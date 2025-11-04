Trọng tài ngăn trung vệ cao 1,96 m của HAGL cắn lưỡi: Hành động anh hùng

Trung vệ HAGL được trọng tài sơ cứu

HAGL thua Hà Tĩnh với tỷ số 0-1 trong trận đấu sớm vòng 10 V-League 2025 - 2026. Dù thua, nhưng HAGL lại... tăng 1 bậc. Khi ở trận đấu còn lại, PVF-CAND (cũng có 7 điểm như HAGL) thua đậm 0-4 trước Hà Nội, qua đó tụt xuống cuối bảng thay HAGL do hiệu số kém hơn.

Ở trận đấu này, HAGL cũng có một tình huống thót tim. Đó là khi trung vệ Đinh Quang Kiệt của đội khách va chạm với Lê Viktor bên phía Hà Tĩnh ở phút 65. Quang Kiệt ngã xuống sân và rơi vào trạng thái mất ý thức tạm thời.

Rất nhanh chóng, trọng tài Nguyễn Mạnh Hải và các cầu thủ đã có mặt để hỗ trợ cho Đinh Quang Kiệt.

Trọng tài sơ cứu cho Đinh Quang Kiệt ẢNH: THETHAO247

Nhận thấy khi ở trạng thái co giật, Quang Kiệt có nguy cơ cắn lưỡi hoặc nuốt lưỡi (trạng thái có thể gây nghẹt thở, nguy hiểm tới tính mạng), trọng tài Nguyễn Mạnh Hải đã nhanh chóng sơ cứu, ngăn trung vệ có chiều cao 1,96 m mất kiểm soát vùng miệng khi co giật. Các cầu thủ HAGL cũng ra dấu để đội ngũ y tế vào sân chăm sóc Quang Kiệt. Sau đó, anh được đưa rời sân.

Tuy nhiên, Quang Kiệt vẫn xin được trở lại sân thi đấu. Trung vệ sinh năm 2007 cùng HAGL đã chống đỡ kiên cường, trước khi thua đáng tiếc bởi quả phạt đền của Atshimene Charles.

Tiền đạo trẻ Trần Gia Bảo đã ngáng chân tiền đạo Joseph Onoja của Hà Tĩnh trong vòng cấm. Sau khi xem lại pha quay chậm, trọng tài thổi phạt đền cho Hà Tĩnh.

Trung vệ Đinh Quang Kiệt được đôn lên đội một HAGL từ lượt về mùa trước. Anh được xếp đá chính mùa này, sau đó bất ngờ được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên đội tuyển Việt Nam cho 2 trận giao hữu với Nam Định và CLB Công an Hà Nội.

Quang Kiệt đang là trụ cột HAGL mùa này, khi đá cặp ở hàng thủ cùng Jairo Rodrigues và Phan Du Học.

Quang Kiệt cùng đồng đội có thành tích phòng ngự tốt thứ sáu ở V-League với 11 bàn thua (trước vòng 10), nhưng do hàng công kém hiệu quả (chỉ ghi 5 bàn), nên đội bóng phố núi đứng áp chót.