Thể thao Bóng đá Việt Nam

CLB Ninh Bình bứt tốc, HAGL tìm cách thoát đáy

Đồng Nguyên Khang
04/11/2025 10:00 GMT+7

Khi CLB Công an Hà Nội (CAHN) không thi đấu ở vòng 10 V-League 2025 - 2026, CLB Ninh Bình cần tận dụng cơ hội để nới rộng khoảng cách với đội bám đuổi.

AI SẼ LÀ "NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI" ?

Ninh Bình đang đứng đầu bảng với 21 điểm, chỉ hơn đội CAHN 1 điểm. Hoàng Đức và đồng đội sẽ có cơ hội nới rộng khoảng cách bởi đội bóng ngành công an bận thi đấu ở Cúp C2 châu Á 2025 - 2026. Đối thủ của Ninh Bình là SLNA (trận đấu diễn ra lúc 18 giờ ngày 5.11), đội thuộc nhóm đua trụ hạng. Được chơi trên sân nhà, có lực lượng mạnh hơn hẳn, Ninh Bình được dự báo sẽ giành 3 điểm. Nếu làm được điều đó, thầy trò HLV Albadalejo sẽ hơn CLB CAHN 4 điểm, gây áp lực cho đối thủ ở những trận đấu bù.

CLB Ninh Bình bứt tốc, HAGL tìm cách thoát đáy- Ảnh 1.

Hoàng Đức (giữa) và các đồng đội chỉ cần chơi đúng sức là có thể thắng SLNA

ẢNH: MINH TÚ

Tương tự, CLB Hải Phòng cũng cần phải giành trọn 3 điểm khi làm khách của CLB Becamex TP.HCM (trận đấu diễn ra lúc 18 giờ ngày 5.11) để có thể vượt mặt đội Thể Công Viettel (cũng không thi đấu ở vòng này) và san bằng khoảng cách với đội CAHN. Đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm đang có phong độ cực kỳ cao với chuỗi 5 trận bất bại, trong đó có đến 3 chiến thắng. Hải Phòng đương nhiên được đánh giá cao hơn khi đối thủ đang không có lực lượng mạnh nhất vì ngôi sao Minh Khoa dính chấn thương nặng.

Highlight Thanh Hóa 0-1 Thể Công Viettel: Siêu phẩm sút xa của Đinh Viết Tú

HAI ÔNG LỚN CẦN TRỞ LẠI

Có thể nói, lịch thi đấu ở vòng 10 thuận lợi cho những đội bóng lớn. CLB Hà Nội được chơi trên sân nhà, tiếp đón các cầu thủ trẻ của PVF-CAND (trận đấu diễn ra lúc 19 giờ 15 ngày 4.11). Sau khi HLV Harry Kewell nhậm chức, đội bóng thủ đô cho thấy những chuyển biến tích cực về mặt lối chơi. Nhưng Hà Nội mới chỉ có 1 trận thắng, thua đến 2. Vì thế, Văn Quyết và đồng đội sẽ phải nỗ lực tột độ mới có thể giành 3 điểm để cải thiện vị trí. Khoảng cách giữa CLB Hà Nội và đội đầu bảng đang là 9 điểm nhưng mùa giải vẫn còn rất dài.

CLB Công an TP.HCM cũng cần 1 chiến thắng để trở lại quỹ đạo. Ở 3 trận gần nhất, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức hòa 1, thua 2. Đối thủ tiếp theo của đội bóng này là CLB Đà Nẵng (trận đấu diễn ra lúc 18 giờ ngày 5.11), đội bóng mới có 7 điểm, thuộc nhóm đua trụ hạng. Nhưng nếu không sớm giải quyết vấn đề dứt điểm thiếu hiệu quả, Tiến Linh và các đồng đội có thể sẽ phải trả giá.

Vào 18 giờ ngày 4.11, HAGL sẽ gặp nhiều khó khăn khi làm khách trên sân của CLB Hà Tĩnh, đội bóng vừa đánh bại Hà Nội 2-1. Nếu không có điểm, HAGL sẽ tiếp tục chìm dưới đáy bảng xếp hạng.

Lịch thi đấu vòng 10 V-League 2025-2025

Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

