Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Ninh Bình 'bay cao' trên đỉnh, HAGL áp chót đáy

CLB Ninh Bình bứt phá ở tốp đầu V-League

Trên sân Ninh Bình, đội chủ nhà vấp phải SLNA chơi quyết liệt và đầy quyết tâm nên mãi đến những phút cuối trận mới có bàn thắng. Từng đó cũng đủ để đội bóng này giành trọn 3 điểm, qua đó độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng vòng 10 V-League 2025-2026, gia tăng cách biệt lên 4 điểm so với đội xếp nhì là Công an Hà Nội. Với SLNA, trận thua này trước Ninh Bình khiến họ vẫn nằm trong nhóm 5 đội "cầm đèn đỏ" khi có cùng 7 điểm.

CLB Ninh Bình thi đấu thăng hoa ở V-League 2025-2026 ẢNH: CLB NINH BÌNH

Trên sân Bình Dương, đội Becamex TP.HCM để CLB Hải Phòng có bàn thắng mở tỷ số nhưng thắng ngược ngoạn mục. Việc để thua đội Becamex TP.HCM khiến Hải Phòng lỡ cơ hội chiếm hạng 3 của Thể Công Viettel (18 điểm) và chấp nhận xếp hạng 4 với 17 điểm. Trong khi đó CLB Becamex TP.HCM có 11 điểm, xếp hạng 8.

CLB Becamex TP.HCM (phải) ngược dòng đánh bại đội Hải Phòng ẢNH: KHẢ HÒA

Trên sân Hòa Xuân, CLB Đà Nẵng cầm cự được đội Công an TP.HCM trong gần hết thời gian thi đấu chính thức nhưng cuối cùng cũng bị thủng lưới và nhận thất bại. Trận thua đáng tiếc này khiến CLB Đà Nẵng vẫn ở nhóm cuối bảng xếp hạng với 7 điểm còn đội Công an TP.HCM đạt 17 điểm, vươn lên hạng 5. Tuy nhiên Đà Nẵng vẫn xếp trên 3 đối thủ cùng 7 điểm: Thanh Hóa (thứ 12), HAGL (thứ 13), PVF-CAND (thứ 14, chót bảng).

2 cặp đấu còn lại của vòng 10 V-League giữa Thanh Hóa với Công an Hà Nội, Thể Công Viettel với Nam Định sẽ diễn ra vào tháng 2.2026. Những trận đấu bù này hứa hẹn tạo nên những biến động mới trên bảng xếp hạng.

