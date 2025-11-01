Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
HLV Kim Sang-sik bất ngờ gọi Xuân Son hội quân cùng đội tuyển Việt Nam
Video Thể thao

HLV Kim Sang-sik bất ngờ gọi Xuân Son hội quân cùng đội tuyển Việt Nam

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
01/11/2025 13:39 GMT+7

Sau gần một năm điều trị chấn thương, tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son sắp trở lại khoác áo đội tuyển Việt Nam, hướng đến cuộc đối đầu với đội tuyển Lào tại lượt 5 vòng loại Asian Cup 2027.

HLV Kim Sang-sik đã đưa tên Xuân Son vào danh sách tập trung của đội tuyển, mở ra cơ hội để anh tái xuất trên đấu trường quốc tế. Trong suốt 11 tháng qua, chân sút của CLB Nam Định dành phần lớn thời gian phục hồi chấn thương.

Khoảng một tháng gần đây, anh đã có thể tham gia các buổi tập cùng đồng đội, thực hiện giáo án với cường độ tăng dần. Hiện tại, Xuân Son đã sẵn sàng rèn thể lực và kỹ chiến thuật như các cầu thủ khác trong đội hình chính. Chính sự tiến triển tích cực này khiến HLV Kim quyết định trao lại cơ hội cho anh trong đợt hội quân tháng 11.

HLV Kim Sang-sik bất ngờ gọi Xuân Son hội quân cùng đội tuyển Việt Nam

Nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ xem xét phong độ của Xuân Son trước khi đưa ra quyết định sử dụng anh ở trận làm khách trước đội tuyển Lào tại thủ đô Vientiane của Lào.

Cách đây đúng một năm, Xuân Son cũng từng góp mặt trong chuyến hành quân đến Lào ở lượt mở màn AFF Cup 2024. Giờ đây, hành trình của anh với thầy trò Kim Sang-sik lại bắt đầu từ chính nơi ấy.

Ở cấp CLB, Xuân Son đủ điều kiện ra sân cho Nam Định trong trận gặp Long An ngày 23.11, nhưng thực tế anh chưa thể thi đấu tại V-League 2025-2026. Lý do là Nam Định chỉ đăng ký anh ở giai đoạn 2 của giải, bắt đầu từ ngày 25.1.2026.

Theo lịch, vòng 12 V-League 2025-2026 diễn ra vào ngày 30.1.2026 – cũng là thời điểm Xuân Son đủ điều kiện thi đấu. Sự trở lại của tiền đạo này được kỳ vọng sẽ giúp Nam Định cải thiện phong độ khi đội bóng mới chỉ có 9 điểm sau 9 vòng, xếp thứ 8 và ghi vỏn vẹn 9 bàn. CLB Nam Định sau 2 mùa giải thăng hoa, giành 2 chức vô địch V-League liên tiếp, hiện đang trong giai đoạn khủng hoảng. CLB vừa thay HLV trưởng nhưng vẫn chưa tìm lại được phong độ của nhà vô địch. Mới nhất, họ bị CLB HAGL cầm hòa 2-2 ở vòng 9 V-League.

Xuân Son HLV Kim Sang-sik đội tuyển Việt Nam vòng loại Asian Cup 2027
