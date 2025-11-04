Trường Tươi Đồng Nai: Đường dài mới biết ngựa hay...

Hồ Thanh Minh lập cú đúp giúp Trường Tươi Đồng Nai thắng ngược 4-2 vươn lên nhì bảng ảnh: Đồng Nguyên Khang

Trường Tươi Đồng Nai lội ngược dòng nghẹt thở

Tại vòng 6 giải hạng nhất quốc gia 2025 - 2026, trên SVĐ Thống Nhất, đội bóng của HLV Nguyễn Việt Thắng đã viết nên một màn ngược dòng đầy cảm xúc trước Thanh Niên TP.HCM - như lời khẳng định mạnh mẽ: Trường Tươi Đồng Nai chưa bao giờ rời khỏi cuộc đua vô địch.

Trước đối thủ tưởng chừng “dễ thở” là Thanh Niên TP.HCM đang đứng cuối bảng, Trường Tươi Đồng Nai lại bị dội gáo nước lạnh ngay khi bị dẫn trước từ phút 11 và khép lại hiệp 1 trong cảnh đối thủ dẫn bàn 2-1 sau cú đúp của Da Silva.

Nhưng bước sang hiệp 2, CĐV sân Thống Nhất chứng kiến một Trường Tươi Đồng Nai hoàn toàn khác: nhanh hơn, máu lửa hơn và đầy khát khao. Khép lại bằng chiến thắng 4-2 nhờ cú đúp của cựu tuyển thủ Hồ Thanh Minh trở lại từ băng ghế dự bị sau khi lành chấn thương.

Pha lập công của tiền đạo Alex Sandro ảnh: trường tươi đồng nai

Chiến thắng 4-2 không chỉ giúp Trường Tươi Đồng Nai nối dài chuỗi bất bại, mà còn đánh dấu sự trở lại cuộc đua vô địch với vị trí nhì bảng. Sau 6 vòng, thầy trò HLV Việt Thắng (14 điểm) đang tạo ra cuộc đua song mã với CLB Khánh Hòa (15 điểm), tạm tạo ra khoảng cách ít nhất 3 điểm với nhóm còn lại.

Những cái tên như Alex Sandro, Hồ Thanh Minh đang trở thành điểm tựa mới nơi hàng công bên cạnh thủ lĩnh Minh Vương, Xuân Trường và Vua phá lưới mùa trước Lưu Tự Nhân. Trên hết, toàn đội đã thể hiện tinh thần sát cánh chiến đấu đến phút cuối, đúng như biệt danh “Chiến binh xanh”.

Thể hiện được cá tính rõ nét

Phía trước thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng vẫn còn rất nhiều khó khăn khi cơn bão chấn thương buộc nhiều trụ cột chưa thể trở lại sân cỏ hoặc thi đấu với phong độ tốt nhất, trong đó có đội trưởng Công Phượng vẫn chưa đá phút nào từ đầu mùa.

Tiền vệ Xuân Trường đang ngày càng đóng vai trò quan trọng ảnh: Đồng Nguyên Khang

Thêm vào đó, đội bóng Đông Nam bộ vẫn cần phải cải thiện độ ổn định. Giải hạng nhất quốc gia có sự khắc nghiệt riêng của nó, đòi hỏi những ứng cử viên thăng hạng phải chuẩn bị thật tốt cho những chặng đua đường dài nơi CLB Khánh Hòa đang chơi quá hay, tránh để rơi điểm trước các đối thủ yếu.

Nhưng rất may, "Chiến binh xanh" đã tìm lại điều rất quý giá là niềm tin và khát vọng trở của cả tập thể. Bất chấp đội hình như "bệnh viện" thu nhỏ, mọi thứ đang dần tốt hơn, dưới tài dẫn dắt của BHL đứng đầu là HLV trưởng Nguyễn Việt Thắng.

Không còn là đội bóng thiên về thể lực hay “chạy đua tốc độ”, Trường Tươi Đồng Nai giờ đây chơi bóng có tổ chức hơn, giữ cự ly đội hình hợp lý, pressing có chọn lọc và biết chắt chiu cơ hội. Chính điều đó giúp họ xoay chuyển thế trận ngay cả khi 2 lần bị dẫn trước như trong trận gặp Thanh Niên TP.HCM.

HLV Việt Thắng đang đặt dấu ấn rõ nét hơn lên lối chơi Trường Tươi Đồng Nai ảnh: Khả Hòa

Cách điều chỉnh thế trận của Việt Thắng đang tỏ ra hiệu quả: ông không vội vã thay người mà quan sát, chờ đúng thời điểm để tung Hồ Thanh Minh vào sân - một nước cờ táo bạo nhưng chuẩn xác, tạo nên bước ngoặt của trận đấu.

Về tổng thể, HLV Việt Thắng đang dần định hình một Trường Tươi Đồng Nai chơi chủ động, giàu năng lượng và có bản lĩnh chiến đấu cao, vốn là điều vẫn chưa thể hiện rõ nét trong những thời khắc quan trọng ở mùa trước.

Vẫn còn những khoảng trống cần hoàn thiện, nhất là trong khâu phối hợp và kết thúc, nhưng rõ ràng "Chiến binh xanh" đã dần hiện rõ hơn cá tính riêng: thực dụng khi cần, bùng nổ đúng lúc và trên hết là niềm tin vào tinh thần chiến thắng đã thắp sáng trở lại.