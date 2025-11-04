Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lý do U.23 Việt Nam phải tách nhóm sang Trung Quốc, thi đấu giờ rất đẹp…

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
04/11/2025 18:50 GMT+7

Đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ tách làm 2 nhóm, chia nhau sang Trung Quốc tham dự giải CFA Team China Panda Cup 2025 gặp các đối thủ rất mạnh chuẩn bị cho SEA Games 33.

Lý do U.23 Việt Nam phải tách nhóm sang Trung Quốc, thi đấu giờ rất đẹp…- Ảnh 1.

Quốc Việt đã sút tung lưới U.23 Qatar hồi tháng 10

ảnh: Minh Tú

U.23 Việt Nam thích ứng với V-League

Trong kỳ FIFA Days tháng 11 này, đội tuyển U.23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh tham dự giải giao hữu CFA Team China Panda Cup 2025 tổ chức tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc).

Điểm đặc biệt là thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ không đi cùng một chuyến sang nước bạn. Thay vào đó, U.23 Việt Nam sẽ chia quân làm 2 nhóm bay vào 2 ngày khác nhau, để có thể chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu.

Điều này xuất phát từ việc chúng ta sẽ đá trận đầu tiên trên đất Trung Quốc vào ngày 12.11, buộc U.23 Việt Nam buộc phải chạy đua với thời gian vì các cầu thủ trẻ bận thi đấu ở vòng 11 V-League diễn ra vào các ngày 8, 9 và 10.11.

Lý do U.23 Việt Nam phải tách nhóm sang Trung Quốc, thi đấu giờ rất đẹp…- Ảnh 2.

HLV Đinh Hồng Vinh (bìa trái) sẽ tạm quyền dẫn dắt U.23 Việt Nam

ảnh: VFF

Cụ thể vào đêm 9.11, HLV Đinh Hồng Vinh sẽ hội quân với nhóm các tuyển thủ U.23 Việt Nam khoảng 20 người thi đấu cho các CLB V-League vào các ngày 8 và 9.11, sau đó cùng bay sang Trung Quốc sáng sớm ngày 10.11.

Sau đó, nhóm còn lại thi đấu V-League ngày 10.11 như Đình Bắc, Minh Phúc, Lý Đức (CLB Công an Hà Nội), Lê Viktor (CLB Hà Tĩnh), Đình Hải, Văn Trường, Văn Hà (CLB Hà Nội) những ai được triệu tập sẽ hội quân trong đêm sau trận đấu và bay sang Trung Quốc sau.

Một thuận lợi là các CLB kể trên đều thi đấu ở thủ đô Hà Nội hoặc sân Thiên Trường cách chỉ vài tiếng đi xe nên không gặp quá nhiều khó khăn để trình diện BHL trong đêm. Họ sẽ có một đêm nghỉ ngơi trước khi bay sang thành phố Thành Đô vào sáng 11.11.

Thi đấu giờ đẹp, đối thủ giỏi

Lý do U.23 Việt Nam phải tách nhóm sang Trung Quốc, thi đấu giờ rất đẹp…- Ảnh 3.

Đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ có 3 trận cọ xát rất bổ ích

ảnh: Đồng Nguyên Khang

Trên sân vận động Shuangliu có sức chứa 26.000 chỗ ngồi tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), đội U.23 Việt Nam sẽ có 3 trận đấu, mở màn là gặp U.23 Trung Quốc vào 18 giờ 35 Việt Nam ngày 12.11.

Vào lúc 14 giờ 30 ngày 15.11, chúng ta sẽ bước vào trận đấu thứ 2 gặp đối thủ quen thuộc U.23 Uzbekistan (từng hòa nhau 0-0 ở giải CFA Team China hồi tháng 3.2025).

Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ đá trận cuối cùng với U.23 Hàn Quốc vào lúc 14 giờ 30 ngày 18.11. Thời tiết ở Thành Đô vào giữa tháng 11 hơi se lạnh, nhiệt độ dao động từ 15-17 độ C nên việc thi đấu vào buổi trưa thực tế không ảnh hưởng đến thi đấu.

Cũng nói thêm U.23 Uzbekistan và U.23 Hàn Quốc là những nhà vô địch giải U.23 châu Á lần lượt vào các năm 2018 và 2022. Riêng U.23 Uzbekistan còn vào chung kết giải U.23 châu Á các năm 2022 và 2024 cho thấy chất lượng đào tạo trẻ rất đáng gờm.

Tin liên quan

Trường Tươi Đồng Nai: Đường dài mới biết ngựa hay...

Trường Tươi Đồng Nai: Đường dài mới biết ngựa hay...

Sau cú trượt ngã rơi từ đầu bảng xuống hạng 3, Trường Tươi Đồng Nai đã có màn ngược dòng nghẹt thở 4-2 trước Thanh Niên TP.HCM, để lên nhì bảng và bám sát CLB Khánh Hòa.

Bất ngờ nhân sự U.23 Việt Nam

Khu liên hợp Mỹ Đình sẽ thế nào khi xuất hiện 'siêu' sân?

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam Đinh Hồng Vinh CFA Team China Panda Cup 2025 Hàn Quốc Uzbekistan trung quốc Sea games
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận