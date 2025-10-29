Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Kịch tính bóng đá sinh viên: 2 thẻ đỏ cùng 2 quả phạt đền, gay cấn đến giờ chót

Quang Tuyến
Quang Tuyến
29/10/2025 15:16 GMT+7

Trận đấu được xem là 'chung kết' bảng D giữa đội Trường ĐH Văn Lang và đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai đã diễn ra vô cùng gay cấn, kịch tính từ đầu đến cuối vào sáng 29.10, tạo nên nhiều cảm xúc.

Trận đấu bóng đá sinh viên với những khoảnh khắc đáng nhớ

Trận đấu giữa 2 đội bóng sinh viên sáng 29.10 trên sân Trường ĐH TDTT TP.HCM diễn ra đầy kịch tính với những pha bóng mãn nhãn và không thiếu những khoảnh khắc hồi hộp. Hai đội rượt đuổi tỷ số quyết liệt, mang lại cảm xúc dâng trào cho cả cầu thủ và khán giả. Những giây phút kịch tính không chỉ thể hiện tinh thần thể thao mà còn là minh chứng cho sự phát triển của bóng đá sinh viên. 

Với mục tiêu là chiếc vé tham dự vòng chung kết giải bóng đá nam sinh viên toàn quốc tại Hà Nội, 2 đội bóng vốn "có nhiều ân oán" là đội Trường ĐH Văn Lang và Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai (đội Trường ĐH Văn Lang từng bị chính Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai loại đau đớn ở tứ kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam mùa 2 năm 2024) đã cống hiến cho người xem một trận khá lôi cuốn từ đầu đến cuối khi đôi bên chạm trán trực tiếp.

Kịch tính bóng đá sinh viên: 2 thẻ đỏ cùng 2 quả phạt đền, gay cấn đến giờ chót- Ảnh 1.

Niềm vui của Trường ĐH TDTT TP.HCM

Kịch tính bóng đá sinh viên: 2 thẻ đỏ cùng 2 quả phạt đền, gay cấn đến giờ chót- Ảnh 2.

Một mình Vũ Minh Khải (12, phải) không thể giúp đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai bật lên

ẢNH: KHẢ HÒA

Có đến 2 cửa thắng hoặc hòa là giành suất đầu bảng D, lẽ ra đội Trường ĐH Công Nghệ Đồng Nai cần chủ động lối chơi, phong tỏa đối thủ bằng đấu pháp hợp lý, tỉnh táo. Nhưng họ lại nhập cuộc không tốt, tự đặt mình vào thế phải rượt đuổi. 2 lần bị đội Trường ĐH Văn Lang dẫn trước, thầy trò HLV Lê Hữu Phát 2 lần vất vả gỡ hòa. Thậm chí nếu may mắn, đội bóng đến từ Biên Hòa có thể "kết liễu" đối thủ từ quả phạt đền. Nhưng sự vụng về ở những phút chót với bàn thua ngược 2-3 khiến cho Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai "cầm vàng lại để vàng rơi".

Kịch tính bóng đá sinh viên: 2 thẻ đỏ cùng 2 quả phạt đền, gay cấn đến giờ chót- Ảnh 3.

Nỗi buồn của thầy trò HLV Lê Hữu Phát

ẢNH: KHẢ HÒA

Kịch tính bóng đá sinh viên: 2 thẻ đỏ cùng 2 quả phạt đền, gay cấn đến giờ chót- Ảnh 4.

Hàng thủ đội Trường ĐH Công Nghệ Đồng Nai mắc nhiều sai sót để đội Trường ĐH Văn Lang (trái) vượt qua

ẢNH: KHẢ HÒA

Một trận đấu rất kịch tính và quyết liệt với 2 thẻ đỏ, 2 quả phạt đền cùng hàng loạt va chạm "nảy lửa" giữa 2 đội. Đội Trường ĐH Văn Lang dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Võ Hoàng Phú dù chỉ có một con đường buộc phải thắng nhưng đã chơi bản lĩnh, tự tin, tập trung hơn. Bị mất người rất sớm (thẻ đỏ của Trung Kiên), nhưng đội bóng từng 2 lần vào tứ kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam 2023, 2024 vẫn kiên định với lối chơi pressing mạnh mẽ. Nhờ vậy họ từng bước hóa giải lối đá của đối thủ, tận dụng những sai sót của thủ môn dự bị (thủ môn Mạnh Hùng của đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai bị thẻ đỏ) để thắng xứng đáng.

Kịch tính bóng đá sinh viên: 2 thẻ đỏ cùng 2 quả phạt đền, gay cấn đến giờ chót- Ảnh 5.

Niềm vui chiến thắng của đội Trường ĐH Văn Lang

ẢNH: KHẢ HÒA

Kịch tính bóng đá sinh viên: 2 thẻ đỏ cùng 2 quả phạt đền, gay cấn đến giờ chót- Ảnh 6.

Chiến thắng xứng đáng của thầy trò HLV Nguyễn Võ Hoàng Phú

ẢNH: KHẢ HÒA

Một kịch tính khác xảy ra ở bảng A khi đội bóng Trường ĐH Nông Lâm giành suất dự VCK chỉ hơn đúng hiệu số 1 bàn thắng (+11 so với +10) trước đội giàu tham vọng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. Trước trận quyết định ở lượt cuối, đội Trường ĐH Nông Lâm tự quyết với điều kiện phải thắng đội Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn 5 bàn cách biệt. Nhưng sau khi chơi quyết tâm dẫn sớm 3-0, đội bóng của HLV Phan Hoàng Vũ bất ngờ để bị gỡ 1-3 và phải "hú vía" ở những phút cuối mới kịp ghi thêm 3 bàn để hoàn tất mục tiêu. Một vài thành viên đội Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM chứng kiến đối thủ qua mặt giờ chót chỉ còn biết "nuốt nghẹn vào trong lòng".

Kịch tính bóng đá sinh viên: 2 thẻ đỏ cùng 2 quả phạt đền, gay cấn đến giờ chót- Ảnh 7.

Đội Trường ĐH Nông Lâm vượt qua đối thủ chỉ nhờ hơn 1 bàn thắng

ẢNH: ĐỘI BÓNG CUNG CẤP

Như vậy vòng loại bảng miền Nam khu vực TP.HCM đã xác định đủ 5 cái tên dự VCK là các đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM, Trường ĐH TDTT TP.HCM, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Trường ĐH Văn Lang và Trường ĐH Nông Lâm. Trước đó các đội ĐH Huế, Trường ĐH Nha Trang (khu vực miền Trung) và Trường ĐH Đồng Tháp, ĐH Cần Thơ (bảng Tây Nam bộ) cũng giành quyền đi Hà Nội. Riêng khu vực Hà Nội còn đang thi đấu phải đến ngày 4.11 mới xác định 4 chiếc vé đại diện. VCK dự kiến diễn ra tại sân Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội từ ngày 18 đến 29.11 tới.

 

Tin liên quan

Tổng thư ký AFF cùng lãnh đạo FAT đã đến trụ sở VFF, cùng giải quyết sự cố sai Quốc kỳ

Tổng thư ký AFF cùng lãnh đạo FAT đã đến trụ sở VFF, cùng giải quyết sự cố sai Quốc kỳ

Tổng thư ký AFF Winston Lee và đoàn công tác của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đã có mặt tại trụ sở VFF vào 14 giờ ngày 29.10 để làm việc cùng lãnh đạo VFF.

Lộ diện ngày đội tuyển Việt Nam và U.23 hội quân: HLV Kim Sang-sik chỉ được chọn 1, vì…

Báo Thái Lan viết gì về sự cố FAT nhầm Quốc kỳ Việt Nam?

Khám phá thêm chủ đề

bóng đá sinh viên trường đh đồng tháp Trường ĐH Công nghệ Trường ĐH Nông Lâm Trường ĐH Nha Trang
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận