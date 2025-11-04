Lý do U.23 Việt Nam phải tách nhóm sang Trung Quốc, thi đấu giờ rất đẹp…

Quốc Việt đã sút tung lưới U.23 Qatar hồi tháng 10 ảnh: Minh Tú

U.23 Việt Nam thích ứng với V-League

Trong kỳ FIFA Days tháng 11 này, đội tuyển U.23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh tham dự giải giao hữu CFA Team China Panda Cup 2025 tổ chức tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc).

Điểm đặc biệt là thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ không đi cùng một chuyến sang nước bạn. Thay vào đó, U.23 Việt Nam sẽ chia quân làm 2 nhóm bay vào 2 ngày khác nhau, để có thể chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu.

Điều này xuất phát từ việc chúng ta sẽ đá trận đầu tiên trên đất Trung Quốc vào ngày 12.11, buộc U.23 Việt Nam buộc phải chạy đua với thời gian vì các cầu thủ trẻ bận thi đấu ở vòng 11 V-League diễn ra vào các ngày 8, 9 và 10.11.

HLV Đinh Hồng Vinh (bìa trái) sẽ tạm quyền dẫn dắt U.23 Việt Nam ảnh: VFF

Cụ thể vào đêm 9.11, HLV Đinh Hồng Vinh sẽ hội quân với nhóm các tuyển thủ U.23 Việt Nam khoảng 20 người thi đấu cho các CLB V-League vào các ngày 8 và 9.11, sau đó cùng bay sang Trung Quốc sáng sớm ngày 10.11.

Sau đó, nhóm còn lại thi đấu V-League ngày 10.11 như Đình Bắc, Minh Phúc, Lý Đức (CLB Công an Hà Nội), Lê Viktor (CLB Hà Tĩnh), Đình Hải, Văn Trường, Văn Hà (CLB Hà Nội) những ai được triệu tập sẽ hội quân trong đêm sau trận đấu và bay sang Trung Quốc sau.

Một thuận lợi là các CLB kể trên đều thi đấu ở thủ đô Hà Nội hoặc sân Thiên Trường cách chỉ vài tiếng đi xe nên không gặp quá nhiều khó khăn để trình diện BHL trong đêm. Họ sẽ có một đêm nghỉ ngơi trước khi bay sang thành phố Thành Đô vào sáng 11.11.

Thi đấu giờ đẹp, đối thủ giỏi

Đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ có 3 trận cọ xát rất bổ ích ảnh: Đồng Nguyên Khang

Trên sân vận động Shuangliu có sức chứa 26.000 chỗ ngồi tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), đội U.23 Việt Nam sẽ có 3 trận đấu, mở màn là gặp U.23 Trung Quốc vào 18 giờ 35 Việt Nam ngày 12.11.

Vào lúc 14 giờ 30 ngày 15.11, chúng ta sẽ bước vào trận đấu thứ 2 gặp đối thủ quen thuộc U.23 Uzbekistan (từng hòa nhau 0-0 ở giải CFA Team China hồi tháng 3.2025).

Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ đá trận cuối cùng với U.23 Hàn Quốc vào lúc 14 giờ 30 ngày 18.11. Thời tiết ở Thành Đô vào giữa tháng 11 hơi se lạnh, nhiệt độ dao động từ 15-17 độ C nên việc thi đấu vào buổi trưa thực tế không ảnh hưởng đến thi đấu.

Cũng nói thêm U.23 Uzbekistan và U.23 Hàn Quốc là những nhà vô địch giải U.23 châu Á lần lượt vào các năm 2018 và 2022. Riêng U.23 Uzbekistan còn vào chung kết giải U.23 châu Á các năm 2022 và 2024 cho thấy chất lượng đào tạo trẻ rất đáng gờm.