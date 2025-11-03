Toan tính nào đằng sau quyết định gọi Xuân Son lên đội tuyển Việt Nam?

Xuân Son có tên, tại sao?

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son sẽ có tên trong danh sách đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung tháng 11, nhằm chuẩn bị cho màn so tài Lào trên sân khách, tại vòng loại Asian Cup 2027.

Sự trở lại của Xuân Son vừa bất ngờ, vừa hợp lý. Bất ngờ ở chỗ, Xuân Son đã nghỉ thi đấu gần 1 năm qua, để tuân thủ 4 giai đoạn trong quá trình phục hồi chấn thương gặp phải ở chung kết lượt về AFF Cup 2024 (diễn ra ngày 9.1).

Hành trang của Xuân Son trong 10 tháng qua, là chuỗi ngày tập phục hồi, trị liệu, sau đó trở lại tập không bóng, rồi tập với bóng trong màu áo CLB Nam Định.

Xuân Son sắp trở lại đội tuyển Việt Nam ẢNH: MINH TÚ

Chân sút 28 tuổi góp mặt ở trong những phút cuối trận giao hữu giữa Nam Định và Trẻ PVF-CAND hồi tháng 10. Đó mới là những khoảnh khắc chạm bóng đầu tiên của Xuân Son trong một trận "thử lửa". Xuân Son dù chạy nhiệt, nhưng bước đi sau nhiều tháng nghỉ ngơi chưa thể thanh thoát như ngày đầu. Các nhịp chạm, đỡ, chuyền của Xuân Son cần thêm thời gian để hoàn thiện.

Dù Xuân Son là cầu thủ hay nhất AFF Cup 2024 với 7 bàn thắng đi nữa, phong độ và thể lực hiện tại của anh cũng khó sánh với mặt bằng chung sau quãng nghỉ dài. Nhưng, tại sao ông Kim vẫn gọi cầu thủ mang dòng máu Brazil?

Chiến lược gia người Hàn Quốc muốn kiểm tra tiến độ phục hồi và cảm giác bóng của học trò, nhằm tính toán phương án sử dụng cho giai đoạn tiếp theo.

Gọi cầu thủ lên tuyển không nhất thiết để sử dụng, xếp đá chính... Mà thông qua các buổi tập, theo dõi tiến độ hoàn thành giáo án, ông Kim có thể đánh giá trực tiếp thể trạng và mức độ đáp ứng của học trò.

Khi còn huấn luyện đội tuyển Việt Nam, người tiền nhiệm Park Hang-seo cũng từng gọi cầu thủ mới bình phục (hoặc đang chấn thương) lên tuyển để đánh giá thể trạng và lên phương án nhân sự phù hợp.

Xuân Son trở lại trong trận giao hữu giữa Nam Định và Trẻ PVF-CAND ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Do đợt tập trung tháng 11, đội tuyển Việt Nam chỉ đá 1 trận duy nhất trước đối thủ dưới tầm (Lào), nên ông Kim có thể dùng 1 suất ưu tiên cho Xuân Son.

Chân sút sinh năm 1997 hoàn toàn xứng đáng với sự ưu ái. Anh vẫn là mẫu trung phong toàn diện, đẳng cấp nhất từng khoác áo đội tuyển Việt Nam. Xuân Son có sức mạnh, thể lực, khả năng tranh chấp tay đôi, dứt điểm chuyển hóa cơ hội.

1 năm sau khi Xuân Son nghỉ thi đấu, hiệu suất ghi bàn của đội tuyển Việt Nam đã suy giảm. Dù thử nhiều nhân sự, từ đạt độ chín như Tiến Linh, Gia Hưng, hay trẻ trung như Đình Bắc, ông Kim vẫn chưa tìm được người thay thế xứng đáng cho trung phong của Nam Định.

Ông Kim xếp lại hàng công

Chính sự xuất sắc của Xuân Son đã giúp đội tuyển Việt Nam tiết kiệm nhiều bước trong khâu triển khai tấn công.

Chân sút 28 tuổi chỉ cần một đường chuyền vừa đủ, rồi có thể tự mình xoay xở làm hết. Đó là phẩm chất không tiền đạo Việt Nam nào có được. Thế nhưng, phụ thuộc vào Xuân Son là "con dao hai lưỡi".

Xuân Son cần được tính toán lộ trình trở lại kỹ càng ẢNH: VFF

Khi Xuân Son vắng mặt, đội tuyển Việt Nam lộ ra nhiều vấn đề. Một hệ thống cần được xây dựng hoàn chỉnh, không nên phụ thuộc vào bất cứ cá nhân nào. Xuân Son sẽ trở lại, nhưng HLV Kim Sang-sik cần chiến thuật đa dạng hơn, phòng trường hợp học trò đá dưới sức.

Đội tuyển Việt Nam có thể sở hữu Xuân Son ở phiên bản sung sức nhất vào tháng 3.2026, khi anh đã trở lại thi đấu cho CLB Nam Định, có thêm 5 tháng lấy lại cảm giác bóng. Từ giờ đến lúc Xuân Son trở lại, HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng sẽ dùng học trò theo cách thận trọng và tính toán nhất có thể.

Mọi bước đi đều cần cân nhắc kỹ lưỡng, tránh những bài học đau lòng về việc cầu thủ tái phát chấn thương do phải trở lại thi đấu quá sớm (hoặc nén đau thi đấu).

Xuân Son vẫn là vốn quý của đội tuyển Việt Nam. Khi chân sút của Nam Định tái xuất, đội bóng của ông Kim sẽ lấy lại hỏa lực tấn công vốn có.