Billiards: Xác định đối thủ cực mạnh của Trần Quyết Chiến tại World Cup Gwangju

Trần Quyết Chiến ở bảng nào?

Chặng World Cup billiards tiếp theo trong năm 2025 thuộc hệ thống Liên đoàn Billiards carom thế giới (UMB) được tổ chức tại Gwangju - Hàn Quốc từ ngày 3 đến 9.11. Theo đó, billiards Việt Nam có đến 19 cơ thủ góp mặt tranh tài, trong đó có những tên tuổi hàng đầu như Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh, Trần Thanh Lực, Chiêm Hồng Thái...

Tương tự như các giải đấu trước, Trần Quyết Chiến và Trần Thanh Lực cùng nằm trong tốp 14 bảng xếp hạng thế giới, nên được xếp hạt giống và đặc cách xuất hiện từ vòng chung kết (32 cơ thủ). Trần Quyết Chiến nằm ở bảng C với Martin Horn (Đức) và Choi Wan-young (Hàn Quốc). Trong khi đó, Trần Thanh Lực nằm ở bảng F với Tolgahan Kiraz (Thổ Nhĩ Kỳ).

Trần Quyết Chiến vẫn đang tìm kiếm chức vô địch World Cup billiards đầu tiên trong năm 2025 ẢNH: T.B

Đáng chú ý, Martin Horn chính là cơ thủ đang sở hữu chức vô địch của chặng World Cup billiards gần nhất. Tay cơ người Đức vừa đăng quang tại chặng World Cup billiards Antwerp diễn ra tại Bỉ hôm 12.10.

Tại vòng chung kết của mỗi chặng World Cup, 32 cơ thủ được chia đều vào 8 bảng đấu. Các cơ thủ được xếp hạng giống hoặc có suất wildcard sẽ xuất hiện sẵn ở bảng đấu. Những cái tên còn lại sẽ được xác định sau khi 4 vòng loại khép lại.

Martin Horn đăng quang World Cup billiards Antwerp diễn ra tại Bỉ hôm 12.10 ẢNH: UMB

Những cơ thủ Việt Nam ra sân từ vòng loại thứ tư của chặng World Cup billiards Gwangju gồm: Nguyễn Trần Thanh Tự, Đào Văn Ly, Chiêm Hồng Thái và Bao Phương Vinh. Văn Ly đã xác định được 1 đối thủ, nằm cùng bảng G với huyền thoại Torbjorn Blomdahl (Thụy Điển). Thanh Tự trước mắt chạm trán với Sergio Jimenez (Tây Ban Nha).