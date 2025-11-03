Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HAGL: Đời thay đổi khi… lối chơi thay đổi, những thống kê gây sốc

Thiếu Bá
Thiếu Bá
03/11/2025 20:42 GMT+7

Ở 2 vòng đấu gần nhất, HAGL bất bại, họ có 1 chiến thắng và 1 trận hòa trước các đội bóng mạnh là Thể Công Viettel và Nam Định. Đây cũng là 2 vòng đấu mà HAGL có lối chơi khác so với những trận trước đó.

Khắc phục sai lầm

Ở vòng 8 V-League 2025-2026, HAGL giành chiến thắng 2-1 trước Thể Công Viettel. Còn ở vòng 9, HAGL hòa đương kim vô địch (ĐKVĐ) Nam Định 2-2. Với 4 bàn thắng ghi trong 2 vòng đấu vừa rồi, HAGL ghi số bàn thắng nhiều gấp… 4 lần so với số bàn thắng mà họ có được suốt từ đầu giải đến trước vòng 8 (trước đó, HAGL chỉ có 1 bàn thắng).

HAGL: Đời thay đổi khi… lối chơi thay đổi, những thống kê gây sốc - Ảnh 1.

HAGL thay đổi đáng kể ở 2 vòng đấu gần đây nhất

Ảnh: Minh Trần

Điều đó cho thấy ở 2 vòng đấu gần nhất, lối chơi của đội bóng phố núi đã thay đổi rõ rệt so với các trận trước đó. HAGL chơi tấn công nhiều hơn, chịu khó đưa bóng lên phía trên nhiều hơn, thay vì chỉ tập trung vào việc phòng ngự và đôi khi… câu giờ như ở các trận đầu mùa.

Như chúng tôi từng đề cập, sở dĩ HAGL thi đấu kém, thường thua ở giai đoạn đầu mùa giải, do họ thi đấu quá nặng nề về phòng ngự. HAGL khi đó thiếu hẳn các pha phản đòn sắc nét. Chính lối chơi này dẫn đến việc đối thủ không cần phải dè chừng hàng tấn công của HAGL nữa. Các đối thủ thoải mái đẩy cao đội hình ép sân HAGL, khiến cho áp lực lên khu vực phòng ngự của đội bóng phố núi xảy ra liên tục, việc ghi bàn vào lưới của HAGL, giành chiến thắng trước HAGL vì thế cũng dễ dàng hơn với các đội bóng khác.

Thay đổi rất đáng khen của HAGL

Sau khi nhận ra sai lầm của mình, HAGL đã có thay đổi đáng kể về mặt lối chơi ở 2 vòng đấu gần nhất. Đội bóng được dẫn dắt bởi Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành vẫn cố gắng phát huy sức mạnh trong phòng ngự. Nhưng bên cạnh đó, họ đã quan tâm đến khâu tấn công nhiều hơn. Tiền vệ tổ chức Marciel được chỉ đạo phải giữ bóng tốt hơn, trong khi các chân sút Ryan Hà, Trần Gia Bảo… được khuyến khích lao lên phía trên nhiều hơn, xông thẳng vào khoảng trống nơi hàng phòng ngự của đối phương.

HAGL: Đời thay đổi khi… lối chơi thay đổi, những thống kê gây sốc - Ảnh 2.

Đội bóng phố núi sẽ thi đấu tốt hơn ở các vòng đấu tới?

Ảnh: Minh Trần

Chính lối chơi này giúp HAGL lột xác ở các trận đấu gặp Thể Công Viettel và Nam Định vừa rồi. HAGL thành công trong hai trận đấu ấy, họ giành được 4 điểm chỉ sau 2 trận trước các đối thủ mạnh, nhiều hơn tổng số điểm mà đội bóng phố có được ở toàn bộ các trận đấu mà họ có trước đó (HAGL chỉ có 3 điểm trước khi gặp Thể Công Viettel ở vòng 8).

Sau giai đoạn đầu mắc sai lầm với lối chơi phòng ngự quá thủ động, HAGL lúc này đã chuyển mình, họ sẵn sàng đá tấn công khi cần, trong những thời điểm nhất định, trước một vài đối thủ nhất định. Sự thay đổi này giúp cho HAGL cân bằng hơn, khả năng giành được chiến thắng tăng lên. Đây có thể là tiền đề để HAGL giành được nhiều điểm hơn nữa trong thời gian tới.

Tin liên quan

Sau Trần Gia Bảo, HAGL trình làng chân sút trẻ Minh Tâm: Viết tiếp giấc mơ bầu Đức

Sau Trần Gia Bảo, HAGL trình làng chân sút trẻ Minh Tâm: Viết tiếp giấc mơ bầu Đức

Ngoài sao mai Trần Gia Bảo lọt vào tốp 60 trẻ thế giới, HAGL vừa trình làng chân sút trẻ Nguyễn Minh Tâm (số 12, HAGL) như niềm hy vọng mới trên hàng công của đội bóng phố núi.

Biên tập viên Quang Việt chia tay VTV: Khi cảm xúc dâng đầy…

HAGL liên tiếp gây bất ngờ: Cú hích lớn để bứt khỏi khủng hoảng

Khám phá thêm chủ đề

HAGL Thể Công Viettel Nam Định Đội bóng phố Núi V-League
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận