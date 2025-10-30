Thiên tài Caudron tạm gác nỗi lo bị 'dọa giết' tham dự World Cup billiards Hàn Quốc

Từng từ chối dự giải billiards ở Hàn Quốc để đảm bảo an toàn

Ở giải đấu gần nhất thuộc hệ thống Liên đoàn Billiards carom 3 băng (UMB) diễn ra tại Bỉ, Frederic Caudron là người đăng quang chức vô địch. Trên sân nhà, thiên tài người Bỉ đã vượt qua cơ thủ đồng hương Eddy Merckx, qua đó lên ngôi tại giải vô địch thế giới carom 3 băng (World Championship), sân chơi danh giá nhất của UMB. Đây là danh hiệu vô địch thế giới thứ 4 trong sự nghiệp Caudron. Đồng thời, chiếc cúp năm 2025 đánh dấu lần đầu tiên Caudron bước lên đỉnh, kể từ khi trở lại "mái nhà xưa" vào tháng 5.2024.

Sau World Championship 2025, giải đấu tiếp theo của UMB là World Cup billiards diễn ra tại Gwangju - Hàn Quốc từ ngày 3 đến 9.11. Theo công bố của ban tổ chức, Frederic Caudron bất ngờ góp mặt trong danh sách các cơ thủ đã xác nhận tham dự giải đấu. Nói bất ngờ là bởi, cơ thủ người Bỉ trước đây từng nhiều lần từ chối góp mặt tại các giải đấu tổ chức ở xứ sở kim chi.

Năm 2024, Caudron từng 2 lần không dự các giải đấu diễn ra tại Hàn Quốc, gồm: World Survival (tháng 8) và World Cup billiards Seoul (tháng 11). Trước đó, cơ thủ sinh năm 1968 từng cho biết lý do ông không đến Hàn Quốc dự giải World Survival (dù được ban tổ chức trao suất đặc cách) là để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình.

"Lý do chính khiến tôi không góp mặt tranh tài tại sự kiện billiards này là vì các mối đe dọa về cái chết đối với tôi và vợ tôi, nếu cả hai xuất hiện ở Hàn Quốc. Tôi từng bị tấn công trong giải đấu gần nhất vào năm ngoái, và đã không có bất kỳ biện pháp an ninh hay hành động nào. Không thể làm gì vì tôi được cho là người nổi tiếng, còn người tấn công là kẻ vô danh, đó là lời giải thích mà đã tôi nhận được", Caudron tiết lộ.

Caudron hiện giữ 21 chức vô địch World Cup billiards và 4 lần đăng quang World Championship ẢNH: SOOP

Trước đó, khi còn thi đấu tại giải PBA, Frederic Caudron đã có mâu thuẫn với một (hoặc một số) cá nhân, đơn vị tại Hàn Quốc. Đây cũng được cho là lý do mà cơ thủ người Bỉ đã chọn rời PBA để trở lại UMB.

Gặp đối thủ nhiều duyên nợ

Tại World Cup billiards Gwangju - Hàn Quốc, Frederic Caudron thuộc nhóm hạt giống nhờ nằm trong tốp 14 trên bảng xếp hạng thế giới, nên được đặc cách xuất hiện từ vòng chung kết (32 cơ thủ). Theo phân bổ từ ban tổ chức, Caudron nằm ở bảng D với Eddy Merckx. Đây là hai VĐV có nhiều duyên nợ với nhau, khi cùng là cơ thủ của Bỉ và vừa so tài cao thấp tại trận chung kết World Championship 2025 cách đây không lâu.

Caudron đã đoạt chức vô địch thế giới ngay trong lần đầu tái xuất ở sân chơi này. Tuy nhiên, cơ thủ người Bỉ vẫn chưa thể có thêm chức vô địch World Cup billiards nào kể từ tháng 5.2024 đến nay. Thành tích tốt nhất của Caudron tại đấu trường World Cup billiards là vị trí á quân tại Veghel - Hà Lan vào tháng 10.2024, sau khi để thua Trần Quyết Chiến ở trận chung kết.