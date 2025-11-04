Bất ngờ nhân sự U.23 Việt Nam

Thầy Kim 'tái xuất' U.23 Việt Nam khi nào?

U.23 VN bao gồm 26 cầu thủ sẽ tập trung từ ngày 10.11 và sẽ sang Trung Quốc tham dự giải giao hữu tranh Cúp Panda 2025. Từ ngày 23 - 29.11, HLV Kim Sang-sik sẽ trực tiếp nắm đội U.23 VN, tập huấn tại P.Bà Rịa (TP.HCM) và di chuyển tới Chiang Mai (Thái Lan) ngày 2.12 để tham dự SEA Games 33.

U.23 VN có nhiều cầu thủ đang khoác áo những đội bóng phải đua trụ hạng V-League. Trong ảnh là cầu thủ Thanh Nhàn của PVF-CAND ẢNH: MINH TÚ

Ông Kim sẽ triệu tập lực lượng mạnh nhất cho U.23 VN và chốt lại 23 gương mặt cho hành trình chinh phục HCV SEA Games 33. Một bất ngờ là những đội bóng thuộc nhóm đua trụ hạng ở V-League 2025 - 2026 lại đóng vai trò rất lớn khi cung cấp bộ khung chính cho U.23 VN.

Nếu như những năm trước, các đội mạnh như Hà Nội FC, Thể Công Viettel thường là "nhà cung cấp" chính cho các tuyến trẻ quốc gia, thì năm nay, danh sách của ông Kim lại mang màu sắc khác biệt. Đội đầu bảng V-League Ninh Bình FC đóng góp 2 nhân tố là Quốc Việt và Thành Trung. CLB Công an Hà Nội đóng góp Đình Bắc, Minh Phúc, Lý Đức. CLB Công an TP.HCM có Nguyễn Tân, Quốc Cường. Thể Công Viettel có 5 cầu thủ Văn Khang, Công Phương, Xuân Tiến, Thành Đạt, Tuấn Phong.

Các đội đang chật vật trong cuộc đua trụ hạng như PVF-CAND, Thanh Hóa, HAGL, Đà Nẵng, SLNA… lại trở thành "mỏ vàng" nhân sự. Họ đóng góp tổng cộng hơn 13 cầu thủ, trong đó có nhiều cái tên quen thuộc từng thi đấu nổi bật tại giải vô địch U.23 Đông Nam Á (giải mà VN giành ngôi quán quân) và vòng loại U.23 châu Á. Cụ thể, PVF-CAND góp 5 gương mặt: Hiểu Minh, Xuân Bắc, Thanh Nhàn, Anh Quân, Bảo Long; Thanh Hóa có Văn Thuận, Thái Sơn, Ngọc Mỹ; HAGL gửi lên Trung Kiên, Quang Kiệt; Đà Nẵng có Phi Hoàng, Đức Anh; còn SLNA góp Văn Bình, Nam Hải.

Điểm chung của nhóm cầu thủ đến từ các CLB đang đua trụ hạng là được thi đấu thường xuyên ở V-League, không phải ngồi dự bị chờ cơ hội. Chính áp lực sinh tồn, tinh thần vượt khó trong những trận cầu "sinh tử" của CLB đã giúp họ trưởng thành vượt bậc. HLV Kim Sang-sik nhìn thấy điều đó. Ông không chỉ tìm kiếm cầu thủ có kỹ thuật tốt, mà còn muốn xây dựng một tập thể giàu tinh thần chiến đấu, dám đối mặt thử thách - điều mà các cầu thủ trẻ từ nhóm cuối đang thể hiện rõ.

Trong hành trình hướng tới tấm HCV SEA Games, sự góp mặt của những gương mặt đến từ "vùng đáy" V-League sẽ là minh chứng rõ ràng: Khi khó khăn đến, cơ hội sẽ mở ra cho những ai biết nỗ lực và không ngừng tiến lên.