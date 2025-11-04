Malaysia lập tổ công tác đặc biệt điều tra bê bối nhập tịch của FAM

Tổ công tác này sẽ tập trung làm rõ các cáo buộc về sai phạm trong việc xác minh giấy tờ tùy thân và việc tuân thủ quy trình chuẩn (SOP) trong quá trình cấp quyền công dân cho các cầu thủ bị Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đình chỉ thi đấu và phạt tiền cùng với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM).

Thông cáo của cơ quan này nhấn mạnh: "EAIC mong nhận được sự hợp tác đầy đủ từ tất cả các cơ quan và bên liên quan trong quá trình điều tra, bởi đây là vụ việc liên quan trực tiếp đến lợi ích công chúng và uy tín quốc gia trên trường quốc tế".

Người đại diện cầu thủ: FAM phải chịu trách nhiệm kiểm tra hồ sơ

Theo ông Effendi Jagan Abdullah, Giám đốc điều hành Action Football Asia Sdn Bhd - một trong những người đại diện cầu thủ nổi tiếng tại Malaysia - thì người đại diện có thể giới thiệu cầu thủ nhập tịch, nhưng mọi thủ tục thẩm định phải do FAM thực hiện.

Ông khẳng định rằng, người đại diện cầu thủ được FIFA cấp phép và phải tuân thủ các quy định chặt chẽ của tổ chức này.

Ông Effendi nói: “Người đại diện chỉ có nhiệm vụ giới thiệu cầu thủ. Việc xác minh lý lịch, nguồn gốc và hồ sơ hợp lệ là trách nhiệm của các liên đoàn bóng đá quốc gia. FAM phải tiến hành thẩm tra kỹ lưỡng trước khi gửi hồ sơ lên FIFA".

Vị chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng, nếu có dấu hiệu gian dối hoặc làm giả giấy tờ từ phía người đại diện, FAM hoàn toàn có thể nộp đơn khiếu nại lên FIFA để cơ quan này điều tra và xử lý thích đáng theo quy định quốc tế.

Ông khẳng định: "Nếu một người đại diện có hành vi sai phạm, FAM có thể gửi đơn lên FIFA. Cơ quan này có thẩm quyền tiến hành điều tra và ban hành biện pháp kỷ luật. Nhưng trước hết, liên đoàn phải đảm bảo mình đã làm đúng quy trình kiểm tra".