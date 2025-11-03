Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Toan tính nào đằng sau quyết định gọi Xuân Son lên đội tuyển Việt Nam?

Hồng Nam
Hồng Nam
03/11/2025 11:04 GMT+7

Dù trải qua gần 1 năm không thi đấu, nhưng Xuân Son vẫn được HLV Kim Sang-sik gọi lên đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung tháng 11.

Xuân Son có tên, tại sao?

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son sẽ có tên trong danh sách đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung tháng 11, nhằm chuẩn bị cho màn so tài Lào trên sân khách, tại vòng loại Asian Cup 2027.

Sự trở lại của Xuân Son vừa bất ngờ, vừa hợp lý. Bất ngờ ở chỗ, Xuân Son đã nghỉ thi đấu gần 1 năm qua, để tuân thủ 4 giai đoạn trong quá trình phục hồi chấn thương gặp phải ở chung kết lượt về AFF Cup 2024 (diễn ra ngày 9.1). 

Hành trang của Xuân Son trong 10 tháng qua, là chuỗi ngày tập phục hồi, trị liệu, sau đó trở lại tập không bóng, rồi tập với bóng trong màu áo CLB Nam Định. 

Toan tính nào đằng sau quyết định gọi Xuân Son lên đội tuyển Việt Nam?- Ảnh 1.

Xuân Son sắp trở lại đội tuyển Việt Nam

ẢNH: MINH TÚ

Chân sút 28 tuổi góp mặt ở trong những phút cuối trận giao hữu giữa Nam Định và Trẻ PVF-CAND hồi tháng 10. Đó mới là những khoảnh khắc chạm bóng đầu tiên của Xuân Son trong một trận "thử lửa". Xuân Son dù chạy nhiệt, nhưng bước đi sau nhiều tháng nghỉ ngơi chưa thể thanh thoát như ngày đầu. Các nhịp chạm, đỡ, chuyền của Xuân Son cần thêm thời gian để hoàn thiện.

Dù Xuân Son là cầu thủ hay nhất AFF Cup 2024 với 7 bàn thắng đi nữa, phong độ và thể lực hiện tại của anh cũng khó sánh với mặt bằng chung sau quãng nghỉ dài. Nhưng, tại sao ông Kim vẫn gọi cầu thủ mang dòng máu Brazil?

Chiến lược gia người Hàn Quốc muốn kiểm tra tiến độ phục hồi và cảm giác bóng của học trò, nhằm tính toán phương án sử dụng cho giai đoạn tiếp theo. 

Gọi cầu thủ lên tuyển không nhất thiết để sử dụng, xếp đá chính... Mà thông qua các buổi tập, theo dõi tiến độ hoàn thành giáo án, ông Kim có thể đánh giá trực tiếp thể trạng và mức độ đáp ứng của học trò.

Khi còn huấn luyện đội tuyển Việt Nam, người tiền nhiệm Park Hang-seo cũng từng gọi cầu thủ mới bình phục (hoặc đang chấn thương) lên tuyển để đánh giá thể trạng và lên phương án nhân sự phù hợp. 

Toan tính nào đằng sau quyết định gọi Xuân Son lên đội tuyển Việt Nam?- Ảnh 2.

Xuân Son trở lại trong trận giao hữu giữa Nam Định và Trẻ PVF-CAND

ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Do đợt tập trung tháng 11, đội tuyển Việt Nam chỉ đá 1 trận duy nhất trước đối thủ dưới tầm (Lào), nên ông Kim có thể dùng 1 suất ưu tiên cho Xuân Son.

Chân sút sinh năm 1997 hoàn toàn xứng đáng với sự ưu ái. Anh vẫn là mẫu trung phong toàn diện, đẳng cấp nhất từng khoác áo đội tuyển Việt Nam. Xuân Son có sức mạnh, thể lực, khả năng tranh chấp tay đôi, dứt điểm chuyển hóa cơ hội. 

1 năm sau khi Xuân Son nghỉ thi đấu, hiệu suất ghi bàn của đội tuyển Việt Nam đã suy giảm. Dù thử nhiều nhân sự, từ đạt độ chín như Tiến Linh, Gia Hưng, hay trẻ trung như Đình Bắc, ông Kim vẫn chưa tìm được người thay thế xứng đáng cho trung phong của Nam Định. 

Ông Kim xếp lại hàng công 

Chính sự xuất sắc của Xuân Son đã giúp đội tuyển Việt Nam tiết kiệm nhiều bước trong khâu triển khai tấn công.

Chân sút 28 tuổi chỉ cần một đường chuyền vừa đủ, rồi có thể tự mình xoay xở làm hết. Đó là phẩm chất không tiền đạo Việt Nam nào có được. Thế nhưng, phụ thuộc vào Xuân Son là "con dao hai lưỡi".

Toan tính nào đằng sau quyết định gọi Xuân Son lên đội tuyển Việt Nam?- Ảnh 3.

Xuân Son cần được tính toán lộ trình trở lại kỹ càng

ẢNH: VFF

Khi Xuân Son vắng mặt, đội tuyển Việt Nam lộ ra nhiều vấn đề. Một hệ thống cần được xây dựng hoàn chỉnh, không nên phụ thuộc vào bất cứ cá nhân nào. Xuân Son sẽ trở lại, nhưng HLV Kim Sang-sik cần chiến thuật đa dạng hơn, phòng trường hợp học trò đá dưới sức.

Đội tuyển Việt Nam có thể sở hữu Xuân Son ở phiên bản sung sức nhất vào tháng 3.2026, khi anh đã trở lại thi đấu cho CLB Nam Định, có thêm 5 tháng lấy lại cảm giác bóng. Từ giờ đến lúc Xuân Son trở lại, HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng sẽ dùng học trò theo cách thận trọng và tính toán nhất có thể. 

Mọi bước đi đều cần cân nhắc kỹ lưỡng, tránh những bài học đau lòng về việc cầu thủ tái phát chấn thương do phải trở lại thi đấu quá sớm (hoặc nén đau thi đấu).

Xuân Son vẫn là vốn quý của đội tuyển Việt Nam. Khi chân sút của Nam Định tái xuất, đội bóng của ông Kim sẽ lấy lại hỏa lực tấn công vốn có. 

Tin liên quan

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Thanh Hóa chìm sâu dưới đáy cùng HAGL, Hải Phòng bị văng khỏi tốp 3

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Thanh Hóa chìm sâu dưới đáy cùng HAGL, Hải Phòng bị văng khỏi tốp 3

Bảng xếp hạng V-League sau vòng 9 đã được định hình, sau khi Thể Công Viettel đánh bại đội chủ nhà Thanh Hóa với tỷ số 1-0 ở trận đấu muộn.

Một loạt sao U.23 Việt Nam tạm gác ‘sứ mệnh’ đội tuyển: Sang Trung Quốc làm nhiệm vụ đặc biệt

Kỳ lạ V-League: Nhà vô địch đua trụ hạng với HAGL, chưa biết ai hơn ai

Khám phá thêm chủ đề

Xuân Son Kim Sang-sik đội tuyển Việt Nam Asian Cup
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận