Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam lại có Xuân Son

Chí Đạt
Chí Đạt
02/11/2025 00:00 GMT+7

Sau gần một năm rời xa sân cỏ vì chấn thương, tiền đạo Xuân Son đã được HLV Kim Sang-sik triệu tập trở lại đội tuyển VN trong đợt tập trung tháng 11, chuẩn bị cho trận gặp Lào tại vòng loại Asian Cup 2027. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho hàng công đội tuyển VN trong bối cảnh các chân sút nội đang gặp vấn đề về phong độ.

Xuân Son được chờ đợi

Nếu chứng tỏ phong độ cao và được ra sân ở trận tái đấu đội chủ nhà Lào vào ngày 18.11, đây sẽ là lần đầu tiên Xuân Son thi đấu chính thức kể từ trận chung kết AFF Cup 2024 (thắng Thái Lan ngày 5.1). Trận chung kết đưa VN lên ngôi vô địch, ở một góc độ nào đó lại trở thành nỗi ám ảnh lớn với Xuân Son khi anh bị chấn thương rất nặng, phải phẫu thuật và nghỉ thi đấu đỉnh cao suốt 11 tháng qua. 

Gần 1 năm thực hiện chuẩn chỉ phác đồ điều trị của bác sĩ và tuân thủ nghiêm ngặt chế độ tập luyện qua từng giai đoạn cũng như chế độ dinh dưỡng, anh đã cho thấy các tín hiệu tích cực. Ở trận giao hữu của đội Nam Định gặp đội trẻ PVF-CAND mới đây, Xuân Son được ra sân cuối hiệp 2 và thể hiện sự cố gắng lớn về chuyên môn.

Đội tuyển Việt Nam lại có Xuân Son- Ảnh 1.

Hình ảnh quen thuộc của Nguyễn Xuân Son trong màu áo đội tuyển Việt Nam

Xuân Son sẽ trở lại mạnh mẽ

Xuân Son sẽ trở lại mạnh mẽ

ẢNH: HẠNH AN

Việc HLV Kim Sang-sik trao cơ hội cho Xuân Son chứng tỏ ông vẫn luôn đặt niềm tin vào khả năng và kinh nghiệm của chân sút từng khuynh đảo hàng thủ các đội tuyển mạnh trong khu vực. Trong bối cảnh các tiền đạo VN chưa đạt phong độ cao hoặc chưa có hiệu suất ghi bàn tốt, sự trở lại của Xuân Son được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho hàng công đội tuyển VN. Sự góp mặt của Vua phá lưới AFF Cup 2024 sẽ tăng thêm lựa chọn chiến thuật cho ông Kim. Xuân Son cũng có ước vọng sớm được tái xuất cùng đội tuyển VN, bởi anh mong được chạm trán đội tuyển Lào và đặc biệt đấu với Malaysia lượt về vòng loại Asian Cup 2027 vào cuối tháng 3.2026.

Điều đáng chú ý, dù được gọi lên đội tuyển VN, Xuân Son hiện vẫn chưa thể ra sân trong màu áo CLB Nam Định tại V-League. Đội bóng thành Nam chỉ đăng ký Xuân Son cho giai đoạn 2 của V-League 2025 - 2026, bắt đầu từ ngày 25.1.2026. 

