Kịch tính bóng đá sinh viên: 2 thẻ đỏ cùng 2 quả phạt đền, gay cấn đến giờ chót

Trận đấu bóng đá sinh viên với những khoảnh khắc đáng nhớ

Trận đấu giữa 2 đội bóng sinh viên sáng 29.10 trên sân Trường ĐH TDTT TP.HCM diễn ra đầy kịch tính với những pha bóng mãn nhãn và không thiếu những khoảnh khắc hồi hộp. Hai đội rượt đuổi tỷ số quyết liệt, mang lại cảm xúc dâng trào cho cả cầu thủ và khán giả. Những giây phút kịch tính không chỉ thể hiện tinh thần thể thao mà còn là minh chứng cho sự phát triển của bóng đá sinh viên.

Với mục tiêu là chiếc vé tham dự vòng chung kết giải bóng đá nam sinh viên toàn quốc tại Hà Nội, 2 đội bóng vốn "có nhiều ân oán" là đội Trường ĐH Văn Lang và Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai (đội Trường ĐH Văn Lang từng bị chính Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai loại đau đớn ở tứ kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam mùa 2 năm 2024) đã cống hiến cho người xem một trận khá lôi cuốn từ đầu đến cuối khi đôi bên chạm trán trực tiếp.

Niềm vui của Trường ĐH TDTT TP.HCM

Một mình Vũ Minh Khải (12, phải) không thể giúp đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai bật lên ẢNH: KHẢ HÒA

Có đến 2 cửa thắng hoặc hòa là giành suất đầu bảng D, lẽ ra đội Trường ĐH Công Nghệ Đồng Nai cần chủ động lối chơi, phong tỏa đối thủ bằng đấu pháp hợp lý, tỉnh táo. Nhưng họ lại nhập cuộc không tốt, tự đặt mình vào thế phải rượt đuổi. 2 lần bị đội Trường ĐH Văn Lang dẫn trước, thầy trò HLV Lê Hữu Phát 2 lần vất vả gỡ hòa. Thậm chí nếu may mắn, đội bóng đến từ Biên Hòa có thể "kết liễu" đối thủ từ quả phạt đền. Nhưng sự vụng về ở những phút chót với bàn thua ngược 2-3 khiến cho Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai "cầm vàng lại để vàng rơi".

Nỗi buồn của thầy trò HLV Lê Hữu Phát ẢNH: KHẢ HÒA

Hàng thủ đội Trường ĐH Công Nghệ Đồng Nai mắc nhiều sai sót để đội Trường ĐH Văn Lang (trái) vượt qua ẢNH: KHẢ HÒA

Một trận đấu rất kịch tính và quyết liệt với 2 thẻ đỏ, 2 quả phạt đền cùng hàng loạt va chạm "nảy lửa" giữa 2 đội. Đội Trường ĐH Văn Lang dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Võ Hoàng Phú dù chỉ có một con đường buộc phải thắng nhưng đã chơi bản lĩnh, tự tin, tập trung hơn. Bị mất người rất sớm (thẻ đỏ của Trung Kiên), nhưng đội bóng từng 2 lần vào tứ kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam 2023, 2024 vẫn kiên định với lối chơi pressing mạnh mẽ. Nhờ vậy họ từng bước hóa giải lối đá của đối thủ, tận dụng những sai sót của thủ môn dự bị (thủ môn Mạnh Hùng của đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai bị thẻ đỏ) để thắng xứng đáng.

Niềm vui chiến thắng của đội Trường ĐH Văn Lang ẢNH: KHẢ HÒA

Chiến thắng xứng đáng của thầy trò HLV Nguyễn Võ Hoàng Phú ẢNH: KHẢ HÒA

Một kịch tính khác xảy ra ở bảng A khi đội bóng Trường ĐH Nông Lâm giành suất dự VCK chỉ hơn đúng hiệu số 1 bàn thắng (+11 so với +10) trước đội giàu tham vọng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. Trước trận quyết định ở lượt cuối, đội Trường ĐH Nông Lâm tự quyết với điều kiện phải thắng đội Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn 5 bàn cách biệt. Nhưng sau khi chơi quyết tâm dẫn sớm 3-0, đội bóng của HLV Phan Hoàng Vũ bất ngờ để bị gỡ 1-3 và phải "hú vía" ở những phút cuối mới kịp ghi thêm 3 bàn để hoàn tất mục tiêu. Một vài thành viên đội Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM chứng kiến đối thủ qua mặt giờ chót chỉ còn biết "nuốt nghẹn vào trong lòng".

Đội Trường ĐH Nông Lâm vượt qua đối thủ chỉ nhờ hơn 1 bàn thắng ẢNH: ĐỘI BÓNG CUNG CẤP

Như vậy vòng loại bảng miền Nam khu vực TP.HCM đã xác định đủ 5 cái tên dự VCK là các đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM, Trường ĐH TDTT TP.HCM, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Trường ĐH Văn Lang và Trường ĐH Nông Lâm. Trước đó các đội ĐH Huế, Trường ĐH Nha Trang (khu vực miền Trung) và Trường ĐH Đồng Tháp, ĐH Cần Thơ (bảng Tây Nam bộ) cũng giành quyền đi Hà Nội. Riêng khu vực Hà Nội còn đang thi đấu phải đến ngày 4.11 mới xác định 4 chiếc vé đại diện. VCK dự kiến diễn ra tại sân Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội từ ngày 18 đến 29.11 tới.