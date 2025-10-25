Billiards: Bao Phương Vinh thắng nghẹt thở cơ thủ kỳ cựu, giành vé tứ kết

Ngày 24.10, giải billiards carom 3 băng cúp Phúc Thịnh năm 2025 bắt đầu tranh tài ở vòng chung kết, chứng kiến màn ra quân của dàn hảo thủ Việt Nam như Bao Phương Vinh, Đào Văn Ly, Lý Thế Vinh, Nguyễn Nhất Hòa, Nguyễn Trần Thanh Tạo… Trong đó, tâm điểm là các lượt trận đấu loại trực tiếp tranh suất vào tứ kết diễn ra tối cùng ngày. Trận đấu nhận được sự quan tâm nhiều nhất là màn so tài giữa nhà vô địch thế giới năm 2023 Bao Phương Vinh và tay cơ kỳ cựu Nguyễn Nhất Hoà.

Hai cơ thủ đã cống hiến cho người xem một trận đấu kịch tính với màn rượt đuổi điểm số quyết liệt. Cuối trận, điểm số có lúc được san bằng 37-37. Trong thời khắc then chốt của trận đấu, Bao Phương Vinh đã thể hiện được bản lĩnh với đường cơ ghi 3 điểm, qua đó giành thắng chung cuộc 40-37, sau 23 lượt cơ. Với chiến thắng này, Phương Vinh giành vé góp mặt ở vòng tứ kết giải.

Bao Phương Vinh tạm dẫn đầu giải "best game"

Trước đó ở lượt trận vòng bảng diễn ra cùng ngày, Bao Phương Vinh ra quân thắng lợi, khi đánh Võ Cao Thắng. Tuy nhiên, ở trận đấu thứ hai, anh đã để thua sít sao Huỳnh Lê Trường Hưng với 1 điểm, 34-35. Ở trận play-off của nhánh thua quyết định cho tấm vé đi tiếp, nhà cựu vô địch thế giới đã thắng ấn tượng Lâm Chấn Vi với điểm số 35-12 sau 12 lượt cơ, "lách khe cửa hẹp" và đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp. Hiệu suất 2,917 điểm/lượt cơ của Phương Vinh (ở trận thắng Chấn Vi), giúp cơ thủ gốc Bình Dương đang tạm dẫn đầu giải thưởng "best game" (có hiệu suất ghi điểm cao nhất) ở vòng chung kết.

Bao Phương Vinh "lách khe cửa hẹp" vào vòng đấu loại trực tiếp, trước khi thắng kịch tính cơ thủ kỳ cựu Nguyễn Nhất Hòa để giành vé tứ kết ẢNH: T.B

Một số kết quả đáng chú ý khác ở lượt trận tranh vào tứ kết, Đào Văn Ly thắng "ngựa ô" Phạm Phước Lộc 40-31, sau 21 lượt cơ. Văn Ly cũng là tay cơ đi tiếp bằng cách vượt qua trận play-off nhánh thua, khi thắng "lão tướng" Lý Thế Vinh (35-17, sau 21 lượt cơ). Đinh Quang Hải cũng vào tứ kết, khi thắng 40-22 trước Ngô Lê Duy. Anh cũng tạm dẫn đầu hạng mục "sê-ri xuất sắc" tại vòng chung kết với đường cơ 13 điểm. Nguyễn Trần Thanh Tạo đánh bại nhà vô địch vòng loại Phạm Quốc Thuận.

Các suất tứ kết còn lại thuộc về Nguyễn Hoàn Tất, Đinh Duy Tuấn, Trần Đình Tâm và Cao Phan Triết Luận.

Trong ngày 25.10, giải đấu sẽ diễn ra các lượt trận tứ kết (từ 9 giờ 30), bán kết (từ 12 giờ) và chung kết (14 giờ 30). Các cặp đấu tứ kết gồm: Bao Phương Vinh gặp Đinh Duy Tuấn, Nguyễn Hoàn Tất gặp Đinh Quang Hải, Cao Phan Triết Luận gặp Trần Đình Tâm, Nguyễn Trần Thanh Tạo gặp Đào Văn Ly.