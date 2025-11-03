HAGL: Đời thay đổi khi… lối chơi thay đổi, những thống kê gây sốc

Khắc phục sai lầm

Ở vòng 8 V-League 2025-2026, HAGL giành chiến thắng 2-1 trước Thể Công Viettel. Còn ở vòng 9, HAGL hòa đương kim vô địch (ĐKVĐ) Nam Định 2-2. Với 4 bàn thắng ghi trong 2 vòng đấu vừa rồi, HAGL ghi số bàn thắng nhiều gấp… 4 lần so với số bàn thắng mà họ có được suốt từ đầu giải đến trước vòng 8 (trước đó, HAGL chỉ có 1 bàn thắng).

HAGL thay đổi đáng kể ở 2 vòng đấu gần đây nhất Ảnh: Minh Trần

Điều đó cho thấy ở 2 vòng đấu gần nhất, lối chơi của đội bóng phố núi đã thay đổi rõ rệt so với các trận trước đó. HAGL chơi tấn công nhiều hơn, chịu khó đưa bóng lên phía trên nhiều hơn, thay vì chỉ tập trung vào việc phòng ngự và đôi khi… câu giờ như ở các trận đầu mùa.

Như chúng tôi từng đề cập, sở dĩ HAGL thi đấu kém, thường thua ở giai đoạn đầu mùa giải, do họ thi đấu quá nặng nề về phòng ngự. HAGL khi đó thiếu hẳn các pha phản đòn sắc nét. Chính lối chơi này dẫn đến việc đối thủ không cần phải dè chừng hàng tấn công của HAGL nữa. Các đối thủ thoải mái đẩy cao đội hình ép sân HAGL, khiến cho áp lực lên khu vực phòng ngự của đội bóng phố núi xảy ra liên tục, việc ghi bàn vào lưới của HAGL, giành chiến thắng trước HAGL vì thế cũng dễ dàng hơn với các đội bóng khác.

Thay đổi rất đáng khen của HAGL

Sau khi nhận ra sai lầm của mình, HAGL đã có thay đổi đáng kể về mặt lối chơi ở 2 vòng đấu gần nhất. Đội bóng được dẫn dắt bởi Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành vẫn cố gắng phát huy sức mạnh trong phòng ngự. Nhưng bên cạnh đó, họ đã quan tâm đến khâu tấn công nhiều hơn. Tiền vệ tổ chức Marciel được chỉ đạo phải giữ bóng tốt hơn, trong khi các chân sút Ryan Hà, Trần Gia Bảo… được khuyến khích lao lên phía trên nhiều hơn, xông thẳng vào khoảng trống nơi hàng phòng ngự của đối phương.

Đội bóng phố núi sẽ thi đấu tốt hơn ở các vòng đấu tới? Ảnh: Minh Trần

Chính lối chơi này giúp HAGL lột xác ở các trận đấu gặp Thể Công Viettel và Nam Định vừa rồi. HAGL thành công trong hai trận đấu ấy, họ giành được 4 điểm chỉ sau 2 trận trước các đối thủ mạnh, nhiều hơn tổng số điểm mà đội bóng phố có được ở toàn bộ các trận đấu mà họ có trước đó (HAGL chỉ có 3 điểm trước khi gặp Thể Công Viettel ở vòng 8).

Sau giai đoạn đầu mắc sai lầm với lối chơi phòng ngự quá thủ động, HAGL lúc này đã chuyển mình, họ sẵn sàng đá tấn công khi cần, trong những thời điểm nhất định, trước một vài đối thủ nhất định. Sự thay đổi này giúp cho HAGL cân bằng hơn, khả năng giành được chiến thắng tăng lên. Đây có thể là tiền đề để HAGL giành được nhiều điểm hơn nữa trong thời gian tới.