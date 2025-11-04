Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Trọng tài ngăn trung vệ cao 1,96 m của HAGL cắn lưỡi: Hành động anh hùng

Hồng Nam
Hồng Nam
04/11/2025 21:58 GMT+7

Trọng tài Nguyễn Mạnh Hải đã sơ cứu kịp thời trên sân, khi trung vệ Đinh Quang Kiệt của HAGL mất ý thức ở tình huống va chạm.

Trung vệ HAGL được trọng tài sơ cứu

HAGL thua Hà Tĩnh với tỷ số 0-1 trong trận đấu sớm vòng 10 V-League 2025 - 2026. Dù thua, nhưng HAGL lại... tăng 1 bậc. Khi ở trận đấu còn lại, PVF-CAND (cũng có 7 điểm như HAGL) thua đậm 0-4 trước Hà Nội, qua đó tụt xuống cuối bảng thay HAGL do hiệu số kém hơn.

Ở trận đấu này, HAGL cũng có một tình huống thót tim. Đó là khi trung vệ Đinh Quang Kiệt của đội khách va chạm với Lê Viktor bên phía Hà Tĩnh ở phút 65. Quang Kiệt ngã xuống sân và rơi vào trạng thái mất ý thức tạm thời.

Rất nhanh chóng, trọng tài Nguyễn Mạnh Hải và các cầu thủ đã có mặt để hỗ trợ cho Đinh Quang Kiệt. 

Trọng tài ngăn trung vệ cao 1,96 m của HAGL cắn lưỡi: Hành động anh hùng- Ảnh 1.

Trọng tài sơ cứu cho Đinh Quang Kiệt

ẢNH: THETHAO247

Nhận thấy khi ở trạng thái co giật, Quang Kiệt có nguy cơ cắn lưỡi hoặc nuốt lưỡi (trạng thái có thể gây nghẹt thở, nguy hiểm tới tính mạng), trọng tài Nguyễn Mạnh Hải đã nhanh chóng sơ cứu, ngăn trung vệ có chiều cao 1,96 m mất kiểm soát vùng miệng khi co giật. Các cầu thủ HAGL cũng ra dấu để đội ngũ y tế vào sân chăm sóc Quang Kiệt. Sau đó, anh được đưa rời sân.

Tuy nhiên, Quang Kiệt vẫn xin được trở lại sân thi đấu. Trung vệ sinh năm 2007 cùng HAGL đã chống đỡ kiên cường, trước khi thua đáng tiếc bởi quả phạt đền của Atshimene Charles. 

Tiền đạo trẻ Trần Gia Bảo đã ngáng chân tiền đạo Joseph Onoja của Hà Tĩnh trong vòng cấm. Sau khi xem lại pha quay chậm, trọng tài thổi phạt đền cho Hà Tĩnh.

Trung vệ Đinh Quang Kiệt được đôn lên đội một HAGL từ lượt về mùa trước. Anh được xếp đá chính mùa này, sau đó bất ngờ được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên đội tuyển Việt Nam cho 2 trận giao hữu với Nam Định và CLB Công an Hà Nội. 

Quang Kiệt đang là trụ cột HAGL mùa này, khi đá cặp ở hàng thủ cùng Jairo Rodrigues và Phan Du Học. 

Quang Kiệt cùng đồng đội có thành tích phòng ngự tốt thứ sáu ở V-League với 11 bàn thua (trước vòng 10), nhưng do hàng công kém hiệu quả (chỉ ghi 5 bàn), nên đội bóng phố núi đứng áp chót. 

Tin liên quan

HAGL thua đắng cay Hà Tĩnh, thủ môn 1,91 m lòng dạ rối bời trước ngày lên đội tuyển

HAGL thua 0-1 trên sân Hà Tĩnh ở màn so tài diễn ra lúc 18 giờ ngày 4.11, trong khuôn khổ vòng 10 V-League 2025 - 2026.

Lịch thi đấu V-League hôm nay: HAGL ngoạn mục bứt khỏi nhóm cuối, HLV Kewell và Hà Nội thắng to?

CLB Hà Nội có buồn khi nhìn về 'cố nhân' HLV Chu Đình Nghiêm?

Khám phá thêm chủ đề

HAGL Đinh Quang Kiệt trọng tài V-League
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận