Trọng Hoàng: Chiến binh thủ lĩnh, tuổi tác chỉ là con số

Trọng Hoàng nén đau cày ải trong chiến thắng 1-0 trước HAGL ảnh: Minh Tú

Chiến binh không tuổi Nguyễn Trọng Hoàng

Trên sân Hà Tĩnh chiều tối ngày 4.11, đội trưởng Nguyễn Trọng Hoàng khiến người hâm mộ xúc động khi xuất hiện trong đội hình xuất phát với băng quấn trắng đầu, khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp HAGL ở vòng 10 V-League 2025 - 2026.

Dưới cơn mưa tầm tã, Trọng Hoàng vẫn xông xáo ở hành lang phải, lăn xả trong từng pha tranh chấp. Suốt hơn 80 phút trên sân, không chỉ giữ chắc phòng tuyến, anh còn không ngừng thúc giục đồng đội trước khi rời sân ở phút 87 trong tiếng vỗ tay của khán giả.

Trọng Hoàng ra nghỉ nhưng ngọn lửa chiến đấu của anh vẫn được các đàn em trẻ giữ nguyên trên sân cỏ, trước khi đem về chiến thắng 1-0 cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, một chiến thắng đẫm mồ hôi và ý chí của cả tập thể đứng đầu là người đội trưởng 36 tuổi.

Trọng Hoàng tranh bóng cùng Jairo trên sân Pleiku Arena ảnh: Minh Trần

Trước đó chỉ vài ngày ở trận gặp CLB Hà Nội tại vòng 9, anh bị tiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên vô tình giẫm trúng tai trái sau pha truy cản ở phút 54. Máu chảy đẫm áo, nhân viên y tế phải vào sân cầm máu và băng bó gấp.

Dù vậy, sau khi tỉnh lại người đội trưởng vẫn gạt qua một bên đề nghị của bác sĩ, quấn băng đầu và nén đau thi đấu đến hết trận, chỉ tới khi tiếng còi mãn cuộc đem về 3 điểm cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vang lên mới đến bệnh viện khâu vết rách.

Hình ảnh Trọng Hoàng chiến đấu và đổ máu trên sân đã quá quen thuộc suốt gần 20 năm qua, nhưng luôn gây xúc động mạnh. Trọn sự nghiệp hào hùng và vinh quang của mình, anh luôn ra sân chiến đấu hết mình, thể hiện tinh thần thủ lĩnh và trách nhiệm với mọi đội bóng.

Người truyền lửa cho thế hệ trẻ

Trọng Hoàng là chỗ dựa, là người dìu dắt cho những cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ảnh: Minh Tú

Ở tuổi 36, Trọng Hoàng không chỉ là trụ cột của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mà còn là tấm gương truyền lửa, biểu tượng bền bỉ cho thế hệ cầu thủ trẻ. Anh là hiện thân của một chiến binh đích thực - người đội trưởng không lùi bước hay sợ hãi trước đau đớn, luôn sẵn sàng ra sân vì tập thể.

Trận thắng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trước CLB Hà Nội và HAGL không chỉ có giá trị về điểm số đưa đội lọt vào tốp 5, mà còn khắc đậm tinh thần cống hiến và trách nhiệm của Hoàng "bò" với tập thể cầu thủ trẻ "bình dân" của đội bóng núi Hồng.

Trọng Hoàng gia nhập Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đầu năm 2024 không phải để dưỡng già. Anh muốn được chơi bóng, dìu dắt thế hệ trẻ, như câu trả lời phỏng vấn giản dị sau trận gặp SLNA ở vòng 4: "Tôi sẽ cố gắng truyền đạt kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ để giúp toàn đội giành nhiều chiến thắng hơn nữa".

Và anh đang làm đúng như lời hứa.

Ở tuổi 36, Trọng Hoàng vẫn đang "cháy" rực rỡ ảnh: Ngọc Linh

Từ khi về Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hồi tháng 2.2024 đến nay, Trọng Hoàng đã chơi 44 trận tại V-League, ghi 3 bàn thắng. Riêng mùa 2025 - 2026 anh đã ra sân đủ 10 trận, dù chưa ghi bàn nhưng vẫn duy trì thể lực và phong độ ổn định ở cường độ cao nhất.

Không chỉ thế, Hoàng "bò" đá 4 trận và ghi 1 bàn ở Cúp quốc gia. Trọng mọi trận đấu, anh luôn bền bỉ cày ải ở hành lang phải. Thống kê cho thấy Hoàng "bò" vẫn nằm trong nhóm cầu thủ di chuyển nhiều nhất đội mỗi trận - điều hiếm có với một "lão tướng" gần 40 tuổi.

Là một trong những cầu thủ lớn tuổi nhất V-League, Trọng Hoàng không chỉ đá bóng mà còn là đầu tàu tinh thần, luôn mạnh mẽ lao vào mọi cuộc tranh chấp như ngày đầu mới vào nghề, như chưa hề có 4 chức vô địch V-League, 2 Cúp quốc gia và vô vàn các danh hiệu khác...

Ở độ tuổi 36 mà nhiều cầu thủ đã chọn dừng lại, Hoàng "bò" vẫn miệt mài trên từng mét cỏ như thể tuổi tác chỉ là con số. Với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, anh không chỉ là một cầu thủ mà là món quà quá đặc biệt, là tấm gương mẫu mực về ý chí và sự chuyên nghiệp trong bóng đá để các cầu thủ trẻ có thể noi theo.