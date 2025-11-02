Công Phượng vẫn phải dự khán, Trường Tươi Đồng Nai thắng ngược nghẹt thở đội cuối bảng

Diễn biến bất ngờ

Highlight Thanh niên TP.HCM 2-4 Trường Tươi Đồng Nai: Mưa bàn thắng ngày Công Phượng dự khán

Trên sân Thống Nhất, ít ai ngờ rằng đội cuối bảng Thanh Niên TP.HCM lại khiến ứng cử viên vô địch CLB Trường Tươi Đồng Nai gặp nhiều khó khăn. Những cầu thủ trẻ của đội chủ nhà tích cực pressing, gây áp lực lớn, khiến các nhân tố giàu kinh nghiệm như Xuân Trường, Ngọc Đức, Hữu Tuấn, Văn Sơn... không thể giúp CLB Trường Tươi Đồng Nai triển khai lối chơi sở trường.

Phút 11, Da Silva thực hiện pha bứt tốc dũng mãnh rồi dứt điểm quyết đoán, đánh bại thủ thành Tấn Trường, giúp CLB Thanh Niên TP.HCM vươn lên dẫn trước. CLB Trường Tươi Đồng Nai nhanh chóng gỡ hòa ở phút 17 nhờ công ngoại binh Alex Sandro. Tuy nhiên, thế cân bằng nhanh chóng bị phá vỡ một lần nữa. Phút 27, hậu vệ kỳ cựu Văn Sơn phạm lỗi trong vòng cấm, khiến CLB Trường Tươi Đồng Nai chịu một quả phạt đền. Từ khoảng cách 11 m, Da Silva dứt điểm gọn gàng, đưa đội chủ nhà dẫn trước 2-1.

Công Phượng vẫn chưa thể trở lại, chỉ ngồi theo dõi đồng đội từ khán đài ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Minh Vương không có nhiều cơ hội trong hiệp 1 trong một thế trận bế tắc của CLB Trường Tươi Đồng Nai ẢNH: KHẢ HÒA

Da Silva quá nhanh và khỏe, gây khó khăn cho Hữu Tuấn và các đồng đội ẢNH: KHẢ HÒA

Văn Sơn (phải) dễ dàng bị cầu thủ trẻ CLB Thanh Niên TP.HCM vượt qua, khiến đội Trường Tươi Đồng Nai chịu phạt đền ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

CLB Trường Tươi Đồng Nai lội ngược dòng

Sang hiệp 2, HLV Việt Thắng thực hiện một số điều chỉnh nhân sự để cải thiện khả năng tấn công cho CLB Trường Tươi Đồng Nai khi tung Sỹ Giáp, Thanh Minh... vào sân. Nhờ đó, đội khách gây ra nhiều sức ép hơn về phía khung thành của thủ môn Vũ Hải. Sức ép này đủ lớn để khiến CLB Thanh Niên TP.HCM chỉ biết chống đỡ, không còn đủ sức tạo ra các pha phản công nguy hiểm như trong hiệp 1.

Bàn thắng ấn định tỷ số 4-2 cho Trường Tươi Đồng Nai

Alex Sandro và Thanh Minh sắm vai người hùng của CLB Trường Tươi Đồng Nai ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Sự kiên trì tổ chức tấn công của CLB Trường Tươi Đồng Nai cũng được đền đáp. Phút 74, Alex Sandro đánh đầu cận thành, gỡ hòa 2-2 cho đội khách sau một pha dàn xếp tấn công biên bài bản. Đến phút 85 và 90+5, Thanh Minh, cầu thủ vào sân thay người lập cú đúp, ấn định chiến thắng 4-2 cho CLB Trường Tươi Đồng Nai.

Với kết quả này, CLB Trường Tươi Đồng Nai vẫn bất bại, đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng với 14 điểm, kém đội Khánh Hòa 1 điểm. Trong khi đó, CLB Thanh Niên TP.HCM chưa thể thoát khỏi vị trí cuối bảng với chỉ 2 điểm.