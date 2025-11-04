Tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung tăng tốc cùng U.23 Việt Nam: Giấc mơ SEA Games 33

Trần Thành Trung đang hòa nhập đầy cố gắng với bóng đá Việt Nam ảnh: Ninh Bình FC

Trần Thành Trung vượt khó khăn

Ngày 5.11, Trần Thành Trung sẽ cùng Ninh Bình FC thi đấu vòng 11 V-League 2025 - 2026 gặp SLNA trên sân nhà, trước khi bay vào Nam làm khách trên sân Thống Nhất của CLB Công an TP.HCM ngày 9.11 ở vòng 11.

Đó sẽ là 2 trận đấu rất quan trọng đối với riêng tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung, người về nước với nhiều kỳ vọng nhưng thời gian thi đấu V-League bị ngắt quãng vì cần thời gian để thích ứng với điều kiện khí hậu, bóng đá Việt Nam và cả chấn thương.

Rất may là trong 3 trận gần nhất gặp các đối thủ gồm CLB Hà Nội, PVF-CAND và Becamex TP.HCM, cầu thủ sinh năm 2005 đã cho thấy sự hòa nhập rõ nét, khiến HLV Albadalejo tin tưởng trao suất đá chính trong đội hình Ninh Bình FC.

Trần Thành Trung (áo đỏ đen) trong trận gặp CLB Hải Phòng ảnh: Ninh Bình FC

Tiếc rằng khi mọi thứ đang tốt dần lên thì Trần Thành Trung lại kém may mắn, khi chấn thương đã buộc anh phải rời sân sớm ở phút 25 trận gặp Becamex TP.HCM.

Vết đau không nặng, nhưng theo phản hồi từ Ninh Bình FC thì khả năng cao anh sẽ không thể thi đấu từ đầu, thậm chí có thể không có tên trong danh sách đăng ký của đội bóng cố đô ở vòng 10 ngày 5.11. Anh có thể lại ở vòng 11, khi Ninh Bình FC đá ngày 9.11.

Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của Trần Thành Trung, khi đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ hội quân ngay sau đó, bay sang Trung Quốc tham dự giải giao hữu CFA Team China Panda Cup 2025, sau đó tham dự SEA Games 33.

Chờ Trần Thành Trung tăng tốc

Trần Thành Trung trong màu áo U.23 Việt Nam trong đợt tập huấn tại UAE ảnh: VFF

Trần Thành Trung từng lên tập trung đội tuyển U.23 Việt Nam trong cảnh chờ hồi phục chấn thương nhưng những buổi tập đầu tiên của anh đã gây được ấn tượng tốt từ BHL. Dù sau đó không tham gia vòng loại U.23 châu Á nhưng anh đã nhận được sự chú ý của HLV Kim Sang-sik.

Ở đợt tập trung ở FIFA Days tháng 10 vừa qua, Trần Thành Trung đã cùng đội U.23 Việt Nam bay sang UAE thi đấu trong 2 trận gặp U.23 Qatar, nơi anh là một trong vài cái tên đã nhận được lời khen từ HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh.

Ông Vinh cho biết: "Đây là dịp rất tốt để các gương mặt mới được thể hiện mình, và tôi phải nói rằng nhiều cầu thủ đã để lại ấn tượng tích cực. Những bạn như Trần Thành Trung, Vadim Nguyễn, Nguyễn Tân, Long Vũ, Lê Phát … cho thấy sự tự tin, khát khao và tinh thần hòa nhập rất tốt.

HLV Kim Sang-sik đang có ấn tượng tốt với Trần Thành Trung ảnh: Ngọc Linh

Dù còn thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế, nhưng họ đang tiến bộ qua từng buổi tập, từng trận đấu, và tôi tin rằng nếu tiếp tục duy trì thái độ cầu tiến như vậy, các em hoàn toàn có thể cạnh tranh vị trí cho SEA Games 33".

Việc không thể kéo dài mạch đá chính liên tiếp cho Ninh Bình FC là một sự tiếc nuối không nhỏ cho Trần Thành Trung. Tuy nhiên, lối chơi hiện đại và nhãn quan chiến thuật thông minh khi đá cặp cùng Hoàng Đức ở giữa sân cũng là điều HLV Kim Sang-sik đang tìm kiếm để nâng tầm tuyến giữa U.23 Việt Nam.

Hy vọng rằng một khi đã thích ứng với điều kiện thời tiết và văn hóa bóng đá ở Việt Nam, Trần Thành Trung sẽ sớm bình phục và thi đấu tốt tại V-League, tạo đà cho cuộc cạnh tranh vị trí ở giai đoạn mấu chốt sắp tới của U.23 Việt Nam, chuẩn bị cho SEA Games 33 và VCK U.23 châu Á 2026.