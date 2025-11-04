Lịch thi đấu V-League hôm nay: HAGL ngoạn mục bứt khỏi nhóm cuối, HLV Kewell và Hà Nội thắng to?

Lịch thi đấu V-League: HAGL hành quân đến 'hiểm địa'

Cục diện nhóm cuối V-league đang rất căng thẳng, khi 5 đội bóng (xếp hạng từ 10 đến 14) gồm SLNA, Đà Nẵng, Thanh Hóa, PVF-CAND và HAGL đều có 7 điểm, phải phân định thứ hạng bằng hiệu số bàn thắng bại. Trong bối cảnh ganh đua nghẹt thở, lịch thi đấu vòng 10 V-League lại thử thách khó khăn cho hàng loạt đội bóng đua trụ hạng.

Trong đó, HAGL dù cũng gặp "đối cứng", nhưng ít nhất, cửa có điểm của thầy trò HLV Lê Quang Trãi vẫn sáng hơn các đối thủ cùng cảnh ngộ.

Bảng xếp hạng V-League ẢNH: VPF

Đội bóng phố núi sẽ đối đầu Hà Tĩnh trên sân khách lúc 18 giờ ngày 4.11. Đá trên sân Hà Tĩnh luôn là bài toán khó giải với bất cứ đội bóng nào. Vòng trước, CLB Hà Nội của HLV Harry Kewell vừa phơi áo với tỷ số 1-2 tại đây, khi sập bẫy phòng ngự phản công của chủ nhà.

Trong khi Hà Tĩnh đá tốt trên sân nhà (7 điểm sau 3 trận gần nhất), HAGL lại... cực dở trên sân khách, với vỏn vẹn 2 điểm trong 4 trận. Tuy nhiên, HAGL không còn ở giai đoạn thiếu tự tin như đầu mùa. Chiến thắng 2-1 ngoạn mục trước Thể Công Viettel, sau đó là trận hòa 2-2 trước Nam Định đã tiếp thêm năng lượng cho đội bóng của ông Lê Quang Trãi. HAGL lúc này đá trận nào cũng cực "bốc", sẵn sàng bám đuổi đến phút cuối.

Vẫn được xây trên nền tảng phòng ngự chặt chẽ, nhưng các pha tấn công của HAGL có mảng miếng, bài vở hơn, thay vì chỉ trông đợi ở ngoại binh. Các cầu thủ trẻ HAGL cũng pressing nhiệt tình và tranh chấp quyết liệt. Với sức trẻ từ phố núi, học trò ông Trãi đủ sức gây bất ngờ.

Khi đã ở thế dựa tường, HAGL có thể đốt cháy bầu nhiệt huyết bằng tinh thần không còn gì để mất. Song, để lấy điểm trước Hà Tĩnh vốn dạn dày và tinh quái, đội bóng phố núi cần đá chặt chẽ, rồi rình rập chờ thời.

Trong số các đội nhóm cuối bảng, HAGL được gặp đối thủ khả dĩ nhất ở vòng này. Còn lại, các đội bóng chung cảnh ngộ đều gặp "núi lớn".

Lịch thi đấu vòng 10 V-League ẢNH: VPF

SLNA phải làm khách trên sân đội đầu bảng Ninh Bình (18 giờ ngày 5.11), trong bối cảnh thầy trò HLV Gerald Albadalejo đang cần một chiến thắng để làm nóng trở lại khi vừa để Becamex TP.HCM cầm hòa vòng trước.

PVF-CAND làm khách trên sân Hàng Đẫy lúc 19 giờ 15 ngày 4.11, trước chủ nhà Hà Nội rất khát thắng. CLB Đà Nẵng trở về sân nhà Hòa Xuân đối đầu CLB Công an TP.HCM (18 giờ ngày 5.11), khi đối thủ miền Nam sa sút khi đã thua 2 trận gần nhất.

Do không đá ở vòng này, CLB Thanh Hóa có nguy cơ bị các đối thủ đẩy xuống cuối bảng.

Sức ép cho CLB Hà Nội của HLV Kewell

Thất bại 1-2 trên sân Hà Tĩnh khiến CLB Hà Nội thua 2 trong 3 trận đầu tiên dưới thời HLV Harry Kewell. Sức ép cho nhà cầm quân người Úc đã xuất hiện, dù chia sẻ với Báo Thanh Niên, lãnh đạo đội Hà Nội khẳng định sẽ kiên nhẫn chờ đợi sự khởi sắc.

Công bằng mà nói, CLB Hà Nội đã chơi ổn dưới thời HLV Kewell. Tuy nhiên, sự phung phí trong khâu dứt điểm (cùng vận đen) đã khiến cựu vương V-League rơi điểm số, đặc biệt ở thất bại trước Hà Tĩnh và Ninh Bình.

Sức ép lớn cho HLV Harry Kewell ẢNH: CLB HÀ NỘI

Với lực lượng mạnh nhất, CLB Hà Nội đủ sức phá vỡ hàng thủ lùi sâu của PVF-CAND. Đội bóng của HLV Thạch Bảo Khanh khởi đầu hay với 5 điểm sau 5 vòng đầu. Dù vậy, 2 trận thua gần nhất trước Ninh Bình (1-3) và CLB Công an Hà Nội (0-2) đã kéo tân binh về lại mặt đất.

PVF-CAND vẫn là tập thể trẻ trung nhưng chưa có kinh nghiệm. Các nhân tố dạn dày như Amarildo, Hoàng Vũ Samson đáng ra phải gồng gánh tập thể trẻ, song chưa thể hiện được nhiều. Quãng thời gian huấn luyện chưa đến nửa năm cũng khiến HLV Thạch Bảo Khanh chưa thể tạo dấu ấn lên lối chơi của PVF-CAND. Đội bóng trẻ này chủ yếu vẫn đá phòng ngự rình rập. Lối chơi này khó cản được CLB Hà Nội.

Cuộc thư hùng tại Hàng Đẫy có thể diễn ra một chiều, với chiến thắng dành cho đội đang khát thắng và có thực lực trội hơn.