Đội tuyển Việt Nam trẻ hóa để phát triển

Một đội tuyển mới mẻ

Sau khi FIFA bác đơn kháng cáo của Malaysia, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ đề ra án phạt cụ thể liên quan 7 cầu thủ Malaysia nhập tịch "lậu", trong đó xử thua Malaysia tại 2 trận gặp VN và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027. Điều này sẽ giúp đội tuyển VN đoạt ngôi đầu bảng F. Sau khi không thể vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2026 vì thua Indonesia, Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) và đội tuyển VN đã chịu áp lực rất lớn. Thay vì tìm cách nhập tịch bằng mọi giá, VN kiên trì đẩy mạnh nguồn nội lực bằng lứa U.23 đang ngày càng cứng cáp, bên cạnh nhập tịch cầu thủ ngoại có sàng lọc chặt chẽ.

Đội tuyển VN rộng cửa đoạt vé dự Asian Cup 2027 Ảnh: Nguyên Khang

Bình luận viên Tạ Biên Cương nhận định: "Tôi cho rằng đội tuyển VN mở ra cơ hội dự Asian Cup 2027 sẽ có giá trị rất lớn, không đơn giản tham dự một giải đấu mà còn là sân khấu để cầu thủ VN bước ra và thể hiện mình. Đó mới là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành, nơi đẳng cấp và bản lĩnh đội tuyển VN sẽ thể hiện rõ. Đó cũng sẽ là kết quả cho chính sách nhập tịch cầu thủ của bóng đá VN, bởi ở Asian Cup 2027 sẽ không chỉ có Xuân Son mà còn thêm các gương mặt mới Cao Pendant Quang Vinh, Đỗ Hoàng Hên và thậm chí là Patrick Lê Giang…

Về mặt chiến lược, Asian Cup 2027 sẽ là thành quả. Nhưng trước đó trọng tâm sẽ là quá trình chuẩn bị, với điểm nhấn là U.23 VN khẳng định thế nào ở VCK U.23 châu Á vào tháng 1.2026. Nếu lứa U.23 VN này đạt được thành tích bằng hoặc gần bằng so với giải đấu ở Thường Châu (Trung Quốc) 2018 thì họ sẽ chiếm lĩnh đội tuyển quốc gia. Rõ ràng, với nguồn nội lực hiện tại, đội tuyển VN sẽ có khá nhiều thứ thay đổi đáng chờ đợi từ nay cho đến Asian Cup 2027".

T HÚC ĐẨY U.23 V N TRƯỞNG THÀNH

Từ ngày 10.11 tới, đội tuyển VN và U.23 VN tập trung song song với mục tiêu khác nhau. HLV Kim Sang-sik sẽ cùng đội tuyển VN đặt ra mục tiêu giành trọn 3 điểm tại Lào ngày 19.11 để xây chắc vị thế của mình tại bảng F. HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh sẽ đưa đội U.23 VN tham gia giải giao hữu CFA Team China Panda Cup (Trung Quốc). Từ ngày 23.11, ông Kim Sang-sik sẽ trực tiếp nắm đội U.23 VN tập huấn tại TP.HCM trước khi bay sang Thái Lan tham dự SEA Games 33 (từ ngày 5 - 18.12), tiếp đó là vòng chung kết U.23 châu Á 2026.

Bình luận viên Tạ Biên Cương cho rằng trọng tâm của đội tuyển VN từ nay đến tháng 3.2026 sẽ là thúc đẩy sự tiến bộ cho U.23 VN: "Chúng ta vẫn còn nhớ đội tuyển VN đã trẻ hóa mạnh mẽ với lứa U.23 thành công tại giải U.23 châu Á ở Thường Châu và sau đó đội tuyển VN vô địch AFF Cup 2018. Đội chơi rất hay ở Asian Cup 2019, chỉ thua sát nút ở tứ kết trước Nhật Bản. Tiền lệ này sẽ tạo ra động lực rất lớn cho các bạn trẻ U.23 VN hiện tại đang rất "đẹp" từ ngoại hình, kỹ thuật, tư duy và thành tích qua chức vô địch U.23 Đông Nam Á 2025 và chiến thắng ở vòng loại U.23 châu Á 2026. HLV Kim Sang-sik sẽ cân nhắc con người cho đội tuyển U.23 VN vì đá với đội tuyển Lào chưa chắc ý nghĩa bằng 3 trận cọ xát với Hàn Quốc, Trung Quốc, Uzbekistan. Giải CFA Team China Panda Cup (Trung Quốc) sẽ là mặt trận rất hay để cầu thủ trẻ va đập, trưởng thành tốt hơn.

Asian Cup 2027 sẽ là màn trình diễn của đội tuyển VN mới mẻ, còn từ nay đến đó chúng ta có quyền chờ đợi U.23 VN trưởng thành. Tấm vé dự Asian Cup 2027 sẽ giúp bóng đá VN xác định được cái đích rõ ràng, cụ thể. Từ đó, VFF cùng ban huấn luyện đội tuyển VN và U.23 VN lên chiến lược chuẩn bị, tập huấn và thúc đẩy các biện pháp để các cầu thủ trẻ trưởng thành nhanh hơn. Đặc biệt, Asian Cup 2027 sẽ tạo ra mục tiêu cho những cầu thủ U.23 VN nỗ lực hơn trong 2 năm tới để có suất tham dự đội tuyển VN. Điều này sẽ giúp cho đội tuyển VN trong tương lai mạnh hơn, chơi hay hơn".