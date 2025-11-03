Sau Trần Gia Bảo, HAGL trình làng chân sút trẻ Minh Tâm: Viết tiếp giấc mơ bầu Đức

Minh Tâm (trái) ở tuổi 20 đang tỏa sáng trong màu áo HAGL ảnh: Minh Trần

Trần Minh Tâm: 'Sát thủ' mới của HAGL

Sau 9 vòng đấu với 5 lần ra sân, sao mai Trần Minh Tâm đang bất ngờ dẫn đầu danh sách ghi bàn cho CLB HAGL với 2 lần lập công. Đặc biệt, chân sút sinh năm 2005 cũng là người mở tài khoản giúp đội bóng phố núi chấm dứt chuỗi 4 trận liền không ghi nổi bàn thắng nào ở đầu V-League 2025 - 2026.

Minh Tâm sở hữu thể hình rất tốt (cao 1,81 m), là một trong những sản phẩm đào tạo trẻ ấn tượng mới nhất của HAGL, từng được biết đến sau khi góp công giúp U.21 HAGL vô địch giải U.21 quốc gia năm 2024, trong đó có pha lập công trong trận bán kết vào lưới U.21 Quảng Nam.

Thành tích này đã trở thành bước đệm đôn Minh Tâm lên đội 1 HAGL ở V-League 2024 - 2025. Sau mùa cọ xát đỉnh cao đầu tiên với 4 trận (0 bàn thắng), chân sút trẻ đã dần bắt nhịp với cường độ V-League với 2 pha lập công kèm suất đá chính cho HAGL.

Minh Tâm đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của HAGL ảnh: Minh Trần

Tiền đạo trẻ này được đánh giá cao ở khát khao và chăm chỉ, sở hữu kỹ năng dứt điểm tốt, đánh hơi vị trí nhạy bén, tỳ đè tốt. Nỗ lực và thái độ đúng đắn đã giúp anh nắm bắt được cơ hội, như cách HLV Quang Trãi chia sẻ: "Minh Tâm và Minh Tiến từng đá cho đội U.20 Việt Nam sẽ được tạo điều kiện thích nghi và thi đấu nhiều hơn ở V-League 2025 - 2026…”.

Thực tế đúng như vậy khi anh đang được HLV Quang Trãi trao trao cơ hội thi đấu liên tục trong những trận đấu gần đây. Sau 9 vòng đầu tiên, Minh Tâm đã có số lần ra sân nhiều hơn cả mùa bóng trước, tiếp tục truyền thống đào tạo những chân sút trẻ của HAGL như giấc mơ của bầu Đức.

Ở trận gặp CLB Nam Định, ngay sau khi nhận được đường chuyền từ Vĩnh Nguyên ở phút 19, Minh Tâm nhanh chóng dẫn bóng xuống tiếp cận khung thành, vượt qua 2 hậu vệ, đối mặt thủ môn và dứt khoát tung cú sút làm tung lưới Trần Nguyên Mạnh.

Bầu trời rộng mở cho chân sút trẻ

Bầu Đức luôn sẵn sàng tạo không gian để các chân sút trẻ nội có cơ hội phát triển ảnh: Minh Trần

Bàn mở tỷ số đó đã giúp HAGL bất ngờ vượt lên dẫn trước nhà đương kim vô địch Nam Định, cũng là bàn thứ 2 sau pha lập công trước đó trong trận hòa 1-1 với SLNA. Những bàn thắng đó không chỉ giúp Minh Tâm tạm dẫn đầu danh sách ghi bàn của CLB, mà còn tiếp thêm rất nhiều sự tự tin cho chân sút trẻ.

Tuy nhiên, bóng đá đỉnh cao luôn rất khắc nghiệt. Vừa hóa người hùng không lâu, cầu thủ sinh năm 2005 lại đưa cả đội vào thế khó khi phạm lỗi với Văn Đạt trong vòng cấm HAGL, giúp đội khách được hưởng một quả phạt đền và vươn lên dẫn trước. Đây sẽ là điều mà cầu thủ này cần chú ý trong những pha tranh chấp tay đôi.

Minh Tâm có bàn thắng chuyên nghiệp đầu tiên vào lưới SLNA ảnh: Minh Trần

Ở độ tuổi mới 20 còn rất trẻ, hành trình với trái bóng của Minh Tâm không hề dễ dàng. Trước khi được trao cơ hội thi đấu ở V-League, anh đã chinh phục qua các giải hạng ba, hạng nhì ở đội Quảng Ngãi, sau đó đá cho CLB Long An tại giải hạng nhất.

Hành trang đó cùng chức vô địch U.21 quốc gia 2024, V-League 2024 - 2025 đã giúp chân sút trẻ tích lũy được những vốn kinh nghiệm quý giá, giúp sự nghiệp của anh bắt đầu khởi sắc, nhờ văn hóa đặc biệt luôn mở rộng cơ hội tạo điều kiện cho các chân sút trẻ tỏa sáng của bầu Đức

Nếu tiếp tục duy trì phong độ như các trận đấu gần đây, Minh Tâm sẽ có cơ hội được HLV Kim Sang-sik gọi lên đội tuyển tham dự SEA Games 33. Cơ hội nhỏ nhưng vẫn có, đặc biệt trong hoàn cảnh U.23 Việt Nam đang cần những tiền đạo tiền đạo biết chọn vị trí, dứt điểm tốt.