Các môn khác

Billiards: Lộ diện nhà vô địch vòng loại, Bao Phương Vinh sẵn sàng xuất trận

Thu Bồn
Thu Bồn
23/10/2025 19:42 GMT+7

Nhà vô địch vòng loại giải billiards carom 3 băng Cúp Phúc Thịnh năm 2025 đã lộ diện. Giải đấu sẽ chính thức bước vào giai đoạn tranh tài hấp dẫn với những cơ thủ hàng đầu Việt Nam như Bao Phương Vinh, Đào Văn Ly, lão tướng Lý Thế Vinh…

Phạm Quốc Thuận thắng ngược dòng ở chung kết vòng loại

Ở trận chung kết vòng loại diễn ra chiều 23.10 tại TP.HCM, gương mặt kỳ cựu của billiards carom 3 băng Việt Nam Phạm Quốc Thuận đã tạo nên màn ngược dòng kịch tính trước cơ thủ hàng đầu miền Trung Nguyễn Văn Phúc. Trong hiệp 1, Văn Phúc dẫn trước Quốc Thuận 20-13.

Billiards: Lộ diện nhà vô địch vòng loại, Bao Phương Vinh sẵn sàng xuất trận- Ảnh 1.

Cơ thủ kỳ cựu Phạm Quốc Thuận gây ấn tượng ở vòng loại và giành chức vô địch

ẢNH: T.B

Sang hiệp 2, Quốc Thuận với những cú đánh chính xác liên tiếp đã san bằng cách biệt 22-22, trước khi bứt tốc để giành chiến thắng chung cuộc 40-31 sau 27 lượt cơ. Qua đó, Quốc Thuận giành chức vô địch vòng loại và nhận 20 triệu đồng tiền thưởng. Nguyễn Văn Phúc á quân nhận 4 triệu đồng. Hai cơ thủ đồng hạng ba là Long Hồng và Lê Quốc Trung nhận 2 triệu đồng. Giải "sê-ri xuất sắc" thuộc về Huỳnh Lê Trường Hưng với đường cơ 15 điểm, còn Nguyễn Đình Quốc giành giải "best game" với hiệu suất 3,333 điểm/lượt cơ, mỗi cơ thủ nhận 1 triệu đồng.

Bao Phương Vinh sắp ra quân

Sau 4 ngày thi đấu, giải đấu đã xác định được 19 tay cơ xuất sắc nhất từ vòng loại bước vào vòng chung kết để tranh tài cùng 13 hạt giống như Bao Phương Vinh, Đào Văn Ly, Lý Thế Vinh, Phạm Quốc Thích, Nguyễn Nhất Hòa, Lê Văn Thái…

Tại vòng chung kết (diễn ra trong ngày 24 và 25.10), các cơ thủ sẽ thi đấu theo thể thức 2 lần thua (đánh chạm 35 điểm), chọn ra 16 cái cái tên thi đấu tốt nhất vòng vòng loại trực tiếp. Từ vòng 16 đến bán kết đánh chạm 40 điểm, còn chung kết thi đấu đến 50 điểm. Nhà vô địch vòng chung kết sẽ nhận số tiền thưởng 40 triệu đồng.


