Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Billiards: Xác định đối thủ cực mạnh của Trần Quyết Chiến tại World Cup Gwangju

Thu Bồn
Thu Bồn
29/10/2025 17:55 GMT+7

Billiards carom 3 băng Việt Nam tham dự chặng World Cup diễn ra tại Gwangju (Hàn Quốc) với lực lượng hùng hậu. Trong đó, Trần Quyết Chiến vẫn được xếp ở nhóm hạt giống số 1, sẽ chạm trán với những đối thủ cực mạnh.

Trần Quyết Chiến ở bảng nào?

Chặng World Cup billiards tiếp theo trong năm 2025 thuộc hệ thống Liên đoàn Billiards carom thế giới (UMB) được tổ chức tại Gwangju - Hàn Quốc từ ngày 3 đến 9.11. Theo đó, billiards Việt Nam có đến 19 cơ thủ góp mặt tranh tài, trong đó có những tên tuổi hàng đầu như Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh, Trần Thanh Lực, Chiêm Hồng Thái...

Tương tự như các giải đấu trước, Trần Quyết Chiến và Trần Thanh Lực cùng nằm trong tốp 14 bảng xếp hạng thế giới, nên được xếp hạt giống và đặc cách xuất hiện từ vòng chung kết (32 cơ thủ). Trần Quyết Chiến nằm ở bảng C với Martin Horn (Đức) và Choi Wan-young (Hàn Quốc). Trong khi đó, Trần Thanh Lực nằm ở bảng F với Tolgahan Kiraz (Thổ Nhĩ Kỳ).

Billiards: Xác định đối thủ cực mạnh của Trần Quyết Chiến tại World Cup Gwangju- Ảnh 1.

Trần Quyết Chiến vẫn đang tìm kiếm chức vô địch World Cup billiards đầu tiên trong năm 2025

ẢNH: T.B

Đáng chú ý, Martin Horn chính là cơ thủ đang sở hữu chức vô địch của chặng World Cup billiards gần nhất. Tay cơ người Đức vừa đăng quang tại chặng World Cup billiards Antwerp diễn ra tại Bỉ hôm 12.10.

Tại vòng chung kết của mỗi chặng World Cup, 32 cơ thủ được chia đều vào 8 bảng đấu. Các cơ thủ được xếp hạng giống hoặc có suất wildcard sẽ xuất hiện sẵn ở bảng đấu. Những cái tên còn lại sẽ được xác định sau khi 4 vòng loại khép lại.

Billiards: Xác định đối thủ cực mạnh của Trần Quyết Chiến tại World Cup Gwangju- Ảnh 2.

Martin Horn đăng quang World Cup billiards Antwerp diễn ra tại Bỉ hôm 12.10

ẢNH: UMB

Những cơ thủ Việt Nam ra sân từ vòng loại thứ tư của chặng World Cup billiards Gwangju gồm: Nguyễn Trần Thanh Tự, Đào Văn Ly, Chiêm Hồng Thái và Bao Phương Vinh. Văn Ly đã xác định được 1 đối thủ, nằm cùng bảng G với huyền thoại Torbjorn Blomdahl (Thụy Điển). Thanh Tự trước mắt chạm trán với Sergio Jimenez (Tây Ban Nha).

19 cơ thủ Việt Nam dự World Cup billiards Gwangju 2025

Vòng loại đầu tiên: Trương Huỳnh Quốc Đạt, Phạm Văn Sơn, Đỗ Nguyễn Trung Hậu, Nguyễn Hữu Thanh, Đinh Thế Vĩnh, Nguyễn Trần Thanh Tạo

Vòng loại thứ hai: Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Đình Luân, Nguyễn Như Lê

Vòng loại thứ ba: Nguyễn Hoàn Tất, Nguyễn Chí Long, Thón Viết Hoàng Minh, Lê Thành Tiến

Vòng loại thứ tư: Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái, Nguyễn Trần Thanh Tự, Đào Văn Ly

Vòng chung kết: Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực

Tin liên quan

Billiards: Trần Quyết Chiến tung sê-ri 'khủng' 27 điểm, vô địch giải đấu ở Mỹ

Billiards: Trần Quyết Chiến tung sê-ri 'khủng' 27 điểm, vô địch giải đấu ở Mỹ

Trần Quyết Chiến thi đấu với phong độ cao và giành chức vô địch trên đất Mỹ. Ở trận chung kết, cơ thủ số 1 Việt Nam khiến khán giả trầm trồ với đường cơ ghi đến 27 điểm.

Bảng xếp hạng billiards mới nhất: Thiên tài Caudron thăng tiến thần tốc, Quyết Chiến rơi xuống tốp 5

Billiards: Đánh bại Trần Quyết Chiến, Martin Horn đi thẳng một mạch đến ngôi vô địch

Khám phá thêm chủ đề

Billiards Trần Quyết Chiến carom 3 băng world cup billiards
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận