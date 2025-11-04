HAGL thua đắng cay Hà Tĩnh, thủ môn 1,91 m lòng dạ rối bời trước ngày lên đội tuyển

Thế trận chặt chẽ của HAGL

HAGL đã nhìn thấy "ánh sáng cuối đường hầm", khi đánh bại Thể Công Viettel (2-1) và cầm hòa Nam Định (2-2) trong 2 trận gần nhất. Dù vẫn đứng cuối bảng trước thềm vòng 10, tuy nhiên, học trò ông Lê Quang Trãi đã thắp lên hy vọng trụ hạng nhờ tinh thần quật khởi.

Song, HAGL vẫn là cửa dưới ở màn thư hùng với Hà Tĩnh, do phải đá trên sân khách. Trong khi HAGL đá kém khi rời xa sân nhà Pleiku, CLB Hà Tĩnh lại chơi hiệu quả khi được đá ở "tổ ấm", với 7 điểm trong 3 trận gần nhất.

Đội hình ra quân của HAGL ẢNH: HAGL

Trước lối đá pressing và chuyển trạng thái nhanh của Hà Tĩnh do Nguyễn Công Mạnh dày công xây dựng, HAGL đã chọn cách tiếp cận an toàn. Chủ nhà Hà Tĩnh cũng chủ trương đá chậm, chắc bóng để chờ đối thủ sơ hở.

Chính cách nhập cuộc thận trọng của hai đội khiến trận đấu diễn ra với tiết tấu đều đều và ít cơ hội. Phút 17, cú sút đầu tiên mới xuất hiện. Nhận đường chuyền một chạm vừa tầm của đồng đội, Atshimene bên phía Hà Tĩnh tung cú sút góc hẹp, nhưng bóng đi không đủ khó để hạ gục thủ môn Trung Kiên. 6 phút sau, HAGL đáp trả, Marciel da Silva cướp bóng trên phần sân Hà Tĩnh rồi tự mình dứt điểm, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc.

Đến phút 42, CLB Hà Tĩnh mới có cơ hội thứ hai. Lần này, cú đánh đầu của ngoại binh không làm khó được thủ môn Trung Kiên. Một hiệp đấu thiếu điểm nhấn, hầu như không có pha phối hợp nào đáng xem, khi HAGL nhường sân, còn Hà Tĩnh cũng không kiểm soát được thế trận.

Đấu trí

Sang hiệp 2, HAGL bắt đầu mạnh dạn đẩy cao đội hình hơn. Phút 49, Thanh Nhân thoát xuống trống trải ở cánh phải, nhưng pha căng ngang lại đưa bóng cắt ngang khung thành mà không ai kịp tiếp ứng ghi bàn.

Trong khi Hà Tĩnh cố gắng triển khai bóng nhuần nhuyễn, HAGL chủ trương đẩy cao tốc độ, để tiếp cận khung thành đối thủ càng nhanh càng tốt. Nhưng, đội bóng của HLV Lê Quang Trãi lại thiếu những chân tạt đủ tốt để thực sự tạo ra cơ hội.

Atshimene Charles mở tỷ số cho CLB Hà Tĩnh ẢNH: CLB HÀ TĨNH

HAGL chỉ tạo được áp lực ở nửa đầu hiệp 2. Đến nửa sau, Hà Tĩnh làm chủ thế trận và gây áp lực. Với ngòi nổ Atshimene hoạt động liên tục, đại diện miền Trung liên tục tạo sóng gió lên cầu môn của Trung Kiên, nhưng lại vội vàng sút xa khi có khoảng trống, khiến cơ hội vụt qua.

Để rồi, cơ hội trời cho đến với CLB Hà Tĩnh ở phút 82. Joseph Onoja đi bóng đột phá vào vòng cấm, trước khi ngã xuống bởi pha va chạm với tiền đạo trẻ Gia Bảo. Số 16 của HAGL được xác định phạm lỗi với Onoja, sau khi trọng tài xem lại pha quay chậm với tham vấn của VAR. Trên chấm 11 m, Atshimene đánh bại Trung Kiên với cú sút vào chính giữa khung thành, mở tỷ số cho CLB Hà Tĩnh. Thủ môn cao 1,91 m lòng dạ rối bời trước thời điểm HLV Kim công bố danh sách đội tuyển và U.23 Việt Nam.

Những phút còn lại, với hàng công chỉ ghi 5 bàn từ đầu giải, HAGL không thể lật ngược thế cờ. Thua chung cuộc 0-1, HAGL tiếp tục đứng cuối bảng sau vòng 10. Trong khi đó, CLB Hà Tĩnh của HLV Công Mạnh đã vươn lên hạng 5.