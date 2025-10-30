Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Thiên tài Caudron tạm gác nỗi lo bị 'dọa giết' tham dự World Cup billiards Hàn Quốc

Thu Bồn
Thu Bồn
30/10/2025 17:59 GMT+7

Sau chức vô địch thế giới billiards carom 3 băng (World Championship) đầy thuyết phục ngay trên sân nhà Bỉ, Frederic Caudron quyết định tham dự một chặng đấu World Cup diễn ra ở Hàn Quốc. Đáng nói, xứ sở kim chi là nơi chứng kiến nhiều điều đáng quên đối với cơ thủ có biệt danh thiên tài.

Từng từ chối dự giải billiards ở Hàn Quốc để đảm bảo an toàn

Ở giải đấu gần nhất thuộc hệ thống Liên đoàn Billiards carom 3 băng (UMB) diễn ra tại Bỉ, Frederic Caudron là người đăng quang chức vô địch. Trên sân nhà, thiên tài người Bỉ đã vượt qua cơ thủ đồng hương Eddy Merckx, qua đó lên ngôi tại giải vô địch thế giới carom 3 băng (World Championship), sân chơi danh giá nhất của UMB. Đây là danh hiệu vô địch thế giới thứ 4 trong sự nghiệp Caudron. Đồng thời, chiếc cúp năm 2025 đánh dấu lần đầu tiên Caudron bước lên đỉnh, kể từ khi trở lại "mái nhà xưa" vào tháng 5.2024.

Sau World Championship 2025, giải đấu tiếp theo của UMB là World Cup billiards diễn ra tại Gwangju - Hàn Quốc từ ngày 3 đến 9.11. Theo công bố của ban tổ chức, Frederic Caudron bất ngờ góp mặt trong danh sách các cơ thủ đã xác nhận tham dự giải đấu. Nói bất ngờ là bởi, cơ thủ người Bỉ trước đây từng nhiều lần từ chối góp mặt tại các giải đấu tổ chức ở xứ sở kim chi.

Năm 2024, Caudron từng 2 lần không dự các giải đấu diễn ra tại Hàn Quốc, gồm: World Survival (tháng 8) và World Cup billiards Seoul (tháng 11). Trước đó, cơ thủ sinh năm 1968 từng cho biết lý do ông không đến Hàn Quốc dự giải World Survival (dù được ban tổ chức trao suất đặc cách) là để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình. 

"Lý do chính khiến tôi không góp mặt tranh tài tại sự kiện billiards này là vì các mối đe dọa về cái chết đối với tôi và vợ tôi, nếu cả hai xuất hiện ở Hàn Quốc. Tôi từng bị tấn công trong giải đấu gần nhất vào năm ngoái, và đã không có bất kỳ biện pháp an ninh hay hành động nào. Không thể làm gì vì tôi được cho là người nổi tiếng, còn người tấn công là kẻ vô danh, đó là lời giải thích mà đã tôi nhận được", Caudron tiết lộ.

Billiards: Thiên tài Caudron quyết định đầy bất ngờ sau chức vô địch thế giới - Ảnh 1.

Caudron hiện giữ 21 chức vô địch World Cup billiards và 4 lần đăng quang World Championship

ẢNH: SOOP

Trước đó, khi còn thi đấu tại giải PBA, Frederic Caudron đã có mâu thuẫn với một (hoặc một số) cá nhân, đơn vị tại Hàn Quốc. Đây cũng được cho là lý do mà cơ thủ người Bỉ đã chọn rời PBA để trở lại UMB.

Gặp đối thủ nhiều duyên nợ

Tại World Cup billiards Gwangju - Hàn Quốc, Frederic Caudron thuộc nhóm hạt giống nhờ nằm trong tốp 14 trên bảng xếp hạng thế giới, nên được đặc cách xuất hiện từ vòng chung kết (32 cơ thủ). Theo phân bổ từ ban tổ chức, Caudron nằm ở bảng D với Eddy Merckx. Đây là hai VĐV có nhiều duyên nợ với nhau, khi cùng là cơ thủ của Bỉ và vừa so tài cao thấp tại trận chung kết World Championship 2025 cách đây không lâu.

Caudron đã đoạt chức vô địch thế giới ngay trong lần đầu tái xuất ở sân chơi này. Tuy nhiên, cơ thủ người Bỉ vẫn chưa thể có thêm chức vô địch World Cup billiards nào kể từ tháng 5.2024 đến nay. Thành tích tốt nhất của Caudron tại đấu trường World Cup billiards là vị trí á quân tại Veghel - Hà Lan vào tháng 10.2024, sau khi để thua Trần Quyết Chiến ở trận chung kết.

Tin liên quan

Billiards: Xác định đối thủ cực mạnh của Trần Quyết Chiến tại World Cup Gwangju

Billiards: Xác định đối thủ cực mạnh của Trần Quyết Chiến tại World Cup Gwangju

Billiards carom 3 băng Việt Nam tham dự chặng World Cup diễn ra tại Gwangju (Hàn Quốc) với lực lượng hùng hậu. Trong đó, Trần Quyết Chiến vẫn được xếp ở nhóm hạt giống số 1, sẽ chạm trán với những đối thủ cực mạnh.

Billiards: Trần Quyết Chiến tung sê-ri 'khủng' 27 điểm, vô địch giải đấu ở Mỹ

Billiards: Tung sê-ri lớn, thiên tài Caudron ngược dòng ngoạn mục giành chức vô địch thế giới

Khám phá thêm chủ đề

Billiards caudron thiên tài caudron Frederic Caudron
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận