanh Tạo cũng đã vượt qua ứng viên số 1 cho chức vô địch là Bao Phương Vinh với điểm số 40-31 sau 18 lượt cơ.

Thanh Tạo giành chức vô địch ẢNH: BTC

Với kết quả này, nhà vô địch vòng chung kết Nguyễn Trần Thanh Tạo nhận cúp và 40 triệu đồng tiền thưởng. Á quân Đinh Quang Hải nhận 15 triệu đồng. Hai cơ thủ hạng ba là Bao Phương Vinh và Cao Phan Triết Luận nhận 7,5 triệu đồng/người.

Đáng chú ý, Bao Phương Vinh nhận thêm cú đúp giải thưởng "sê-ri xuất sắc" và "best game" với đường cơ 15 điểm cùng hiệu suất 2,917 điểm/lượt cơ, mỗi giải nhận 5 triệu đồng.

Trước đó, giải đấu cũng tìm ra các cơ thủ xuất sắc nhất vòng loại. Theo đó, nhà vô địch vòng loại là cơ thủ Phạm Quốc Thuận nhận cúp và 20 triệu đồng. Á quân Nguyễn Văn Phúc nhận 4 triệu đồng. Hai cơ thủ đồng hạng ba là Long Hồng và Lê Quốc Trung nhận 2 triệu đồng. Giải "sê-ri xuất sắc" thuộc về Huỳnh Lê Trường Hưng với đường cơ 15 điểm còn Nguyễn Đình Quốc giành giải "best game" với hiệu suất 3,333 điểm/lượt cơ, mỗi cơ thủ nhận 1 triệu đồng.

Hệ thống chặng đấu hấp dẫn cho năm 2026

Trong buổi lễ trao giải, ông Lương Khắc Tâm - Phó chủ tịch Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM (HBSF) đã công bố một tin vui, đặc biệt là với các cơ thủ phong trào. Theo đó trong năm 2026, hệ thống giải Phúc Thịnh sẽ tổ chức 2-3 chặng đấu chỉ dành riêng cho cơ thủ phong trào (hạn chế 32 cơ thủ có suất ở vòng chung kết quốc gia và cơ thủ thuộc các đội tuyển).

Bao Phương Vinh "lập cú đúp" giải thưởng phụ: sê-ri xuất sắc và best game ẢNH: BTC

Song song đó, đơn vị này cũng tiếp tục duy trì tổ chức từ 1 - 2 chặng siêu cúp chỉ dành cho 32 tay cơ xuất sắc nhất trên bảng xếp hạng của HBSF. "Chúng tôi kỳ vọng các chặng đấu trên sẽ trở thành bệ phóng cho các cơ thủ phong trào, góp phần tìm ra thêm những Trần Quyết Chiến hay Bao Phương Vinh mới cho billiards Việt Nam", ông Lương Khắc Tâm chia sẻ.